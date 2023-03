Cơ quan chưa trả lời bạn đọc

- TP.HCM: Công an H.Bình Chánh chưa trả lời đơn của bà Phan Thị Sáu và bà Lê Thị Kim Cương (ngụ C10/18, tổ ND 246, ấp 5A, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh) theo phiếu chuyển (PC) 735/PC-TN ngày 30.12.2020; Báo Pháp luật TP.HCM (34 Hoàng Việt, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM) chưa trả lời đơn của ông Trần Đỗ Phương Chính (ngụ 577 Hùng Vương, P.Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa) và bà Dương Hiếu Thảo (ngụ 687/20/24 Lạc Long Quân, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM) theo PC 738/PC-TN ngày 30.10.2020; Công an H.Hóc Môn chưa trả lời đơn của bà Đặng Thị Thùy Nhân (ngụ 20/29, TCH25, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12; địa chỉ liên hệ: 102 Lê Tự Tại, P.4, Q.Phú Nhuận) theo PC 739/PC-TN ngày 30.10.2020; UBND TP.HCM chưa trả lời đơn của bà Đỗ Thị Hòa (ngụ 06, đường HT43, tổ 29, KP.3, P.Hiệp Thành, Q.12) - Là đại diện của tập thể các hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án 12,28 ha thuộc P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM theo PC 741/PC-TN ngày 30.12.2020.

- Bình Dương: Công ty TNHH Galli (Lô D-4T-CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Bình Dương) chưa trả lời đơn của ông Võ Hoàng Tiễn (địa chỉ liên hệ: đường D18/N7, KP.6, P.Thới Hòa, TX.Bến Cát) theo PC 700/PC-TN ngày 10.12.2020; Tỉnh đoàn Bình Dương (tầng 8, tháp B, tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) chưa trả lời đơn của bà Thái Thị Thanh Hương (ngụ 19 đường N5, tổ 3, khu 7, KDC Phú Hòa 1, P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một) theo PC 706/PC-TN ngày 10.12.2020; TAND tỉnh Bình Dương chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Ngọc Dung (ngụ 209, tổ 9, KP.3, P.Tân Định, TX.Bến Cát) theo PC 733/PC-TN ngày 30.12.2020.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.