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Đời sống Cộng đồng

Có người trúng 23,9 tỉ đồng vé số Vietlott Mega 6/45 tối 10.6

Phạm Hữu
Phạm Hữu
10/06/2026 23:27 GMT+7

Tối 10.6, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45 và ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 23,9 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 10.6, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01521 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay tối nay là: 03 -09 – 17 – 22 – 27 – 32.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 23.970.104.000 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 30 người trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng; có 1.283 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng; có 21.461 người trúng giải ba với số tiền là 30.000 đồng.

Có người trúng 23,9 tỉ đồng vé số Vietlott Mega 6/45 tối 10.6 - Ảnh 1.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 10.6

Trước đó, tối 24.5, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01514 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay là: 04 – 08 – 09 – 14 – 25 – 42.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn đến 36.108.182.500 đồng. Ngay sau đó, số tiền của giải độc đắc lập tức trở lại với con số ban đầu là 12 tỉ đồng.

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