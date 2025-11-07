Có phải ốm vặt nhiều thì miễn dịch sẽ tốt hơn?

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Hồng Loan, Phó khoa Nhi và Sơ sinh, Bệnh viện Phương Nam (thành viên Tập đoàn Y tế Phương Châu) giải đáp: Thật ra, chuyện trẻ nhỏ hay “ốm vặt” là điều khá phổ biến. Theo các nghiên cứu và hướng dẫn của Hiệp hội Nhi khoa Mỹ (AAP), trẻ từ 2-6 tuổi có thể bị 6-8 lần cảm lạnh hoặc viêm họng nhẹ mỗi năm. Nếu bé đi học mầm non, tiếp xúc với nhiều bạn khác, thì con số đó có thể cao hơn một chút (8-12 lần/năm) mà vẫn được xem là bình thường.

Những lần bệnh nhẹ như ho, sổ mũi, viêm họng do siêu vi thường tự khỏi sau vài ngày và không ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Đây là giai đoạn mà hệ miễn dịch của bé đang học cách “nhận diện và ghi nhớ” mầm bệnh - giống như việc bé tập thể dục cho hệ miễn dịch vậy.

Vì vậy, nói rằng “trẻ hay ốm thì miễn dịch sẽ tốt lên” chỉ đúng một phần. Bởi trẻ không phải “ốm nhiều mới khỏe hơn”, mà là qua từng lần nhiễm siêu vi, cơ thể bé sẽ tạo được trí nhớ miễn dịch, nên khi lớn hơn, bé ít bệnh vặt hơn.

Duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng, đủ đạm, sắt, kẽm, vitamin D cho trẻ để tăng cường đề kháng ẢNH MINH HỌA: AI

Những dấu hiệu “ốm vặt” ba mẹ nên lưu ý

Nếu bé có những biểu hiện sau, cha mẹ nên cho khám chuyên khoa để tìm nguyên nhân:

Nhiễm trùng nặng (viêm phổi, viêm tai, viêm xoang tái đi tái lại). Mỗi lần bệnh kéo dài, dùng thuốc hoài không khỏi. Bé chậm tăng cân, chậm lớn hoặc thường xuyên mệt mỏi. Nhiễm trùng kéo dài như nấm miệng, nấm da tái phát, tiêu chảy kéo dài. Nếu không có những dấu hiệu này, bé vẫn tăng trưởng tốt, ăn chơi bình thường, thì cha mẹ không cần quá lo.

Phòng ngừa “ốm vặt” ở trẻ nhỏ

Duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng, đủ đạm, sắt, kẽm, vitamin D. Hạn chế khói thuốc và không khí ô nhiễm. Ngủ đủ, vận động mỗi ngày, giúp tăng sức đề kháng tự nhiên. Tiêm phòng đầy đủ, đặc biệt là cúm và phế cầu. Hạn chế lạm dụng thuốc kháng sinh hoặc “tăng đề kháng” không rõ nguồn gốc.

Trẻ nhỏ hay bị ho sổ mũi là bình thường trong giai đoạn hệ miễn dịch đang hoàn thiện. Khi bé lớn dần, thường sau 5 tuổi, các “cơn ốm vặt” sẽ thưa dần. Cha mẹ chỉ cần chú ý chăm sóc đúng, theo dõi tăng trưởng và đưa đi khám nếu có dấu hiệu bất thường. Việc tiêm ngừa đầy đủ và đúng lịch sẽ giúp tạo miễn dịch và bảo vệ trẻ khỏe mạnh.