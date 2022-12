Có nên nới chuẩn cho vay để hỗ trợ người mua nhà?

Tối 16.12.2022, tại khách sạn The Reverie Saigon, Robb Report Việt Nam đã vinh danh 3 tên tuổi chiến thắng của giải thưởng bền vững lần đầu được tổ chức trong ngành xa xỉ - Sustainable Luxury Awards 2022 Sponsored by Johnnie Walker Blue Label - cũng như 19 quán quân của giải thưởng Best of the Best Awards 2022.