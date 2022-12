Cổ phiếu Gilimex lao dốc giữa vụ kiện với 'ông lớn' thương mại điện tử Amazon

Trong phiên giao dịch sáng 15.12, cổ phiếu GIL của Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex) bất ngờ bị bán tháo và giảm về giá sàn 26.250 đồng/cổ phiếu. Mặc dù đã có hơn 2,4 triệu đơn vị được khớp lệnh nhưng đến cuối phiên sáng vẫn còn dư bán hơn 1,35 triệu cổ phiếu ở giá sàn.

Mới đây, hãng tin Bloomberg đã có bài viết về việc gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon (Mỹ) đang phải đối mặt với vụ kiện trị giá 280 triệu USD từ một nhà sản xuất của Việt Nam. Đó là công ty Gilimex Inc. cáo buộc Amazon đột ngột thu hẹp các đơn đặt hàng khiến nhà sản xuất này gánh chịu tình trạng dư thừa năng lực sản xuất và nguyên liệu thô.

Cụ thể, Gilimex cho biết họ là đối tác chính của Amazon từ năm 2014 đến năm 2022 và đã đầu tư hàng chục triệu USD vào các cơ sở sản xuất để xây dựng kho bằng thép và vải dùng để chứa hàng hóa trong kho của Amazon. Những kho chứa này được vận chuyển bởi robot, giúp tăng tốc độ hoàn thành các đơn đặt hàng trực tuyến để công nhân không phải đi bộ quanh nhà kho rộng lớn. Công ty cũng đã tuyển dụng hơn 7.000 nhân viên tại nhiều nhà máy để sản xuất hơn 1 triệu đơn vị lưu trữ hàng năm. Việc sản xuất cho Amazon đã tăng gấp 20 lần trong suốt 8 năm qua. Theo đơn khiếu nại dài 32 trang, mối quan hệ đối tác của hai bên được xây dựng dựa trên “sự tin tưởng”, trong đó Gilimex dựa vào tính chính xác của các dự báo của Amazon để đầu tư thỏa đáng nhằm đáp ứng nhu cầu.





Gilimex cho biết họ đã có một thỏa thuận lâu dài với Amazon về tính minh bạch về nhu cầu dự kiến để có thể mua nguyên liệu, điều chỉnh công suất nhà máy và sắp xếp nhân viên nhằm đáp ứng sự tăng trưởng của Amazon - vốn đã tăng vọt trong thời kỳ đại dịch khi nhiều người mắc kẹt tại nhà và chủ yếu mua sắm trực tuyến. Tuy nhiên, vào tháng 4 và 5 vừa qua, Amazon đã “ngay lập tức thay đổi và giảm nhu cầu dự kiến” trong thời gian còn lại của năm 2022 và 2023 xuống chỉ còn một phần nhỏ so với các dự báo trước đó, theo đơn kiện được Gilimex đệ trình ngày 12.12 tại tòa án bang New York.

Theo hồ sơ vụ kiện, Amazon là khách hàng lớn nhất của Gilimex, với các đơn đặt hàng trị giá 146,6 triệu USD vào năm 2021. Gilimex đã từ chối các khách hàng lớn khác bao gồm IKEA và Columbia Sportswear để đáp ứng nhu cầu của Amazon. Để đáp ứng nhu cầu của Amazon trong thời kỳ đại dịch, Gilimex phải di dời các cơ sở sản xuất và đóng gói để tiếp tục sản xuất. “Vì vậy, trong khi Amazon đạt được mức tăng doanh thu chưa từng có trong thời kỳ đại dịch phần lớn là do sự bùng nổ về lượng đặt hàng trực tuyến của người tiêu dùng thì ban lãnh đạo và người lao động của Gilimex đã mạo hiểm hàng ngày để lập kỷ lục đó theo đúng nghĩa đen”, đơn khiếu nại viết...

Trong khi đó, báo cáo tài chính quý 3/2022 của Gilimex cho thấy doanh thu lao dốc trầm trọng xuống chỉ còn hơn 213 tỉ đồng, giảm đến 83% so với quý 2/2022 liền kề và giảm 66% so với cùng kỳ năm 2021. Hàng tồn kho của công ty tăng tới 70% so với đầu năm, lên gần 1.278 tỉ đồng. Tính đến ngày 30.9, Gilimex còn khoản phải thu với công ty Amazon Robotics gần 15,5 tỉ đồng...