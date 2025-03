Có nên đẩy sớm lịch thi tốt nghiệp THPT?

Nhiều ý kiến cho rằng sự xáo trộn này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn và không cần thiết.

L Ý GIẢI CỦA CÁC SỞ GD-ĐT

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết năm học 2024 - 2025, TP.Hà Nội dự kiến có gần 120.000 học sinh (HS) tốt nghiệp cấp THCS và gần 130.000 HS xét tốt nghiệp THPT. Số lượng HS dự kiến tham gia các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT chiếm khoảng 10% số lượng HS cả nước.

Học sinh lớp 12 tại TP.HCM trong giai đoạn vừa học vừa chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Với số lượng HS lớn nhất cả nước và quy mô tổ chức các kỳ thi tuyển sinh trên phạm vi rộng, Sở GD-ĐT Hà Nội đã đề nghị Bộ GD-ĐT điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp THPT năm nay sớm hơn so với dự thảo đã công bố.

Trong tờ trình gửi Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT Nghệ An nêu lý do đề xuất đẩy sớm lịch thi tốt nghiệp THPT xuất phát từ tình hình cả nước đang thực hiện sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành phố và kết thúc nhiệm vụ của cấp huyện. Việc này cũng để đảm bảo quyền lợi cho HS, ổn định tâm lý cho phụ huynh, HS; thuận lợi cho công tác triển khai kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An, phân tích: Kỳ thi tốt nghiệp THPT đã được phân cấp về địa phương. Các tỉnh thành quyết định việc in ấn, bảo quản, vận chuyển đề cũng như công tác coi thi và chấm thi trên địa bàn. Nếu kỳ thi diễn ra vào cuối tháng 6, nhiều khả năng các tỉnh, thành phố chưa kịp hình thành bộ máy sau khi sáp nhập, hoặc nếu có cũng trong tình thế gấp gáp, bối rối. Do đó, địa phương khó đảm bảo công tác tổ chức được an toàn, nghiêm túc.

Theo ông Thành, nếu việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT sớm hơn thì các địa phương cũng có thể tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 sớm, như Nghệ An có thể tổ chức vào khoảng 25 - 26.5. Sở GD-ĐT cũng đề nghị Bộ GD-ĐT sớm ban hành văn bản chỉ đạo, kế hoạch tổ chức kỳ thi, lịch thi để các sở chủ động tham mưu UBND tỉnh, thành phố kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại địa phương.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cũng đề xuất dời lịch thi tốt nghiệp THPT từ ngày 7 - 10.6. Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay giai đoạn cuối tháng 6 là thời điểm cả nước đang gấp rút thực hiện sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành phố và kết thúc nhiệm vụ cấp huyện. Nếu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT giai đoạn này sẽ cập rập, dễ dẫn tới chưa được kỹ càng, chu đáo. Mặt khác, ở thời điểm đầu tháng 6, HS cũng đã kết thúc học, và ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi, tổ chức thi sớm hơn không ảnh hưởng đến thí sinh.

P HỤ HUYNH, HỌC SINH TÂM TƯ

Một phụ huynh có con học lớp 12 tại Hà Nội cho hay thông tin các địa phương đề xuất với Bộ GD-ĐT đẩy sớm lịch thi tốt nghiệp THPT làm cho HS và gia đình rất hoang mang, sẽ làm thay đổi kế hoạch ôn tập, thi cử của các con. Việc ôn tập của HS được xây dựng theo kế hoạch, thời gian rõ ràng nếu đẩy sớm lịch thi thì các con sẽ mất đi khoảng thời gian rất quan trọng ấy.

Một số tỉnh thành đề xuất đẩy sớm lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2025

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đ.K.T, HS lớp 9 Trường THCS Thanh Xuân (Hà Nội), cho biết đọc được thông tin này em rất lo. Để chuẩn bị kỳ thi vào lớp 10 thì một giờ, một ngày học cũng rất quý chứ chưa nói 2 - 3 tuần. Nhất là môn thi thứ ba của Hà Nội mới được công bố vào cuối tháng 2, HS cũng cần có thêm thời gian chuẩn bị ôn tập, thi sớm hơn sẽ ảnh hưởng đến điều này.

Trên một số nhóm dành cho HS, phụ huynh Hà Nội, thông tin này cũng được chia sẻ đầy lo âu. Hầu hết ý kiến đều cho rằng ngành giáo dục nên giữ nguyên lịch thi đã công bố, không nên thay đổi làm xáo trộn đến tâm lý cũng như kế hoạch học tập của HS.

N.M.H, HS Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1, TP.HCM), lo lắng: "Kỳ thi đẩy lên sớm 3 tuần khiến thời gian ôn thi của chúng em rút ngắn lại. Với một kỳ thi mà mọi thứ hoàn toàn mới từ định hướng, cấu trúc, chưa có nhiều đề thi mẫu để rèn luyện, làm quen giờ đây nếu thời gian ôn thi không bằng như những năm trước sẽ ảnh hưởng đến việc chuẩn bị kiến thức. Lúc này tâm lý của HS cuối cấp đang bắt đầu nặng nề, lo lắng rồi, chúng em chỉ mong mọi quyết định phải được đặt để đúng tâm thế của người trong cuộc".

Là phụ huynh có con đang học lớp 12 tại một trường THPT ở Q.1, TP.HCM, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy tâm tư: HS lớp 12 năm học 2024 - 2025 là lứa đầu tiên học lớp 10 theo Chương trình 2018 với rất nhiều nội dung mới so với chương trình trước đây. Khi trúng tuyển vào lớp 10, các cháu chưa rõ phương án thi tốt nghiệp THPT sẽ như thế nào, nhưng phải quyết định và chọn các môn học lựa chọn. Đây là thử thách lớn cho nhiều gia đình tại thời điểm đó. Phương án thi tốt nghiệp THPT được ban hành cuối tháng 11.2023 (khi các cháu học giữa năm lớp 11) với số môn thi khác hoàn toàn theo phương án cũ. Đến đầu năm 2025, thông tin về việc dừng xét tuyển sớm vào ĐH và nhiều trường ĐH thông báo bỏ xét tuyển bằng học bạ.

Theo vị phụ huynh này, lứa HS lớp 12 năm nay là đối tượng áp dụng nhiều thay đổi nhất trong học tập và thi cử. Với đề xuất điều chỉnh ngày thi tốt nghiệp THPT sớm khoảng 3 tuần, phụ huynh này nhấn mạnh: "Sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của các cháu và những dự định của cá nhân. Tôi mong Bộ GD-ĐT sớm công bố quyết định chính thức và có giải pháp phù hợp thuận lợi nhất cho các cháu".

T RƯỜNG LO KẾ HOẠCH ÔN TẬP BỊ ĐẢO LỘN

Ông Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch hội đồng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội), cho rằng dù sáp nhập tỉnh thì kỳ thi tốt nghiệp THPT hay thi tuyển sinh vào lớp 10 lâu nay vẫn do cấp tỉnh chỉ đạo, chịu trách nhiệm nên nếu nói sáp nhập tỉnh sẽ ảnh hưởng thì không đủ thuyết phục. Thay đổi lịch thi sớm hơn dự kiến sẽ gây ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị thi của HS và các nhà trường. Các trường và bản thân mỗi HS đều đã phân bổ thời gian dạy học, ôn tập... đặc biệt những trường chất lượng HS chưa cao thì điều này lại càng quan trọng. Do vậy, đẩy sớm lịch thi tới 3 tuần sẽ gây ảnh hưởng tâm lý của các em, các trường cũng rất cập rập…

Theo ông Lâm, trước khi quyết định, cần quan tâm và ưu tiên quyền lợi và tâm lý của học trò, những vấn đề khó khăn công tác chỉ đạo, kỹ thuật tổ chức kỳ thi thì nên tìm biện pháp khắc phục.

Giả thiết nếu thi tốt nghiệp THPT sớm hơn thì kỳ thi vào lớp 10 cũng phải đẩy lên sớm hơn, hiệu trưởng một trường THCS ở Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) đầy lo âu khi cho rằng sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch học tập của các nhà trường. Dự kiến giữa tháng 5 HS lớp 9 sẽ hoàn thành chương trình nhưng sau đó là hàng loạt công việc tiếp theo như xét tốt nghiệp THCS, hoàn thành hồ sơ, sổ sách, rà soát các giấy tờ cho kỳ thi vào lớp 10.

Còn ông Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch hội đồng Trường Marie Curie Hà Nội, cho rằng hai kỳ thi cuối cấp của lớp 9 và 12 mà đẩy lên sớm (cuối tháng 5 và đầu tháng 6) là rất khó, nếu không có điều chỉnh kết thúc năm học vào đầu tháng 5. Theo tiến độ của việc sáp nhập tỉnh và bỏ cấp huyện thì Quốc hội họp 2 tháng 5, 6.2025, sửa Hiến pháp, sửa các luật có liên quan… thì phải đến tháng 8 hoặc tháng 9 các địa phương mới sáp nhập. Khi đó hai kỳ thi cuối cấp nếu thi lớp 10 vào đầu tháng 6, lớp 12 vào cuối tháng 6 cũng đã xong.

Bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng phòng GD-ĐT Q.Hà Đông (Hà Nội), cho hay trường hợp buộc phải thi sớm hơn thì ngay từ bây giờ Bộ GD-ĐT và sở GD-ĐT cũng cần đưa ra các quyết định và hướng dẫn để cơ sở giáo dục đẩy sớm hàng loạt công việc có liên quan. Các nhà trường vẫn có thể làm được dù chấp nhận vất vả hơn nhưng thời gian sẽ rất gấp và chắc chắn kế hoạch ôn tập của HS sẽ phải ngắn thời gian hơn…

Học sinh lớp 12 năm nay là lứa học sinh đầu tiên thi tốt nghiệp THPT theo chương trình mới ảnh: Đào Ngọc Thạch





G IẢI PHÁP ĐIỀU CHỈNH KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH SỚM HƠN

Tuy nhiên, cũng có giáo viên cho rằng trong trường hợp phải đẩy sớm lịch thi thì cần một số điều chỉnh.

Thầy Hà Văn Vụ, giáo viên Trường THPT Lê Thánh Tôn (Q.7, TP.HCM), cho rằng do Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT không quá 3 tuần và quy định của Thông tư 29, tổ chức ôn thi cho HS cuối cấp mỗi môn học không quá 2 tiết/tuần thì kỳ thi tốt nghiệp THPT có thể tổ chức sớm hơn dự kiến cuối tháng 6.

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1, TP.HCM), cho biết việc đẩy sớm thời gian thi sẽ giúp giải quyết bài toán về khoảng cách giữa thời gian học xong và thi, từ đó giảm gánh nặng ôn tập cho giáo viên và HS. Tuy nhiên, ông Phú cũng nhấn mạnh, khi thời gian ôn tập bị rút ngắn sẽ khiến HS sốc và lo lắng. Vì vậy, giải pháp là Bộ GD-ĐT có thể điều chỉnh kết thúc chương trình sớm hơn, ví dụ vào cuối tháng 4, để dành trọn tháng 5 cho việc ôn tập. Cho phép các trường được tự chủ trong việc tổ chức ôn tập, không bị giới hạn bởi Thông tư 29.



Bộ GD-ĐT: Phải tính toán rất kỹ Đến thời điểm này, lãnh đạo Bộ GD-ĐT chưa phản hồi chính thức về đề xuất của các sở GD-ĐT. Về mặt nguyên tắc, GS Nguyễn Ngọc Hà, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho hay: "Bộ luôn chuẩn bị các phương án và hoàn toàn có thể linh hoạt phù hợp vào điều kiện khách quan. Tuy nhiên, đây là một vấn đề rất lớn và phải được nghiên cứu, cân nhắc trước khi có quyết định. Kỳ thi tốt nghiệp THPT luôn được chuẩn bị từ sớm, từ xa. Đây là một kỳ thi cấp quốc gia nên không thể mỗi địa phương có một lịch thi khác nhau". Theo ông Hà, việc tổ chức sớm kỳ thi so với dự kiến như đề xuất của một số sở GD-ĐT là vấn đề rất lớn, chắc chắn phải được nghiên cứu, cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định. Nếu phải thay đổi, Bộ sẽ tính toán sao cho ít ảnh hưởng đến hệ thống, đến HS nhất có thể.