Cơ quan chưa trả lời bạn đọc

- TAND cấp cao tại TP.HCM chưa trả lời đơn của bà Võ Phạm Hồng Hạnh (ngụ 66L Đặng Nguyên Cẩn, P.14, Q.6, TP.HCM) theo phiếu chuyển (PC) 67/PC-TN ngày 12.3.2021.



- TP.HCM: Công ty cổ phần địa ốc và xây dựng SSG2 (92 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q.Phú Nhuận) chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Dạ Thảo (ngụ căn hộ A2908, chung cư Thảo Điền Pearl, 12 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức) và một số người dân khác có tên trong đơn theo PC 46/PC-TN ngày 12.3.2021; Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của bà Trần Thị Vinh Nguyên (ngụ 44/20A Vườn Lài, P.Tân Thành, Q.Tân Phú) theo PC 49/PC-TN ngày 12.3.2021; Công an Q.12 chưa trả lời đơn của ông Phạm Minh Thư (ngụ TT.Cát Thành, H.Trực Ninh, Nam Định) theo PC 51/PC-TN ngày 12.3.2021; Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, chức vụ, buôn lậu - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của bà Trần Thị Hồng Nhung (địa chỉ liên hệ: Phòng 1901, lầu 19, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1) theo PC 58/PC-TN ngày 12.3.2021.

- Bà Rịa-Vũng Tàu: TAND H.Xuyên Mộc chưa trả lời đơn của ông Vũ Huỳnh Phong (ngụ tổ 7, ấp Việt Kiều, xã Phước Tân, H.Xuyên Mộc) theo PC 53/PC-TN ngày 12.3.2021; UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Ba (ngụ ấp Bình Tiến, xã Bình Châu, H.Xuyên Mộc) và ông Nguyễn Văn Hùng (ngụ ấp Bình Thắng, xã Bình Châu, H.Xuyên Mộc) theo PC 76/PC-TN ngày 12.3.2021.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.