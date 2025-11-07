Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe Tin hay y tế

Có phải ốm vặt nhiều thì miễn dịch sẽ tốt hơn?

Ngọc Chi
Ngọc Chi
07/11/2025 12:10 GMT+7

'Em hay nghe mọi người nói trẻ hay ốm vặt thì sau này miễn dịch sẽ tốt lên, điều này có đúng không? Bé nhà em hay bệnh lắm!'. (Minh Anh, ở Cần Thơ).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Hồng Loan, Phó khoa Nhi và Sơ sinh, Bệnh viện Phương Nam (thành viên Tập đoàn Y tế Phương Châu) giải đáp: Thật ra, chuyện trẻ nhỏ hay “ốm vặt” là điều khá phổ biến. Theo các nghiên cứu và hướng dẫn của Hiệp hội Nhi khoa Mỹ (AAP), trẻ từ 2-6 tuổi có thể bị 6-8 lần cảm lạnh hoặc viêm họng nhẹ mỗi năm. Nếu bé đi học mầm non, tiếp xúc với nhiều bạn khác, thì con số đó có thể cao hơn một chút (8-12 lần/năm) mà vẫn được xem là bình thường.

Những lần bệnh nhẹ như ho, sổ mũi, viêm họng do siêu vi thường tự khỏi sau vài ngày và không ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Đây là giai đoạn mà hệ miễn dịch của bé đang học cách “nhận diện và ghi nhớ” mầm bệnh - giống như việc bé tập thể dục cho hệ miễn dịch vậy.

Vì vậy, nói rằng “trẻ hay ốm thì miễn dịch sẽ tốt lên” chỉ đúng một phần. Bởi trẻ không phải “ốm nhiều mới khỏe hơn”, mà là qua từng lần nhiễm siêu vi, cơ thể bé sẽ tạo được trí nhớ miễn dịch, nên khi lớn hơn, bé ít bệnh vặt hơn.

Có phải ốm vặt nhiều thì miễn dịch sẽ tốt hơn? - Ảnh 1.

Duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng, đủ đạm, sắt, kẽm, vitamin D cho trẻ để tăng cường đề kháng

ẢNH MINH HỌA: AI

Những dấu hiệu “ốm vặt” ba mẹ nên lưu ý

Nếu bé có những biểu hiện sau, cha mẹ nên cho khám chuyên khoa để tìm nguyên nhân:

Nhiễm trùng nặng (viêm phổi, viêm tai, viêm xoang tái đi tái lại). Mỗi lần bệnh kéo dài, dùng thuốc hoài không khỏi. Bé chậm tăng cân, chậm lớn hoặc thường xuyên mệt mỏi. Nhiễm trùng kéo dài như nấm miệng, nấm da tái phát, tiêu chảy kéo dài. Nếu không có những dấu hiệu này, bé vẫn tăng trưởng tốt, ăn chơi bình thường, thì cha mẹ không cần quá lo.

Phòng ngừa “ốm vặt” ở trẻ nhỏ

Duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng, đủ đạm, sắt, kẽm, vitamin D. Hạn chế khói thuốc và không khí ô nhiễm. Ngủ đủ, vận động mỗi ngày, giúp tăng sức đề kháng tự nhiên. Tiêm phòng đầy đủ, đặc biệt là cúm và phế cầu. Hạn chế lạm dụng thuốc kháng sinh hoặc “tăng đề kháng” không rõ nguồn gốc.

Trẻ nhỏ hay bị ho sổ mũi là bình thường trong giai đoạn hệ miễn dịch đang hoàn thiện. Khi bé lớn dần, thường sau 5 tuổi, các “cơn ốm vặt” sẽ thưa dần. Cha mẹ chỉ cần chú ý chăm sóc đúng, theo dõi tăng trưởng và đưa đi khám nếu có dấu hiệu bất thường. Việc tiêm ngừa đầy đủ và đúng lịch sẽ giúp tạo miễn dịch và bảo vệ trẻ khỏe mạnh. 

Tin liên quan

Vì sao mới ngoài 30 tuổi đã bị mỡ máu cao, tiểu đường?

Vì sao mới ngoài 30 tuổi đã bị mỡ máu cao, tiểu đường?

'Trước đây em nghĩ bệnh mỡ máu cao hay tiểu đường là của người trung niên, nhưng giờ bạn bè em còn trẻ mà đã có người mắc. Cho em hỏi nguyên nhân vì sao?'. Anh Quân (35 tuổi, ở TP.HCM).

Khám phá thêm chủ đề

ốm vặt Miễn dịch tăng sức đề kháng tiêm chủng Phòng mạch online - Tin hay y tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận