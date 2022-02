Cổ phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt bị 'ế'

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố đã hết hạn đặt mua cổ phiếu LPB của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) bán đấu giá nhưng chỉ có 7 nhà đầu tư cá nhân trong nước đăng ký mua 800 cổ phần. Con số này thấp hơn rất nhiều so với tổng số gần 122,2 triệu cổ phần được VNPost đưa ra đấu giá.

VNPost thông báo bán đấu giá gần 122,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 10,15% vốn LienVietPostBank với giá khởi điểm là 28.930 đồng/cổ phiếu, tương đương hơn 3.500 tỉ đồng cho toàn bộ lô cổ phần. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc kéo dài từ ngày 25.1 đến 16.2. Buổi đấu giá dự kiến diễn ra vào ngày 23.2.

Đóng cửa phiên giao dịch 18.2, cổ phiếu LPB giảm 700 đồng xuống còn 23.600 đồng/cổ phiếu. Như vậy giá khởi điểm đấu giá lô cổ phần của VNPost cao hơn giá giao dịch của LPB trên sàn hiện nay 17%. Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu LPB tăng liên tục nhưng mức cao nhất cũng chỉ đạt 25.900 đồng/cổ phiếu, còn thua xa mức giá khởi điểm mà VNPost chào bán.





Theo Báo cáo tài chính quý 4/2021 của LPB, năm vừa qua ngân hàng này đạt lợi nhuận sau thuế 2.873 tỉ đồng, tăng 54,3% so với năm 2020 và vượt 14% so với kế hoạch đề ra. Nhiều mảng kinh doanh của LienVietPostBank ghi nhận sự sự tăng trưởng. Trong đó, nguồn thu chính của ngân hàng vẫn đến từ thu nhập lãi thuần với 9.017 tỉ đồng, tăng 34,2% so với năm 2020 và đóng góp gần 90% tổng thu nhập hoạt động.

Trước đó vào đầu tháng 12.2021, Công ty cổ phần Thaiholdings (THD) đã bán toàn bộ gần 22,4 triệu cổ phiếu LPB theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Số cổ phiếu trên tương đương 1,86% vốn của LienVietPostBank. Thaiholdings là đơn vị liên quan trực tiếp với ông Nguyễn Đức Thụy (hay còn gọi là Bầu Thụy) - Phó chủ tịch LienVietPostBank.