Cố NSND Phạm Khắc được đặt tên đường gần Đài PT-TH TP.HCM

Sáng 6.2 tại TP.HCM, Sở VH-TT TP.HCM và UBND P.Sài Gòn đã tổ chức lễ công bố đặt tên đường Phạm Khắc tại tuyến giao thông nối liền hai tuyến đường số 12 Nguyễn Thị Minh Khai và số 5 Nguyễn Đình Chiểu, P.Sài Gòn.

Tham dự lễ có bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, gia đình cố NSND Phạm Khắc và khách mời.

Phó giám đốc Sở VH - TT TP.HCM Nguyễn Minh Nhựt phát biểu tại lễ công bố việc đặt tên đường Phạm Khắc Ảnh: Q.TRÂN

Các đại biểu cùng gia đình NSND Phạm Khắc và khách mời thực hiện nghi thức tại buổi lễ Ảnh: Q.TRÂN

NSND - Anh hùng Lao động Phạm Khắc quê Phước Long (Giồng Trôm, Bến Tre). Ông còn có tên gọi khác là Phạm Tấn Phước, Lê Minh. Từ năm 1949, ông tham gia cách mạng, đến năm 1981 được bầu vào HĐND TP.HCM. Năm 1991, ông là Phó giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM (HTV), Giám đốc Hãng phim Truyền hình TP.HCM và làm Giám đốc Đài truyền hình TP.HCM từ năm 1996.

NSND Phạm Khắc đã được Đảng và nhà nước phong tặng Huân chương độc lập hạng III, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng I, Huân chương kháng chiến hạng I, Huân chương chiến công hạng III (trận Bình Giã), Huân chương chiến công hạng II (trận Mậu Thân 1968), Huân chương giải phóng hạng I, danh hiệu NSƯT (1984), danh hiệu NSND (1997) và danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới (2000) cùng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và nhiều khen thưởng cao quý khác.

Cố NSND Phạm Khắc để lại cho đời nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng

NSND Phạm Khắc được biết đến là một nhà nhiếp ảnh, đồng thời là một nhà quay phim nổi tiếng. Ông từng tham gia quay các bộ phim như Chiến thắng Đồn Cây Điệp, Chiến thắng Bình Giã (giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu 1965), Đồng Xoài rực lửa, Chiến thắng Tây Ninh, Trận đánh ngã ba Bà Chim, Chiến đấu trên đường phố Sài Gòn (Mậu Thân 1968), Hà Nội – cuộc đọ sức 5 ngày (giải nhất báo chí và giải nhất nghệ thuật tại Liên hoan phim quốc tế Praha năm 1972), Hà Nội – Điện Biên Phủ (giải Bông sen bạc quốc gia Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 2 năm 1972), Hòn đảo ngọc (giải Bông sen bạc Liên hoan phim Việt Nam lần 4 năm 1977), Bến Tre những đảo dừa xanh, Chuyện kể nàng Sarết, Khi đàn sếu trở về…

Đặc biệt, bộ phim Mê Kông ký sự (92 tập, từng đoạt giải Cánh diều vàng cho phim tài liệu truyền hình năm 2006) của Hãng phim Truyền hình TP.HCM (TFS) do ông chủ biên và tổng đạo diễn đã tạo tiếng vang lớn trong nước và khu vực Đông Nam Á.

Kể từ hôm nay 6.2, tuyến giao thông nối liền hai tuyến đường số 12 Nguyễn Thị Minh Khai và số 5 Nguyễn Đình Chiểu, P.Sài Gòn được mang tên Phạm Khắc Ảnh: Q.TRÂN

NSND Phạm Khắc còn là một trong những người lãnh đạo, quản lý xuất sắc, năng động và sáng tạo, công rất lớn đưa Đài truyền hình TP.HCM vượt qua nhiều khó khăn trong những ngày đầu tiên và xây dựng trở thành đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, đào tạo cho ngành truyền hình một đội ngũ cán bộ nhiều kinh nghiệm, những nghệ sĩ có tay nghề giỏi, đã và đang đóng góp nhiều thành quả xuất sắc cho xã hội.

Qua 44 năm (1964 - 2007) gắn bó với sự nghiệp điện ảnh, truyền hình cách mạng Việt Nam nói chung và 32 năm (1975 – 2007) đồng hành với công cuộc xây dựng và phát triển Đài Truyền hình TP.HCM nói riêng, NSND - Anh hùng Lao động Phạm Khắc đã có nhiều công lớn đóng góp lớn cho xã hội. Việc đặt tên đường Phạm Khắc thể hiện sự trân trọng với những đóng góp giá trị ấy của cố nghệ sĩ.