Có ngoại hình sẽ thêm nhiều lợi thế trong cuộc sống?

Sau những hình ảnh "nam thanh nữ tú" bác sĩ nội trú Trường ĐH Y Hà Nội, hay loạt tân cử nhân xinh đẹp, điển trai từng gây sốt mạng xã hội suốt thời gian qua, có một câu hỏi được đặt ra, là vì sao nhiều người trẻ hiện nay chú trọng ngoại hình? Phải chăng khi có ngoại hình, sẽ nhận được thêm những lợi thế trong cuộc sống?

Ngoại hình là một yếu tố cộng hưởng

Anh Đỗ Tiến (32 tuổi), làm việc tại Công ty TNHH Magonn Design, P.Tân Hưng, TP.HCM (trước đây là P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM), cho biết ngoại hình sáng láng là điểm cộng đầu tiên trong giao tiếp.

"Trong xã hội hiện đại, ấn tượng ban đầu đóng vai trò rất quan trọng. Một diện mạo chỉn chu có thể giúp người trẻ tạo được thiện cảm ngay lần đầu gặp mặt", anh Tiến nói.

Anh Tiến cho hay sau khi tốt nghiệp đại học, anh từng bị gắn mác "mọt sách" vì lúc nào cũng đeo kính dày cộp, chỉ biết học. "Nhưng từ khi bắt đầu đi làm, tôi chú trọng ngoại hình nhiều hơn. Tập gym, chơi thể thao, chọn trang phục phù hợp. Không ngờ sự thay đổi đó giúp bản thân tự tin hơn, giao tiếp cởi mở hơn. Khi thay đổi công việc, nhà tuyển dụng đánh giá cao sự chuyên nghiệp của mình từ diện mạo", anh Tiến cho hay.

Bác sĩ Dương Nguyên Hiền, làm việc tại Bệnh viện Columbia Asia Bình Dương (P.Thuận Giao, TP.HCM; trước đây là P.Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương), cho rằng: "Trong ngành y, ngoại hình chỉn chu không chỉ là làm đẹp cho bản thân, mà còn tạo sự tin tưởng cho bệnh nhân. Họ nhìn thấy một bác sĩ sạch sẽ, gọn gàng thì yên tâm hơn rất nhiều".

Theo nhiều người trẻ, chăm chút ngoại hình giúp có nhiều lợi thế trong cuộc sống ẢNH MINH HỌA: ÁNH THƯ

Theo thạc sĩ tâm lý Đỗ Huỳnh Dũng (Trung tâm tư vấn tâm lý An Nam, P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM; trước đây thuộc P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM), hiệu ứng "halo effect" (hiệu ứng hào quan) trong tâm lý học cho thấy khi một người sở hữu ngoại hình dễ nhìn, người khác thường có xu hướng gán cho họ những phẩm chất tích cực như thông minh, thân thiện, đáng tin cậy… dù thực tế chưa biết rõ. "Đây là một lợi thế rõ rệt trong giao tiếp", ông Dũng nói.

Anh Huỳnh Hữu Hiệp (31 tuổi, làm việc tại Công ty TNHH kỹ thuật Tiêu Điểm, P.Tây Thạnh, TP.HCM), trước đây là P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, TP.HCM) cho rằng: "Ở thời kỳ trước, xã hội chỉ tập trung vào năng lực học tập, ít quan tâm diện mạo. Nhưng bây giờ, trong môi trường lao động cạnh tranh, ngoại hình đã trở thành một yếu tố cộng hưởng. Người vừa có kiến thức, vừa có phong thái tự tin, chỉn chu, sẽ dễ ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng".

Cùng quan điểm, bà Trần Thị Thu Hiền, Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ LPC (P.Phước Long, TP.HCM; trước đây là P.Phước Bình, TP.Thủ Đức, TP.HCM), nói: "Có ngoại hình sẽ có thêm những lợi thế trong công việc. Minh chứng càng rõ trong các lĩnh vực cần nhiều giao tiếp như: luật, y tế, giáo dục, truyền thông, du lịch, khách sạn. Không ít tin tuyển dụng thậm chí ghi rõ "ưu tiên ứng viên có ngoại hình ưa nhìn", cho thấy tầm quan trọng của diện mạo trong việc tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp".

Ngoại hình đã và đang là một trong những yếu tố được nhiều người trẻ xem trọng ẢNH: THANH NAM

Có ngoại hình, nhiều lợi thế

Thạc sĩ tâm lý Đỗ Huỳnh Dũng nhìn nhận, ngoại hình không chỉ là vẻ bên ngoài, mà là một phần trong bản sắc, phong thái, cách xã hội nhìn nhận và đánh giá. Với thay đổi của thời đại, sự phát triển của mạng xã hội, thị trường lao động, cách giao tiếp..., ngoại hình trở thành một trong những yếu tố được nhiều người trẻ xem trọng.

Theo ông Dũng, những lợi thế từ ngoại hình có thể kể như tạo ấn tượng ban đầu thuận lợi. "Vì trong giao tiếp, lần đầu gặp mặt, phỏng vấn xin việc, gặp khách hàng… ấn tượng về ngoại hình, trang phục, tác phong có thể ảnh hưởng rất nhiều. Một diện mạo chỉn chu khiến người đối diện dễ cảm thấy tin tưởng, thiện cảm hơn", ông Dũng nói.

Ông Dũng cho biết thêm: "Khi lo lắng về ngoại hình được giải quyết hoặc được chăm chút, thì cảm giác tự tin, thoải mái trong giao tiếp được nâng lên. Ngoại hình gắn liền với việc chăm sóc bản thân: tập thể dục, ăn uống lành mạnh, giữ vệ sinh, chăm sóc da, ngủ đủ… Những việc này vừa giúp ngoại hình tốt hơn, vừa nâng cao sức khỏe tổng thể và tinh thần".

Theo thạc sĩ Huỳnh Thanh Thuận, chuyên gia truyền thông mạng xã hội (Trường CĐ Quốc tế Kent), trong thời mạng xã hội phát triển, hình ảnh, video thường tập trung vào yếu tố thị giác. "Khi đó, những người trẻ chia sẻ nội dung cá nhân nếu có hình ảnh đẹp, bố cục đẹp, phong cách riêng sẽ dễ được chú ý, tương tác cao hơn. Trên các nền tảng như Instagram, TikTok, Facebook…, hình ảnh không chỉ là cách thể hiện "bên ngoài" mà còn là cách giao tiếp, tìm kiếm cơ hội: làm người có sức ảnh hưởng, hợp tác thương hiệu, quảng bá hình ảnh cá nhân. Ngoài ra, người có ngoại hình ưa nhìn sẽ có lợi thế trong kết nối xã hội, xây dựng mối quan hệ, bởi dễ gây thiện cảm trong các mối quan hệ bạn bè, học đường, nơi công cộng. Trong môi trường mới (lớp học, nơi làm việc, hoạt động cộng đồng), vẻ ngoài chỉn chu giúp người khác dễ tiếp cận, bắt chuyện, mở rộng kết nối".

Không ít ý kiến cho rằng có ngoại hình dễ nhìn làm tăng cơ hội, tăng sự tự tin, tạo ấn tượng tích cực cả trong học tập, công việc... ẢNH: THANH NAM

Nhà thiết kế thời trang Vũ Hoàng Thảo (27 tuổi, làm việc tại số 6 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Sài Gòn, TP.HCM; trước là P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM), với sự phổ biến của thời trang, làm đẹp, thẩm mỹ, nhiều người trẻ coi việc chăm chút ngoại hình là một cách để thể hiện gu thẩm mỹ cá nhân, bản sắc và phong cách riêng. "Ngoại hình còn mang tính văn hóa, cách ăn mặc, phong cách, cách phối đồ… phản ánh gu sống, giá trị, thói quen, cá tính cá nhân", anh Thảo nói thêm.

Thạc sĩ tâm lý Đỗ Huỳnh Dũng nói thêm: "Ngoại hình ngày càng được giới trẻ xem như một thành phần quan trọng trong tổng thể con người. Tuy không thay thế được tri thức, đạo đức, kỹ năng, nhưng nếu được chăm chút thì là điểm cộng rõ rệt. Ngoại hình tốt làm tăng cơ hội, tăng sự tự tin, tạo ấn tượng tích cực, cả trong học tập, công việc, giao tiếp lẫn trong cuộc sống thường ngày. Thế nhưng, điều quan trọng là đừng để việc chăm chút ngoại hình biến thành chạy theo áp lực, so sánh hay ảo ảnh. Hãy coi ngoại hình như một phần đầu tư bản thân, bằng phong thái, bằng chăm sóc, bằng thái độ, để nó bổ trợ cho nội lực, không che lấp những điểm mạnh vốn có".