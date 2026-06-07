Cơ khí Đại Việt - Chuyên gia công thiết bị inox cho ngành F&B

Inox (thép không gỉ) hiện là vật liệu phổ biến nhất trong các khu bếp nhà hàng, quán cà phê, bếp ăn tập thể và xưởng chế biến thực phẩm. Với ưu điểm chống ăn mòn, chịu nhiệt tốt, dễ vệ sinh và đáp ứng quy chuẩn của Bộ Y tế, inox 304 và 201 trở thành lựa chọn hàng đầu cho thiết bị tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Nắm bắt xu hướng này, nhiều đơn vị cơ khí đã đầu tư chuyên sâu vào sản xuất thiết bị inox phục vụ ngành F&B.

Xưởng gia công thiết bị bếp inox công nghiệp Ảnh: Cơ khí Đại Việt

Cơ khí Đại Việt (Công Ty TNHH Sản xuất thương mại Cơ khí siêu thị Đại Việt) là đơn vị tại TP.HCM chuyên gia công inox theo yêu cầu, thiết kế, thi công và cung cấp thiết bị bếp công nghiệp phục vụ ngành F&B, gồm: bàn bếp inox, kệ inox nhiều tầng, tủ inox đựng dụng cụ, xe đẩy hàng và hệ thống chậu rửa công nghiệp. Đơn vị nhận thiết kế và gia công theo bản vẽ kỹ thuật riêng, phù hợp với không gian của từng khách hàng.

Ông Nguyễn Minh Phú, đại diện đơn vị, cho biết xu hướng đặt gia công thiết bị inox theo kích thước riêng đang tăng đáng kể do các chủ kinh doanh F&B cần tối ưu diện tích bếp và đảm bảo tính đồng bộ cho toàn bộ hệ thống thiết bị. Đây được đánh giá là lĩnh vực còn nhiều tiềm năng phát triển.