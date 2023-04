Cổ phiếu Vietravel thoát diện hạn chế, được giao dịch bình thường trở lại

Hiện tại, Vietravel đang có 29,3 triệu cổ phiếu được đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán UPCoM.

Vietravel Airlines là một trong những mảng kinh doanh chủ lực khác của Vietravel VTU

Kết thúc năm tài chính 2022, vốn chủ sở hữu của Vietravel ghi nhận ở mức 121 tỉ đồng, vượt xa vốn chủ sở hữu đầu kỳ, chỉ đạt 7,9 tỉ đồng. Có được kết quả trên nhờ vào sự hồi phục nhanh của ngành du lịch, do vậy doanh thu trong năm 2022 của Vietravel đạt 3.800 tỉ đồng, tăng gấp 4 lần so với năm 2021. Lợi nhuận gộp theo đó đạt 306 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ bị âm 275 tỉ đồng. Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2022 giảm so với năm 2021, góp phần tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Năm 2022, lợi nhuận sau thuế của Vietravel đạt 104 tỉ đồng.

Hãng hàng không Vietravel (Vietravel Airlines) - một trong những mảng kinh doanh chủ lực khác của Vietravel cũng đạt nhiều kết quả tích cực trong thời gian qua. Trong 3 tháng đầu năm 2023, Vietravel Airlines đã thực hiện thành công gần 1.600 chuyến bay với tỷ lệ an toàn tuyệt đối và tỷ lệ lấp đầy các chuyến bay trung bình luôn đạt trên 91,2%.

Vietravel Airlines hiện đang khai thác 6 đường bay nội địa kết nối TP.HCM và Hà Nội đến các thành phố du lịch lớn như Đà Nẵng, Phú Quốc, Quy Nhơn. Đối với mạng bay quốc tế, hãng đã mở thành công 2 đường bay Hà Nội - Bangkok và TP.HCM - Bangkok với tỷ lệ lấp đầy 2 chặng bay trung bình đạt trên 90%. Đồng thời, phối hợp cùng đối tác tại Hàn Quốc chính thức đưa vào triển khai thực hiện chuỗi 11 chuyến bay charter trên đường bay Daegu - Cam Ranh trong giai đoạn từ 28.3 - 7.5.2023 với tần suất 5 ngày/chuyến. Đây cũng là bước đệm để chuẩn bị cho việc chính thức đưa vào khai thác các chuyến bay thường lệ trong tương lai.

Dự kiến trong năm 2023, Vietravel Airlines sẽ tiếp tục mở rộng mạng bay trong và ngoài nước, tăng số đường bay thường lệ lên 13 đường bay, chuyên chở hơn 1,3 triệu hành khách.

Mới đây, ngày 7.4, Công ty CP Quản lý Quỹ VinaCapital đã hoàn tất các thủ tục mua thêm hơn 1 triệu cổ phiếu VTR, tương đương 3,65% vốn điều lệ Vietravel từ Tập đoàn Vietravel theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch lần này, VinaCapital sẽ sở hữu 2,85 triệu cổ phiếu (chiếm 9,97% cổ phiếu) tại Vietravel.

Theo đại diện Vietravel, việc VinaCapital tham gia đầu tư vào Vietravel sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho công ty mở rộng nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh du lịch cũng như đa dạng hóa các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Vietravel và các đơn vị thành viên.

Theo kế hoạch, Vietravel sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào 6.5.