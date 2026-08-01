Có nên nặn mụn? Chia sẻ từ chuyên gia khiến nhiều người tiếc vì không biết sớm

Có nên nặn mụn không? Chia sẻ thẳng thắn từ chuyên gia da liễu khiến ai cũng bất ngờ

Các chuyên gia da liễu khẳng định, không nên tự ý nặn mụn tại nhà; đặc biệt là khi mụn đang trong giai đoạn sưng, nóng, đỏ, đau hoặc chưa gom nhân. Lý do vô cùng đơn giản nhưng lại bị rất nhiều người xem nhẹ:

Đẩy vi khuẩn vào sâu hơn: Cấu trúc ổ mụn giống như một bong bóng dưới da. Khi bạn dùng lực ngón tay ép mạnh, thay vì chỉ đẩy nhân mụn ra ngoài, áp lực này còn làm vỡ vách nang lông bên dưới, đẩy vi khuẩn Cutibacterium acnes (C. acnes) cùng chất bã nhờn ăn sâu vào lớp trung bì. Kết quả là ổ viêm bùng phát dữ dội hơn.

Cấu trúc ổ mụn giống như một bong bóng dưới da. Khi bạn dùng lực ngón tay ép mạnh, thay vì chỉ đẩy nhân mụn ra ngoài, áp lực này còn làm vỡ vách nang lông bên dưới, đẩy vi khuẩn Cutibacterium acnes (C. acnes) cùng chất bã nhờn ăn sâu vào lớp trung bì. Kết quả là ổ viêm bùng phát dữ dội hơn. Nguy cơ nhiễm trùng chéo: Đôi tay và các dụng cụ nặn mụn không được tiệt trùng đúng cách là "con đường ngắn nhất" đưa thêm hàng triệu vi khuẩn từ bên ngoài vào vết thương hở, gây ra tình trạng bội nhiễm.

Đôi tay và các dụng cụ nặn mụn không được tiệt trùng đúng cách là "con đường ngắn nhất" đưa thêm hàng triệu vi khuẩn từ bên ngoài vào vết thương hở, gây ra tình trạng bội nhiễm. Tàn phá cấu trúc collagen: Lực tác động cơ học thô bạo làm đứt gãy các sợi collagen và elastin nâng đỡ dưới da. Đây chính là nguyên nhân gốc rễ hình thành nên các vết sẹo lõm, sẹo rỗ vĩnh viễn rất khó phục hồi.

Lực tác động cơ học thô bạo làm đứt gãy các sợi collagen và elastin nâng đỡ dưới da. Đây chính là nguyên nhân gốc rễ hình thành nên các vết sẹo lõm, sẹo rỗ vĩnh viễn rất khó phục hồi. Tăng sắc tố sau viêm (thâm mụn): Phản ứng viêm càng nặng, cơ thể càng kích thích sản sinh nhiều hắc sắc tố melanin để bảo vệ vết thương. Đó là lý do vì sao sau khi nặn mụn, bạn phải đối mặt với những vết thâm đen "đáng ghét" tồn tại dai dẳng.

Chuyên gia da liễu còn nhấn mạnh, chỉ những nốt mụn đã hoàn toàn khô nhân, trồi hẳn lên bề mặt da và không còn cảm giác đau rát mới có thể cân nhắc xử lý. Tuy nhiên, quá trình này cần được thực hiện cực kỳ cẩn trọng.

Và chú ý, không phải loại mụn nào cũng nên nặn. Chỉ một số loại mụn không viêm mới có thể cân nhắc lấy nhân đúng kỹ thuật như mụn đầu đen, mụn đầu trắng hay mụn đã gom cồi hoàn toàn, nhân nổi rõ trên bề mặt da.

Còn có những loại mụn không nên tự ý nặn như mụn bọc, mụn nang, mụn viêm đỏ, mụn sưng đau, mụn còn non hay mụn ở vùng "tam giác nguy hiểm". Việc bạn cố gắng lấy nhân ở những tổn thương này có thể làm vi khuẩn lan rộng sang vùng da lành, khiến ổ viêm lớn hơn và thời gian điều trị kéo dài đáng kể.

Khi nào bạn nên đến cơ sở da liễu để lấy nhân mụn?

Các bạn cần đến thăm khám tại phòng khám da liễu khi gặp một số trường hợp mụn đặc biệt như mụn viêm tái phát liên tục; mụn mọc thành từng cụm; mụn bọc hoặc mụn nang; da có dấu hiệu đau nhiều, sưng nóng hay mụn đã tự nặn nhưng mụn không lành sau nhiều ngày.

Tại cơ sở chuyên môn, bác sĩ hoặc kỹ thuật viên được đào tạo sẽ đánh giá tình trạng tổn thương trước khi quyết định có lấy nhân hay không. Quy trình cũng được thực hiện bằng dụng cụ vô khuẩn nhằm giảm thiểu nguy cơ viêm nhiễm. Nói cách khác, không phải cứ nhìn thấy nhân mụn là nên nặn. Điều quan trọng hơn là đánh giá đúng giai đoạn phát triển của mụn và lựa chọn phương pháp xử lý phù hợp.

Quy trình nặn mụn đúng chuẩn y khoa đảm bảo an toàn, không lo viêm nhiễm và ngừa sẹo

Trong trường hợp nốt mụn đã già, nhân mụn trồi lên bít tắc gây mất thẩm mỹ và bạn bắt buộc phải xử lý, hãy tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chuẩn y khoa dưới đây để bảo vệ làn da của mình:

Bước 1: Nhận diện chính xác "thời điểm vàng"

Bạn chỉ nặn mụn đầu đen, mụn đầu trắng đã chín hẳn, nhân mụn đã khô cứng và nổi rõ trên bề mặt da, không còn bất kỳ dấu hiệu sưng hay đau rát nào. Tuyệt đối, không tự ý nặn mụn bọc, mụn mủ, mụn nang, mụn không đầu hoặc các nốt mụn nằm ở vùng "tam giác chết" (từ khóe miệng đến mống mắt/sống mũi) do vùng này chứa nhiều mạch máu nối thẳng lên não.

Bước 2: Vệ sinh và tiệt trùng tuyệt đối

Đầu tiên, bạn rửa sạch tay bằng xà phòng kháng khuẩn rồi tẩy trang và rửa mặt sạch sẽ bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ. Nhớ tiệt trùng dụng cụ nặn mụn (nếu có) bằng cồn 70 độ hoặc nước sôi.

Bước 3: Làm mềm lỗ chân lông

Xông mặt bằng nước ấm hoặc đắp khăn ấm lên vùng da cần nặn trong 3-5 phút. Việc này giúp lỗ chân lông giãn nở tự nhiên, nhân mụn mềm ra và dễ dàng thoát ra ngoài mà không cần dùng lực quá mạnh.

Bước 4: Thao tác nhẹ nhàng

Quấn bông gòn y tế hoặc gạc sạch quanh hai đầu ngón tay (hoặc dùng tăm bông y tế). Sau đó, đặt hai đầu ngón tay ở gốc nốt mụn, dùng lực nhẹ nhàng ấn từ dưới lên và gạt vào trong. Nếu dùng lực vừa phải mà nhân mụn không ra, hãy dừng lại ngay. Điều đó có nghĩa là mụn chưa sẵn sàng. Việc cố chấp ép lực sẽ chỉ khiến da bạn dập nát.

Bước 5: Sát trùng sau khi nặn

Dùng gạc thấm cồn đỏ Povidine hoặc nước muối sinh lý lau sạch vùng vừa nặn để loại bỏ sạch sẽ dịch máu, mủ còn sót lại và sát khuẩn triệt để.

Những lưu ý "xương máu" sau khi nặn mụn giúp da mau lành, sạch thâm ngừa sẹo

Giai đoạn sau khi nặn mụn đóng vai trò quyết định khoảng 80% việc da bạn có bị thâm hay sẹo rỗ hay không. Đây là thời điểm bề mặt da xuất hiện vô số tổn thương hở, vô cùng nhạy cảm. Để vết thương mau lành và ngăn ngừa nguy cơ tái phát, hạn chế tối đa hình thành sẹo bạn cần ghi nhớ:

Chế độ "chăm sóc tối giản" trong 24h đầu: Tránh dùng các sản phẩm đặc trị chứa AHA, BHA, Retinol hay vitamin C nồng độ cao ngay sau khi nặn mụn vì chúng sẽ gây kích ứng, chát rát dữ dội.

Tránh dùng các sản phẩm đặc trị chứa AHA, BHA, Retinol hay vitamin C nồng độ cao ngay sau khi nặn mụn vì chúng sẽ gây kích ứng, chát rát dữ dội. Không sờ tay lên mặt: Ngừng ngay thói quen đưa tay lên quẹt, sờ hoặc cạy vảy. Lớp vảy đóng lại là cơ chế tự bảo vệ tự nhiên của da, hãy để nó tự bong ra.

Ngừng ngay thói quen đưa tay lên quẹt, sờ hoặc cạy vảy. Lớp vảy đóng lại là cơ chế tự bảo vệ tự nhiên của da, hãy để nó tự bong ra. Chống nắng nghiêm ngặt: Vùng da sau nặn mụn đang lên da non rất mỏng mỏng và dễ bị bắt nắng. Đeo khẩu trang tối màu, hạn chế ra nắng và luôn thoa kem chống nắng dịu nhẹ khi da đã đóng miệng hoàn toàn.

Vùng da sau nặn mụn đang lên da non rất mỏng mỏng và dễ bị bắt nắng. Đeo khẩu trang tối màu, hạn chế ra nắng và luôn thoa kem chống nắng dịu nhẹ khi da đã đóng miệng hoàn toàn. Tập trung phục hồi và kháng viêm: Bổ sung các thành phần làm dịu da nhanh chóng để giảm sưng đỏ và ngăn chặn vi khuẩn quay trở lại xâm nhập.

Giải pháp từ chuyên gia: Ngừa mụn hiệu quả, êm dịu mà không cần nặn

Thực tế, việc nặn mụn ẩn chứa quá nhiều rủi ro nếu bạn không phải là một chuyên gia. Vậy tại sao phải mạo hiểm làn da của mình với nguy cơ sẹo rỗ và thâm đen, trong khi y khoa hiện đại đã phát triển những phương pháp tiêu nhân mụn tự nhiên mà không cần tới bất kỳ tác động cơ học đau đớn nào?

Xu hướng ngừa mụn chuẩn y khoa hiện đại chính là làm mềm nhân mụn - Gom gốc viêm - Tự đẩy nhân ra ngoài - Phục hồi màng bảo vệ da. Để làm được điều này một cách an toàn và hiệu quả nhanh chóng, các chuyên gia khuyên bạn nên lựa chọn các dòng sản phẩm chấm mụn dạng gel sở hữu công nghệ thẩm thấu sâu, vừa có khả năng gom khô nhân mụn thần tốc, vừa gạt bỏ nguy cơ để lại thâm sẹo. Và gel chấm mụn Trioderma Anti Acne Gel chính là "ngôi sao sáng" đang được giới y khoa và cộng đồng mê skincare săn đón mạnh mẽ hiện nay.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://trioderma.vn/san-pham/kem-cham-mun---anti-acne-gel.html

Trioderma Anti Acne Gel: "Cú đúp" gom cồi đẩy sạch mụn chuẩn y khoa ngừa sẹo hiệu quả

Trioderma Anti Acne Gel đến từ thương hiệu thuần Việt Trioderma được nghiên cứu chuyên sâu dựa trên sinh lý làn da châu Á. Sản phẩm mang đến giải pháp hỗ trợ ngừa mụn "4 không" gồm không đau đớn, không nặn mụn, không thâm sẹo và không tái phát.

Hội tụ bảng thành phần "vàng" chuẩn y khoa giúp giảm mụn

Trioderma Anti Acne Gel hội tụ những hoạt chất kháng viêm, gom nhân và làm dịu đỉnh cao. Đặc biệt, bảng thành phần mang lại hiệu quả giảm mụn nhanh chóng mà vẫn an toàn với nhiều làn da, kể cả da nhạy cảm.

Salicylic acid (BHA): Thẩm thấu sâu vào tận đáy lỗ chân lông, loại bỏ bã nhờn tích tụ, làm mềm và đẩy nắp mụn, giúp nhân mụn tự động gom khô và trồi lên một cách nhẹ nhàng.

Thẩm thấu sâu vào tận đáy lỗ chân lông, loại bỏ bã nhờn tích tụ, làm mềm và đẩy nắp mụn, giúp nhân mụn tự động gom khô và trồi lên một cách nhẹ nhàng. Glycolic acid (AHA): Hỗ trợ loại bỏ tế bào sừng già trên bề mặt da, giúp bề mặt da thông thoáng và mịn hơn.

Hỗ trợ loại bỏ tế bào sừng già trên bề mặt da, giúp bề mặt da thông thoáng và mịn hơn. Potassium azeloyl diglycinate (PAD): Một dẫn xuất của acid azelaic giúp kháng viêm, kiểm soát dầu và cải thiện tình trạng da thâm sau mụn.

Một dẫn xuất của acid azelaic giúp kháng viêm, kiểm soát dầu và cải thiện tình trạng da thâm sau mụn. Niacinamide (vitamin B3) & Zinc PCA: Kiểm soát tuyến dầu nhờn vượt trội, giúp làm mờ thâm mụn ngay từ khi vết thương mới hình thành và hỗ trợ hàng rào bảo vệ da, ngăn ngừa mụn quay trở lại.

Kiểm soát tuyến dầu nhờn vượt trội, giúp làm mờ thâm mụn ngay từ khi vết thương mới hình thành và hỗ trợ hàng rào bảo vệ da, ngăn ngừa mụn quay trở lại. B5, HA: Cung cấp độ ẩm dịu nhẹ, giúp kích thích quá trình tái tạo tế bào da mới, đem lại vùng da sau mụn mịn màng, hạn chế để lại vết rỗ hay vết thâm đen cứng đầu.

Cung cấp độ ẩm dịu nhẹ, giúp kích thích quá trình tái tạo tế bào da mới, đem lại vùng da sau mụn mịn màng, hạn chế để lại vết rỗ hay vết thâm đen cứng đầu. Chiết xuất lá bàng và rau má: Bộ đôi kháng khuẩn tự nhiên cực mạnh, giúp làm dịu cảm giác sưng, nóng, đỏ, đau của mụn mủ, mụn bọc sau khoảng vài giờ sử dụng.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://trioderma.vn/san-pham/kem-cham-mun---anti-acne-gel.html

Cơ chế tác động đa chiều và toàn diện "Gom cồi - tự đẩy nhân - ngừ a thâm"

Chỉ với một lượng gel Trioderma nhỏ thoa lên nốt mụn, bạn sẽ cảm nhận được quy trình xử lý mụn chuẩn y khoa diễn ra vô cùng êm dịu. Sau khoảng 12 - 48 giờ thì cảm giác nhức buốt, sưng đỏ giảm và những nốt mụn bắt đầu dịu xuống. Sau khoảng 72 giờ, nhân mụn gom lại nhanh chóng, khô đầu và trồi lên bề mặt da. Còn thời gian từ 5-14 ngày, các bạn sẽ thấy nhân mụn tự bong ra nhẹ nhàng khi bạn rửa mặt hàng ngày mà không cần tốn một lực nặn nào. Vùng da mụn được làm dịu, mịn màng và hạn chế để lại thâm.





Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://trioderma.vn/san-pham/kem-cham-mun---anti-acne-gel.html

Mang lại cảm nhận sử dụng êm dịu như đi spa

Sở hữu chất gel trong suốt, mỏng nhẹ, Trioderma Anti Acne Gel thẩm thấu cực nhanh vào da mà không gây bết dính, không làm để lại vệt trắng kém thẩm mỹ. Bạn hoàn toàn có thể thoa gel vào ban ngày và makeup đè lên mà không lo ảnh hưởng đến lớp nền. Đặc biệt, sản phẩm vô cùng êm dịu, không hề gây khô rát hay bong tróc da xung quanh nốt mụn. Và dưới đây là những lý do khiến hàng nghìn tín đồ skincare đã từ bỏ thói quen nặn mụn để chọn Trioderma Anti Acne Gell.

Tiêu chí Nặn mụn bằng tay/dụng cụ Sử dụng Trioderma Anti Acne Gel Cảm giác Đau rát, dễ dập nát mô da Dịu mát, êm dịu, không đau đớn Nguy cơ nhiễm trùng Rất cao (dễ bội nhiễm, bùng mụn) An toàn, hỗ trợ kháng khuẩn Hậu quả sau sử dụng Dễ để lại thâm đen, sẹo rỗ vĩnh viễn Da mịn màng, giúp mờ thâm, phục hồi nhanh Sự tiện lợi Tốn thời gian, quy trình phức tạp Chỉ mất 3 giây chấm gel mỗi ngày

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://trioderma.vn/san-pham/kem-cham-mun---anti-acne-gel.html

Làn da của bạn vô cùng giá trị và không đáng phải gánh chịu những vết sẹo rỗ dai dẳng chỉ vì sự vội vàng hay thói quen nặn mụn thô bạo. Hãy thay đổi thói quen chăm sóc da ngay hôm nay bằng một giải pháp thông minh, an toàn và chuẩn y khoa hơn. Đừng để những nốt mụn đáng ghét làm mất đi sự tự tin của bạn. Trải nghiệm ngay khả năng gom nhân và giúp mờ thâm của gel chấm mụn Trioderma Anti Acne Gel.

Nặn mụn không phải là điều cấm kỵ, nhưng cũng không phải giải pháp dành cho mọi loại mụn. Điều quan trọng là hiểu đúng thời điểm nên lấy nhân, thực hiện đúng kỹ thuật và chăm sóc da cẩn thận sau đó để hạn chế nguy cơ viêm, thâm và sẹo.

Song song với việc xử lý những nốt mụn hiện có, xây dựng một chu trình chăm sóc da hợp lý và lựa chọn các sản phẩm hỗ trợ phù hợp với tình trạng da sẽ góp phần kiểm soát mụn hiệu quả hơn trong dài hạn. Khi mụn có dấu hiệu nặng lên hoặc kéo dài, việc thăm khám cơ sở y tế vẫn là giải pháp cần thiết để bảo vệ làn da và hạn chế những tổn thương khó phục hồi.