Có một thương hiệu nổi tiếng mang Gelato chuẩn Ý đến Hà Nội đầu thu

Hoàng Khánh
16/09/2025 17:14 GMT+7

Ngày 15.9, Bliss chính thức khai trương cửa hàng Premium Gelato đầu tiên tại Lotte Tây Hồ (Hà Nội), đánh dấu bước mở rộng quan trọng trong hành trình mang gelato chuẩn Ý đến với cộng đồng yêu ẩm thực tại thủ đô.

Đây không chỉ là sự kiện khai trương mà còn là dấu mốc quan trọng trong hành trình "Bắc tiến" của Bliss đến thủ đô, đưa trải nghiệm gelato chuẩn Ý đến gần hơn với các thượng khách nơi đây.

"Chúng tôi mong muốn mang đến cho thực khách thủ đô không chỉ là những viên gelato chuẩn Ý, mà còn là một phong cách sống tinh tế. Lotte Tây Hồ là điểm đến lý tưởng để khách hàng khám phá, tận hưởng và ghi dấu những khoảnh khắc đáng nhớ cùng Bliss", đại diện Bliss chia sẻ.

- Ảnh 1.

Khánh hàng đến và thưởng thức kem Bliss ngày khai trương cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội

Hành trình khẳng định bản sắc thương hiệu

Ra mắt từ tháng 9.2020, Bliss đã nhanh chóng khẳng định vai trò tiên phong trong việc định nghĩa gelato tại Việt Nam. Sau hơn 5 năm đồng hành cùng thực khách Việt Nam, Bliss đã chinh phục và ghi dấu ấn trong lòng các thực khách khó tính bằng các nguyên liệu tinh tuyển và kỹ thuật làm gelato chuẩn Ý.

Khác với các dòng kem thông thường hay gelato cùng phân khúc, gelato của Bliss có hàm lượng sữa tươi cao cùng công nghệ đánh và ủ đặc biệt giúp kết cấu chắc, mượt, dẻo, mịn, đầy đặn. Khi ăn, thực khách có thể cảm nhận được hương vị tự nhiên, tinh khiết, thanh ngọt của các loại nguyên liệu chứ không bị át bởi đường hay chất béo, qua đó mang đến cảm giác đậm đà, chân thực trong từng muỗng kem.

Bên cạnh đó, để mang đến những sản phẩm thủ công cao cấp cùng trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, Bliss tự phát triển công thức từ nguyên liệu thô để kiểm soát hương vị và chất lượng, đồng thời sáng tạo liên tục, cho ra đời các sản phẩm độc đáo mang đậm phong cách riêng, chứ không đi theo lối mòn có sẵn trên thị trường.

- Ảnh 2.

Bliss tưng bừng khai trương tại Lotte Mall Tây Hồ

Với tiêu chí ủng hộ nông sản Việt, nguyên liệu của Bliss phần lớn đến từ các nông trại chất lượng cao, được lựa chọn tỉ mỉ từ nhiều địa phương trên cả nước như: Vani từ Gia Lai, dâu tây Nagare giống từ vùng Hokkaido được trồng tại Đà Lạt, sầu riêng Dona trồng tại Việt Nam… Đặc biệt, sữa tươi được lấy từ cao nguyên Mang Yang (Gia Lai) - vùng đất khí hậu trong lành giúp đàn bò phát triển khỏe mạnh, cho ra dòng sữa tươi sạch, giàu dưỡng chất - đã làm nên nền kem sánh mịn đặc trưng của gelato Bliss.

Không chỉ chọn lọc nguyên liệu khắt khe, Bliss còn tỉ mỉ trong từng công đoạn chế biến. Điển hình như xốt ớt, loại xốt làm nên các vị kem "signature" của Bliss như me muối ớt, xoài muối ớt. Loại xốt này đã được làm vô cùng kỳ công bởi phải rim chậm trong nhiều giờ liền, phối trộn từ 4 loại ớt khác nhau để tạo nên mùi vị thơm lừng, đỏ au đẹp mắt mà chẳng bị cay nồng, khiến thực khách ăn một lần là nhớ mãi. Các loại nguyên liệu khác như hạt hạnh nhân, macca hay dừa khô… cũng đều được Bliss rang sấy thủ công, nghiền hoặc cắt lát, tạo nên lớp topping giòn rụm, quyện cùng nền kem mượt mà. Tất cả đều nhằm tạo ra những mẻ gelato dẻo mịn, tinh tế đồng thời tôn lên từng "nốt" hương vị nguyên bản khi thực khách thưởng thức.

Ngoài ra, với phương châm kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất nghiêm ngặt, công thức sáng tạo cùng sự kết hợp đội ngũ thợ kem được đào tạo theo tiêu chuẩn Ý, chỉ sau 5 năm, Bliss đã khẳng định bản sắc và dấu ấn riêng trong phân khúc gelato cao cấp. Đây cũng là cách Bliss định nghĩa lại gelato, không chỉ là món tráng miệng mà còn là trải nghiệm văn hóa và phong cách sống chuẩn Ý.

- Ảnh 3.

Gần 20 loại kem được bán tại cửa hàng Bliss ở Lotte Mall Tây Hồ

Lời tri ân ngọt ngào đến khách hàng thủ đô

Trong ngày khai trương, cửa hàng Bliss tại Lotte Tây Hồ đã đón hàng trăm lượt khách tới thưởng thức và nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Chị Minh Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) hào hứng chia sẻ: "Tôi thật sự ấn tượng với kem ở đây bởi độ dẻo mịn, ít ngọt, vị trái cây rất rõ rệt và tự nhiên. Ăn một miếng tôi đã thấy khác biệt hoàn toàn so với kem thông thường, cảm giác y như vị gelato mà tôi đã ăn khi đi du lịch ở Ý vài năm trước".

Ngay cả Ninh Tito, một hot Tiktoker có tiếng tại Hà Nội cũng đã tới "check-in" và hồ hởi nói: "Ngày xưa, muốn ăn Bliss phải vào tận Sài Gòn, giờ thì không cần nữa rồi, thèm là chạy ngay ra Lotte Tây Hồ cạnh nhà mình ăn cho đã đời, quá tuyệt vời luôn".

- Ảnh 4.

Hot Tiktoker Ninh Tito tới "check-in" và thưởng thức kem gelato chuẩn vị Ý tại Hà Nội

Dịp khai trương này, Bliss Premium Gelato cũng mang đến những ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng. Với mỗi đơn hàng kem bất kỳ trị giá từ 70.000 đồng, khách hàng sẽ nhận ngay một sticker gấu đáng yêu. Khi hóa đơn đạt từ 240.000 đồng, phần quà sẽ là một chiếc ly thủy tinh gấu tinh tế. Đặc biệt hơn, với đơn hàng từ 500.000 đồng trở lên, khách hàng sẽ được tặng một chiếc túi Canvas Bliss tiện dụng và thời trang. Những phần quà này không chỉ là lời tri ân mà còn là cách Bliss đồng hành cùng khách hàng trong từng khoảnh khắc tận hưởng gelato chuẩn Ý.

Một thực đơn phong phú với hơn 20 hương vị độc đáo, kết hợp giữa công thức chuẩn Ý từ dấu ấn kinh điển cho đến các bản phối đậm chất bản địa đã được Bliss phục vụ ở cửa hàng Lotte Tây Hồ như: Sô cô la Việt Nam, vani, pistachio, sầu riêng Dona, cà phê hoa muối, me muối ớt, xoài muối ớt… Mỗi hương vị đều được nghiên cứu kỹ lưỡng để mang lại trải nghiệm vị giác tinh tế và mới lạ cho thực khách.

Không dừng ở sản phẩm, Bliss còn chú trọng đến trải nghiệm tổng thể của khách hàng. Thiết kế cửa hàng tại Lotte Tây Hồ mang phong cách hiện đại, sang trọng nhưng vẫn ấm cúng khiến khách hàng lưu luyến dừng chân, thưởng thức và chia sẻ những khoảnh khắc đẹp. Bao bì sản phẩm cũng được thương hiệu đầu tư hiện đại và tinh tế, tôn lên phong cách sống của khách hàng.

"Việc mở cửa hàng tại Lotte Tây Hồ là bước đi chiến lược, đưa Bliss đến gần hơn với khách hàng Hà Nội, đồng thời tạo nền tảng để thương hiệu tiếp tục mở rộng mạng lưới trong tương lai. Chúng tôi mong muốn mỗi lần thưởng thức gelato không chỉ là một trải nghiệm ẩm thực, mà còn là một món quà cảm xúc, chứa đựng sự tinh tế, tỉ mỉ và niềm tự hào về nguyên liệu quê nhà được hòa quyện cùng kỹ thuật của nước Ý", đại diện Bliss cho biết.

Hãy đến trải nghiệm cửa hàng Bliss tại địa chỉ:

Lotte Mall Tây Hồ 683 Lạc Long Quân, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội tại shophouse tầng G, mặt Lạc Long Quân cạnh lối thang cuốn xuống Thuỷ cung (LOTTE Aquarium) đối diện cổng xe ra số 1.

