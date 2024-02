Có nên thuê người lạ coi nhà khi về quê đón tết?

Nhu cầu lớn

Anh Trần Trung Quang (35 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) cho biết 28 tháng chạp sẽ về quê ở tỉnh Quảng Nam để đón tết với gia đình. Anh Quang lo lắng trong đợt về quê hơn một tuần sắp tới sẽ không có ai chăm sóc cây cảnh, lo cho thú cưng là chó và mèo. Đặc biệt, anh không yên tâm về vấn đề an ninh nếu nhà không có người nên rất cần thuê người trông giữ nhà.

Không ít trường hợp có nhu cầu thuê người trông, dọn dẹp nhà dịp tết NGỌC THẮNG

Tương tự, chị Nguyễn Thị Hồng Anh (28 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) cho biết: "Tôi, chồng và hai con sẽ về quê ở tỉnh Ninh Bình trong những ngày tết. Dù đã đặt vé máy bay, nhưng vẫn còn lăn tăn vì lo chuyện bị trộm cắp ngày tết. Nếu không có ai ở nhà thì kẻ xấu dễ dàng đột nhập. Do đó, tôi và chồng có ý định thuê người coi nhà".

Không riêng chị Hồng Anh, anh Quang, rất nhiều gia đình trẻ cũng có cùng tâm trạng lo lắng, bất an nếu đóng cửa nhà im lìm suốt thời gian về quê đón tết. Họ sợ rơi vào tình cảnh nhà bị trộm lấy sạch. Chị Đỗ Thị Hường (ngụ Q.12, TP.HCM) nói: "Tôi thấy có nhiều trường hợp mong tìm được người coi nhà dịp tết. Đây là nhu cầu lớn vào thời điểm này. Ở công ty tôi cũng có những người đang cố gắng "giải bài toán" thuê nhân sự coi nhà khi tết về quê".

Có cầu có cung

Nhu cầu tìm người trông coi nhà dịp tết là có thật và cũng không ít người nhận làm công việc này. Trong các hội, nhóm trên mạng xã hội, nhiều người trẻ đã nhanh chóng ứng tuyển.

Nhiều người mong muốn làm thêm dịp tết bằng việc coi nhà CHỤP MÀN HÌNH

Chẳng hạn, Nguyễn Thế An (34 tuổi), đang làm việc ở H.Bình Chánh, TP.HCM, đã giới thiệu sơ lược bản thân với hy vọng được gia đình nào đó tuyển. An cho biết vì muốn kiếm thêm thu nhập nên nhận coi nhà hoặc biệt thự vào dịp tết. An nói: "Tôi có cam kết uy tín. Tôi cung cấp đầy đủ giấy tờ lý lịch bản thân rõ ràng. Và giá cả thì sẽ thống nhất thương lượng với gia chủ". Theo nam thanh niên này, anh sẽ nhận coi nhà ở TP.HCM và các tỉnh Bình Dương hoặc Đồng Nai.

Hoàng Chánh Tín (32 tuổi), đang làm việc ở Q.Tân Bình, TP.HCM, kể: "Tôi ở tỉnh Quảng Trị. Tết này tôi không về quê mà ở lại TP.HCM, nên muốn có công việc để làm thêm. Và tôi thấy có nhu cầu tìm người coi nhà nên đã lên mạng xã hội để đăng thông tin về bản thân. Mong là nhanh chóng có người thuê tôi".

Phan Dương (35 tuổi), đang trọ ở TP.Thủ Đức, cũng cho hay: "Vì muốn kiếm thêm ít thu nhập để qua tết có tiền cho vợ đi chữa bệnh, nên tôi nhận coi nhà hoặc biệt thự ở TP.HCM hay các tỉnh lân cận. Tôi hy vọng sẽ có người tin tưởng và thuê tôi".

Cũng tại các hội, nhóm trên mạng xã hội, có thể thấy câu chuyện liên quan đến coi nhà dịp tết khá rầm rộ, cả người muốn thuê lẫn trường hợp mong nhận làm.

Mức giá thuê coi nhà dịp tết được những người nhận làm công việc này đưa ra khoảng từ 300.000 - 700.000 đồng/ngày đêm.

Những lưu ý

Anh Lê Đình Văn (30 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết từng thuê người coi nhà dịp tết 2023. "Nhưng khi từ quê ở tỉnh Đắk Lắk trở lại thành phố thì ngỡ ngàng phát hiện người được thuê chẳng thèm cho chó ăn, cây xanh trên sân thượng nhờ họ tưới nước đã khô héo. Người được thuê cũng tùy tiện sử dụng thực phẩm trong nhà mà không hề xin phép. Chỉ may mắn là tài sản như ti vi, tủ lạnh trong nhà vẫn còn nguyên vẹn", anh Văn kể.

Một dòng giới thiệu bản thân với mong muốn có người thuê giữ nhà dịp tết CHỤP MÀN HÌNH

"Nếu có nhu cầu, cứ thuê người coi nhà dịp tết. Tuy nhiên, phải lưu ý ghi rõ trong hợp đồng những điều người coi nhà cần làm và không được phép tùy tiện. Nếu sai phạm, dựa vào hợp đồng để làm rõ", anh Văn chia sẻ kinh nghiệm.

Nếu có nhu cầu, cứ thuê người coi nhà dịp tết. Tuy nhiên, phải lưu ý ghi rõ trong hợp đồng những điều người coi nhà cần làm và không được phép tùy tiện. Nếu sai phạm, dựa vào hợp đồng để làm rõ.

—Anh Lê Đình Văn (ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM)

Anh Nguyễn Hoàng Tuyển (31 tuổi, ở một chung cư Q.Bình Tân, TP.HCM) thì nói: "Theo tôi nghĩ, không nên đặt niềm tin vào người lạ trong suốt quá trình về quê đón tết, dù họ có cung cấp đầy đủ giấy tờ tùy thân. Nên chăng hãy khóa cửa cẩn thận, lắp đặt hệ thống camera trong nhà. Vì camera hiện nay giá cả phải chăng chứ không quá cao. Bên cạnh đó, hãy nhờ hàng xóm trông coi giúp".

Với trường hợp bắt buộc phải thuê để nhờ xử lý việc nhà, thì nhiều ý kiến khác cho rằng nên nhờ những người thân quen, bà con (đang làm công nhân, sinh viên nhưng không về quê dịp tết) và trả tiền công xứng đáng, hoặc có thể thuê người được đồng nghiệp thân quen giới thiệu. "Có như vậy sẽ yên tâm hơn, thay vì thuê người lạ", anh Trương Hoàng Sự (30 tuổi, làm việc cho một công ty ở Q.7, TP.HCM) nói.

Anh Nguyễn Hải Dũng (32 tuổi, làm việc ở Q.5, TP.HCM) chia sẻ kinh nghiệm: "Khi thuê người coi nhà dịp tết, nên liên hệ với công an địa phương để đăng ký tạm trú cho người được thuê. Cách này sẽ tăng mức độ an toàn cho ngôi nhà. Cũng đừng quên có hợp đồng rõ ràng. Cần đóng cửa phòng kỹ lưỡng và lắp đặt camera ở những vị trí mà người lạ không được vào…".