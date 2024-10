Gợi ý một số câu lệnh để dùng trong công cụ AI

Với kỹ năng viết, thạc sĩ Nhật Minh gợi ý sử dụng một số câu lệnh với từng phần sau:

- Mô tả quy trình: Describe the process illustrated in the image. Break down each step and aim for a band 8 with cohesive description and a range of complex sentence structures.

- Mô tả bảng số liệu: Write a detailed description of the data presented in the table in the provided image. Target a band 7 score by comparing figures effectively and using accurate vocabulary.

- Mẫu bài viết: Write a model essay for IELTS Writing Task 2 on the topic: 'How does social media impact individuals and society?'. Aim for a band 9 by fully developing arguments, using advanced vocabulary, and providing a cohesive structure.

- Xây dựng từ vựng: Create a vocabulary list of 20 words for the topic 'Climate change' in IELTS Writing Task 2, including synonyms and definitions. Focus on vocabulary for band 8 and above.

- Phân tích bài mẫu: Analyze a high-scoring IELTS Writing Task 2 sample essay on 'Environmental pollution'. Explain how it meets the criteria for a band 8 or 9, focusing on task achievement, coherence, and vocabulary use.

Về kỹ năng nói, từ bài giảng của ông Daniel F.Almon, chuyên gia huấn luyện IELTS, anh Hồ Bách cho biết người học có thể dùng câu lệnh sau để đảm bảo công cụ AI mô phỏng giám khảo IELTS trong phòng thi một cách chính xác nhất.

"For this thread, treat these as permanent rules unless otherwise specified.

Overarching goal: always act as authentically as possible to be an IELTS examiner.

This means:

- Only ask the question type specified

- Do not prompt with terms such as 'Here's the next question' as the examiner will not do this. Instead, go straight into asking the next question.

- Do not prompt after the questions with terms such as 'What's your answer?' or 'What do you think?' or 'What's your response?' or 'Your answer?'; this part can be omitted.

- Do not respond with affirmations such as 'Great to hear about your commitment to upskilling'. Again, an examiner is restricted by their script and unable to give these responses although they are typical for English conversation."

Sau khi hoàn thành luyện tập với ChatGPT, người học cũng nên hỏi thêm về phản hồi về cách cải thiện, cụ thể là về tiêu chí ngữ pháp và từ vựng, sử dụng câu lệnh: "Give me feedback on my grammar and vocabulary. How could they be improved?"