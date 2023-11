Có nên quy định trừ điểm giấy phép lái xe?

Sáng nay 10.11, Quốc hội thảo luận tại tổ đối với một số dự án luật, trong đó có luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Luật này do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.



Để phục vụ thảo luận, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, trình bày tờ trình; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày báo cáo thẩm tra đối với dự thảo.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới GIA HÂN

Đề nghị quy định trừ điểm giấy phép lái xe

Theo dự thảo luật, cơ quan soạn thảo không quy định chi tiết về các hạng và thời hạn của giấy phép lái xe, mà đề xuất giao việc này cho Chính phủ.

Liên quan đến nội dung này, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho biết, nhiều ý kiến đề nghị quy định cụ thể hạng giấy phép lái xe ngay trong dự thảo luật để đảm bảo tính minh bạch và giá trị pháp lý.

Chưa kể, luật hiện hành đã quy định về hạng giấy phép lái xe, vì thế không nên giao Chính phủ quy định. Các ý kiến cũng đề nghị bổ sung điều khoản chuyển tiếp quy định các loại giấy phép lái xe đã cấp còn thời hạn thì vẫn có hiệu lực, tránh làm xáo trộn và ảnh hưởng đến quyền lợi của người đã được cấp giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục quy định về điểm và trừ điểm giấy phép lái xe (dự thảo hiện không còn quy định), vì với điều kiện như hiện nay, việc ứng dụng công nghệ số trong xử lý vi phạm giao thông là tất yếu.

Theo nhóm ý kiến trên, quy định điểm và trừ điểm giấy phép lái xe là một biện pháp quản lý nhà nước văn minh, hiện đại, qua đó quản lý cả quá trình chấp hành luật của lái xe thay vì quản lý từng hành vi đơn lẻ.

Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng, nếu bổ sung thêm hình thức trừ điểm giấy phép lái xe sẽ phát sinh thủ tục hành chính, thêm hình thức xử lý vi phạm, gây phiền hà và áp lực cho người được cấp giấy phép lái xe.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm GIA HÂN

Có nên luật hóa đấu giá biển số xe?



Vẫn theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, một số ý kiến cho rằng sau khi Quốc hội ban hành nghị quyết thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, Chính phủ cũng đã có những chính sách mới về quản lý biển số xe. Ví dụ như cấp và quản lý số biển số xe theo mã định danh của chủ xe.

Đây là chính sách lớn, thay đổi phương thức quản lý nhà nước đối với phương tiện tham gia giao thông cũng như người điều khiển phương tiện giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Tuy thời gian thực hiện thí điểm đấu giá biển số xe chưa nhiều, nhưng bước đầu đã chứng minh được tính hiệu quả, khả thi của chính sách mới này.

Do đó, các ý kiến đề nghị sớm quy định việc đấu giá biển số xe trong dự thảo luật, để bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp. Nếu không bổ sung kịp thời mà chờ hết thời gian thực hiện thí điểm (3 năm - PV) rồi mới tiến hành tổng kết, báo cáo Quốc hội, thì lúc đó lại phải sửa đổi, bổ sung luật, gây tốn kém, lãng phí.

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến đề nghị phải thực hiện đủ thời gian thí điểm đấu giá biển số xe ô tô theo đúng Nghị quyết 73/2022 của Quốc hội để có đầy đủ cơ sở đánh giá, tổng kết và báo cáo, đề xuất Quốc hội hoàn thiện pháp luật về đấu giá biển số xe ô tô tại kỳ họp đầu năm 2026.

"Nếu chưa tiến hành tổng kết mà đưa vào quy định trong dự thảo luật sẽ không bảo đảm quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật", luồng quan điểm này nêu.