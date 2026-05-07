Cố nén cơn đau lúc nửa đêm, nam sinh 14 tuổi ở TP.HCM suýt mất tinh hoàn

Ngày 7.5, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết bệnh viện đã tiếp nhận và mổ cấp cứu tinh hoàn bị xoắn cho nam sinh Đ.T.P (14 tuổi, ở TP.HCM). Sau hơn 2 tuần điều trị và theo dõi, sức khỏe của bệnh nhi ổn định, tinh hoàn phục hồi tốt.

Đau tinh hoàn dữ dội nhưng không dám gọi cha mẹ

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng ngày 14.4, nam sinh đột ngột bị đau tinh hoàn dữ dội. Tuy nhiên P. không dám chia sẻ với ba mẹ vì e ngại và hoang mang. Chỉ đến khi không thể chịu đựng được nữa, P. mới báo cho gia đình và được đưa đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị xoắn tinh hoàn phải, đây là cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, tinh hoàn có thể bị hoại tử nếu không được tháo xoắn kịp thời.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định mổ cấp cứu, giữ được tinh hoàn cho nam sinh ẢNH: B.V

Các bác sĩ Khoa Ngoại thận - tiết niệu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhanh chóng phẫu thuật cấp cứu. Ê kíp ghi nhận thừng tinh bên phải bị xoắn 2 vòng, làm tinh hoàn tím sẫm do thiếu máu kéo dài. Sau khi tháo xoắn và làm ấm, tinh hoàn dần hồng trở lại, máu đã bắt đầu lưu thông trở lại. Trước tín hiệu khả quan này, các bác sĩ quyết định bảo tồn tinh hoàn bên phải, đồng thời cố định tinh hoàn hai bên để giảm nguy cơ tái phát.

Bác sĩ Trần Hoàn Thiên Bảo, thành viên ê kíp phẫu thuật, chia sẻ: Lúc vào mổ, chúng tôi xác định đây là trường hợp khẩn cần chạy đua với thời gian vì thời gian thiếu máu đã kéo dài gần 7 giờ, mức độ xoắn lại nặng. May mắn là khi tháo xoắn, tinh hoàn hồng trở lại, đó là tín hiệu rất quý. Vì người bệnh còn nhỏ tuổi và đang trong giai đoạn dậy thì nên chỉ cần còn cơ hội, chúng tôi sẽ cố gắng tối đa để giữ lại tinh hoàn.

Vì sao bị xoắn tinh hoàn?

Theo các bác sĩ, xoắn tinh hoàn xảy ra khi thừng tinh chứa mạch máu nuôi tinh hoàn bị xoắn chặt, khiến máu không thể lưu thông. Với bệnh lý này, thời gian quyết định khả năng giữ lại hay phải cắt bỏ tinh hoàn.

Đây là tình trạng thường gặp ở trẻ nam và thanh thiếu niên, nhất là tuổi dậy thì. Nhiều trường hợp xuất hiện vào ban đêm hoặc gần sáng nhưng trẻ ngại chia sẻ vì xấu hổ nên nhập viện muộn. Một số trẻ có bất thường bẩm sinh khiến tinh hoàn di động nhiều trong bìu, dễ xoắn. Ngoài ra tinh hoàn ẩn, tinh hoàn di động bất thường hoặc thời tiết lạnh cũng có thể làm tăng nguy cơ.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Toàn, Trưởng khoa Ngoại thận - tiết niệu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định thông tin thêm, dấu hiệu thường gặp là đau tinh hoàn hoặc đau bìu đột ngột, dữ dội, kèm sưng bìu, buồn nôn, nôn ói hoặc đau lan bụng dưới. Nhiều gia đình nhầm với đau bụng hay va chạm thông thường nên chần chừ theo dõi tại nhà.

Việc chậm cấp cứu có thể khiến tinh hoàn hoại tử, buộc phải cắt bỏ, ảnh hưởng lâu dài đến tâm lý, nội tiết và khả năng sinh sản của trẻ. Ngay cả khi giữ được tinh hoàn, bệnh nhi vẫn cần theo dõi lâu dài vì có nguy cơ teo tinh hoàn hoặc giảm chức năng sau này.

Bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ nam đau tinh hoàn đột ngột cần đưa đến bệnh viện ngay, vì càng điều trị sớm, cơ hội bảo tồn tinh hoàn càng cao.