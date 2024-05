Có những tấm lòng đẹp như hoa

Trước thực trạng giao thông nông thôn ở ĐBSCL, những câu chuyện thương tâm khi học sinh phải đi học bằng đò, vỏ lãi và không may gặp nạn, nhóm thiện nguyện Hoa Hướng Dương ra đời do cô Phạm Thị Ngọc Phương, Giám đốc Công ty may Huy Bảo (có trụ sở tại H.Nhà Bè, TP.HCM), đứng ra thành lập, kêu gọi bạn bè, người thân và người lao động đang làm việc trong công ty cùng tham gia nhóm và làm từ thiện để giúp đời, giúp người.



Nhóm thiện nguyện Hoa Hướng Dương trong một lần khánh thành cầu nông thôn CTV

Tiêu chí ban đầu khi thành lập nhóm (năm 2014) được duy trì và phát huy đến tận bây giờ, đó là thực hiện những chuyến đi thiện nguyện đến vùng sâu vùng xa giúp bà con khó khăn và học sinh nghèo hiếu học bằng việc xây dựng cầu dân sinh, nhà tình nghĩa và cấp phát hiện vật, trao tiền. Kinh phí hoạt động của nhóm chủ yếu do cô Phương tài trợ, các thành viên của nhóm góp công sức, tìm nhà hảo tâm hỗ trợ xe, xăng, vật phẩm… Người có công góp công, người có của góp của, tất cả đều một lòng hướng đến người nghèo với tình nhân ái và sự quan tâm sẻ chia cao nhất.

Từ ngày đầu mới thành lập đến nay, những chuyến đi thiện nguyện của nhóm đều tràn ngập tiếng cười. Ai cũng hân hoan vì mình có thể góp một chút công sức để giúp đỡ bà con khó khăn có thể ổn định cuộc sống và đi lại thuận tiện hơn, các học sinh sẽ đến trường được mau chóng và an toàn hơn.

Trong 10 năm thành lập và hoạt động, nhóm thiện nguyện Hoa Hướng Dương đã tiến hành khảo sát và xây dựng được 15 cây cầu dân sinh, 50 nhà tình nghĩa cho bà con nghèo vùng sâu vùng xa thuộc các tỉnh: Cà Mau, Hậu Giang, Trà Vinh, An Giang, Sóc Trăng… Dự kiến giữa năm 2024, nhóm sẽ khảo sát xây thêm 2 cây cầu dân sinh nữa ở Đồng Tháp. Nhóm đặt ưu tiên cao cho việc xây cầu vì không muốn có trẻ em nào phải vất vả và nguy hiểm khi đến trường trên những chuyến đò ngang tạm bợ.

Không chỉ vậy, hằng năm vào dịp Tết Nguyên đán, nhóm Hoa Hướng Dương còn về các vùng quê nghèo ở miền Tây tặng quà, giúp bà con khó khăn ăn tết tươm tất hơn. Mỗi phần quà có đủ nhu yếu phẩm trị giá từ 400.000 - 500.000 đồng. Trong mỗi chuyến đi đó, nhóm còn mua thêm các loại dược phẩm, vận động thêm một đoàn bác sĩ và điều dưỡng đi theo (được trả tiền công đầy đủ) để khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Ngoài ra, mỗi bà con khó khăn đến thăm khám có tên trong danh sách địa phương lập từ trước còn được hỗ trợ 200.000 đồng.

Năm 2024, khi miền Tây rơi vào hạn hán và xâm nhập mặn mà cao điểm là tháng 4 - 5, cô Phương cùng nhóm thiện nguyện lên kế hoạch tổ chức những chuyến xe tiếp nước ngọt cho bà con. Tuần cuối tháng 4 vừa qua, chuyến xe nước 0 đồng (gồm 2 xe bồn chứa 30 khối nước mỗi xe) đã đến Tiền Giang. Các thành viên của nhóm phải tranh thủ đi từ khuya, khi đến nơi, ai cũng mệt vì thiếu ngủ, nhưng nhìn những nụ cười của bà con khi được bơm nước vào các xô, thùng thì mọi vất vả như tan biến. Các thành viên trong đoàn như được tiếp thêm sức lực để có thể tổ chức thêm nhiều chuyến xe nước 0 đồng.

Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, cũng như tấm lòng của các thành viên nhóm thiện nguyện luôn hướng về người yếu thế và khó khăn cần nhiều sự giúp đỡ ở các vùng xa xôi, như tôn chỉ hoạt động của nhóm: "Cuộc đời này ngắn lắm/Yêu thương chẳng đủ đâu/Đừng mang tim chai sạn/Mà đối đãi với nhau"…