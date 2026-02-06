Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Cố NSND Phạm Khắc được đặt tên đường gần Đài PT-TH TP.HCM

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
06/02/2026 11:53 GMT+7

Với nhiều thành tích đóng góp cho đất nước và TP.HCM, cố NSND - Anh hùng Lao động Phạm Khắc, nguyên Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM, đã được đặt tên cho đường đối diện Đài PT-TH TP.HCM hiện nay.

Sáng 6.2 tại TP.HCM, Sở VH-TT TP.HCM và UBND P.Sài Gòn đã tổ chức lễ công bố đặt tên đường Phạm Khắc tại tuyến giao thông nối liền hai tuyến đường số 12 Nguyễn Thị Minh Khai và số 5 Nguyễn Đình Chiểu, P.Sài Gòn.

Tham dự lễ có bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, gia đình cố NSND Phạm Khắc và khách mời.

Cố NSND Phạm Khắc được đặt tên đường gần Đài PT-TH TP.HCM- Ảnh 1.

Phó giám đốc Sở VH - TT TP.HCM Nguyễn Minh Nhựt phát biểu tại lễ công bố việc đặt tên đường Phạm Khắc

Ảnh: Q.TRÂN

Cố NSND Phạm Khắc được đặt tên đường gần Đài PT-TH TP.HCM- Ảnh 2.

Các đại biểu cùng gia đình NSND Phạm Khắc và khách mời thực hiện nghi thức tại buổi lễ

Ảnh: Q.TRÂN

NSND - Anh hùng Lao động Phạm Khắc quê Phước Long (Giồng Trôm, Bến Tre). Ông còn có tên gọi khác là Phạm Tấn Phước, Lê Minh. Từ năm 1949, ông tham gia cách mạng, đến năm 1981 được bầu vào HĐND TP.HCM. Năm 1991, ông là Phó giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM (HTV), Giám đốc Hãng phim Truyền hình TP.HCM và làm Giám đốc Đài truyền hình TP.HCM từ năm 1996. 

NSND Phạm Khắc đã được Đảng và nhà nước phong tặng Huân chương độc lập hạng III, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng I, Huân chương kháng chiến hạng I, Huân chương chiến công hạng III (trận Bình Giã), Huân chương chiến công hạng II (trận Mậu Thân 1968), Huân chương giải phóng hạng I, danh hiệu NSƯT (1984), danh hiệu NSND (1997) và danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới (2000) cùng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và nhiều khen thưởng cao quý khác.

Cố NSND Phạm Khắc để lại cho đời nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng

NSND Phạm Khắc được biết đến là một nhà nhiếp ảnh, đồng thời là một nhà quay phim nổi tiếng. Ông từng tham gia quay các bộ phim như Chiến thắng Đồn Cây Điệp, Chiến thắng Bình Giã (giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu 1965), Đồng Xoài rực lửa, Chiến thắng Tây Ninh, Trận đánh ngã ba Bà Chim, Chiến đấu trên đường phố Sài Gòn (Mậu Thân 1968), Hà Nội – cuộc đọ sức 5 ngày (giải nhất báo chí và giải nhất nghệ thuật tại Liên hoan phim quốc tế Praha năm 1972), Hà Nội – Điện Biên Phủ (giải Bông sen bạc quốc gia Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 2 năm 1972), Hòn đảo ngọc (giải Bông sen bạc Liên hoan phim Việt Nam lần 4 năm 1977), Bến Tre những đảo dừa xanh, Chuyện kể nàng Sarết, Khi đàn sếu trở về

Đặc biệt, bộ phim Mê Kông ký sự (92 tập, từng đoạt giải Cánh diều vàng cho phim tài liệu truyền hình năm 2006) của Hãng phim Truyền hình TP.HCM (TFS) do ông chủ biên và tổng đạo diễn đã tạo tiếng vang lớn trong nước và khu vực Đông Nam Á.

Cố NSND Phạm Khắc được đặt tên đường gần Đài PT-TH TP.HCM- Ảnh 3.

Kể từ hôm nay 6.2, tuyến giao thông nối liền hai tuyến đường số 12 Nguyễn Thị Minh Khai và số 5 Nguyễn Đình Chiểu, P.Sài Gòn được mang tên Phạm Khắc

Ảnh: Q.TRÂN

NSND Phạm Khắc còn là một trong những người lãnh đạo, quản lý xuất sắc, năng động và sáng tạo, công rất lớn đưa Đài truyền hình TP.HCM vượt qua nhiều khó khăn trong những ngày đầu tiên và xây dựng trở thành đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, đào tạo cho ngành truyền hình một đội ngũ cán bộ nhiều kinh nghiệm, những nghệ sĩ có tay nghề giỏi, đã và đang đóng góp nhiều thành quả xuất sắc cho xã hội.

Qua 44 năm (1964 - 2007) gắn bó với sự nghiệp điện ảnh, truyền hình cách mạng Việt Nam nói chung và 32 năm (1975 – 2007) đồng hành với công cuộc xây dựng và phát triển Đài Truyền hình TP.HCM nói riêng, NSND - Anh hùng Lao động Phạm Khắc đã có nhiều công lớn đóng góp lớn cho xã hội. Việc đặt tên đường Phạm Khắc thể hiện sự trân trọng với những đóng góp giá trị ấy của cố nghệ sĩ.

Tin liên quan

NSND Phạm Khắc với "Mê Kông ký sự - Phim và Ảnh"

NSND Phạm Khắc với "Mê Kông ký sự - Phim và Ảnh"

(TNO) Nhân kỷ niệm hai năm ngày mất của Nghệ sĩ nhân dân - Anh hùng lao động (NSND - AHLĐ) Phạm Khắc (17.5.2007 - 17.5.2009), Hội Điện ảnh Việt Nam, NXB Văn Nghệ TP.HCM và gia đình đã hoàn thành và giới thiệu tập sách ảnh Mê Kông ký sự - Phim và Ảnh của ông.

Vĩnh biệt NSND Phạm Khắc

Sau "Mê Kông ký sự" sẽ có "Ký sự Amazon"

Khám phá thêm chủ đề

Đài truyền hình TP.HCM Sở VH - TT TP.HCM Đinh Thị Thanh Thủy Nguyễn Minh Nhựt Ban Tuyên giáo và Dân vận thành ủy đặt tên đường mới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận