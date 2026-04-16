Thời gian qua, hình ảnh một cô gái diện trang phục cổ trang tại Đà Lạt nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong các đoạn clip được chia sẻ, cô gái này gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, thoải mái trò chuyện với khách hàng bằng chất giọng đậm chất TVB. Sự duyên dáng, hài hước của cô khi tương tác mang lại tiếng cười cho khách du lịch, được nhiều người yêu mến gọi là “cô Long Đà Lạt”.

‘Cô Long' ở Đà Lạt gây xôn xao mạng xã hội là ai?

Sau đó, những thông tin về cô gái này cũng được tìm kiếm. Được biết “cô Long Đà Lạt” tên thật là Kim Hương, chủ một quán cà phê phim trường. Theo ghi nhận, tài khoản TikTok của quán hút hơn 1,2 triệu lượt xem, là nơi đăng tải những clip cô gái này khi giao lưu, tung hứng với khách hàng.