Từ ngày 21 - 24.11, khu vực hồ Hoàn Kiếm và nhiều không gian quen thuộc của Hà Nội sẽ rộn rã các hoạt động của "Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026". Chương trình mang đến nhiều trải nghiệm như biểu diễn nghệ thuật, diễu hành di sản, triển lãm làng nghề. Trong đó, lễ khai mạc sáng 21.11 dự kiến thu hút đông đảo người dân nhờ sự kết hợp giữa âm nhạc và các màn diễu hành đầy màu sắc.

Sân khấu chính tại khu vực tượng đài vua Lý Thái Tổ lấy cảm hứng từ đôi rồng thời Lý, là điểm nhấn của ngày hội Ảnh: BTC

Điểm nhấn đáng chú ý trong lễ khai mạc là sân khấu dựng ngay trước tượng đài vua Lý Thái Tổ. Lấy cảm hứng từ mỹ thuật thời Lý, hình tượng đôi rồng được chọn làm chủ đạo.

Chương trình do tổng đạo diễn Hoàng Công Cường dàn dựng. Lễ khai mạc sẽ mở màn vào lúc 7 giờ sáng 21.11 với nghi lễ dâng hương, tiếp nối bằng đại thực cảnh "Trống hội Thăng Long".

Chương trình nghệ thuật được chia làm ba chương. Chương đầu tiên mang tên "Từ thuở Thăng Long" tái hiện cội nguồn dân gian qua truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên, Thánh Gióng cùng không gian tín ngưỡng quen thuộc. Điểm nhấn ở đây là sự góp mặt của đoàn diễu hành Bách Hoa Bộ Hành với những bộ cổ phục tinh tế, tạo sự gần gũi cho thế hệ trẻ.

Sang chương thứ hai mang tên "Hà thành phồn hoa", bức tranh đời sống kinh kỳ hiện lên qua hình ảnh sĩ tử vinh quy bái tổ, cùng các loại hình nghệ thuật dân gian như ca trù, xẩm, múa bồng, cồng chiêng. Đến chương cuối "Thủ đô hội nhập", không gian chuyển sang nhịp điệu trẻ trung, năng động của một Hà Nội hiện đại, rộng mở đón chào bạn bè năm châu.

Bên cạnh chương trình nghệ thuật trên sân khấu thì diễu hành di sản là một nội dung quan trọng, tạo nên sự kết nối giữa các loại hình văn hóa với cộng đồng đang trực tiếp gìn giữ và thực hành di sản. Thay vì chỉ xuất hiện qua những hình ảnh trưng bày hay giới thiệu, các giá trị truyền thống được tái hiện thông qua diễn xướng, nghi lễ, trang phục và sản phẩm thủ công, giúp công chúng có cơ hội tiếp cận di sản bằng nhiều giác quan và trải nghiệm khác nhau.

Cụ thể, sự tham gia của nghệ nhân, các phường rối, giáo phường ca trù, câu lạc bộ nghệ thuật và những làng nghề cho thấy vai trò không thể thiếu của cộng đồng trong công cuộc bảo tồn, trao truyền và phát huy các giá trị văn hóa. Mỗi loại hình nghệ thuật, mỗi sản phẩm thủ công không chỉ mang dấu ấn sáng tạo mà còn chứa đựng câu chuyện về lịch sử, phong tục và đời sống của những vùng đất đã tạo nên chúng.

Thông qua đó, bức tranh làng nghề Thủ đô được giới thiệu qua nhiều sản phẩm và nghề thủ công đặc sắc như: tranh Hàng Trống, gốm Bát Tràng, tò he Xuân La, cỏ tế Lưu Thượng, chuồn chuồn tre Thạch Xá, tăm hương Quảng Phú Cầu, nón Chuông, diều Bá Dương Nội, áo dài Trạch Xá, lụa Vạn Phúc, quạt giấy Chàng Sơn. Cùng với đó là sắc hoa Tây Tựu, hoa đào Nhật Tân, góp phần tái hiện vẻ đẹp của những làng nghề, vùng sản xuất truyền thống gắn bó với đời sống văn hóa Hà Nội.

Lễ khai mạc có sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ quen thuộc như nhóm Oplus, Đỗ Hoàng Hiệp, Thu Thủy, Quách Mai Thy, cùng sự dẫn dắt của hai MC Hữu Bằng, Mỹ Lan và giọng đọc truyền cảm của các nghệ sĩ gạo cội. Chuỗi sự kiện kéo dài đến hết 24.11 không chỉ là dịp để người dân vui chơi, thưởng lãm, mà còn khơi dậy niềm tự hào về một Thủ đô ngàn năm văn hiến, nơi quá khứ và hiện tại luôn hòa quyện làm một.