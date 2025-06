Có phải mẹ khỏe - bé thông minh từ trong bụng với DHA?

Theo bài báo đăng trên American Journal of Clinical Nutrition (2007), bổ sung DHA khi mang thai giúp cải thiện điểm số phát triển thần kinh của trẻ ở 12 tháng tuổi.

Một nghiên cứu kéo dài tại Đại học Harvard (2013) chỉ ra rằng trẻ có mẹ bổ sung DHA đầy đủ khi mang thai có chỉ số IQ cao hơn và khả năng xử lý ngôn ngữ tốt hơn ở tuổi mẫu giáo.

DHA là một loại axit béo không no nằm trong nhóm Omega-3, có vai trò quan trọng đối với sức khỏe của cả mẹ bầu và thai nhi. Dưỡng chất này giúp hạn chế nguy cơ sinh non, giảm nguy cơ trầm cảm sau sinh ở người mẹ và tăng cường sự phát triển trí não, khả năng vận động, thị lực của thai nhi. Đó chính là lý do, phụ nữ mang thai nên bổ sung DHA trong suốt thai kỳ, đặc biệt là từ tuần thứ 12 trở đi bởi đây là thời điểm vàng thị giác cũng như thính giác của thai nhi hình thành và phát triển mạnh mẽ.

Để bổ sung DHA hiệu quả, mẹ bầu nên ăn nhiều cá biển, các loại rau có màu xanh đậm, lòng đỏ trứng gà.