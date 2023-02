Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 21.3.2023

- TP.HCM: Viện KSND TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Bùi Đức Vượng (ngụ 227/23 Liên Tỉnh 5, P.5, Q.8) theo phiếu chuyển (PC) 674/PC-TN ngày 10.12.2020; Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của bà Bùi Phương Thảo (ngụ 83 chung cư Bộ Công an, đường số 03, P.Bình An, Q.2) theo PC 676/PC-TN ngày 10.12.2020; UBND TP.HCM chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Đức (ngụ 21, đường 62, P.Thảo Điền, Q.2) theo PC 709/PC-TN ngày 10.12.2020; UBND Q.12 chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Huê (ngụ 12N, tổ 16, KP.5, P.Tân Thuận Tây, Q.7) theo PC 710/PC-TN ngày 10.12.2020; Công an Q.12 chưa trả lời đơn của ông Đỗ Minh Tứ (ngụ chung cư Hiệp Thành: 387A Lê Văn Khương, P.Hiệp Thành, Q.12) theo PC 718/PC-TN ngày 10.12.2020; Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Triệu Hoài Phong (ngụ 243 Trường Chinh, KP.2, P.Tân Thới Nhất, Q.12) theo PC 719/PC-TN ngày 10.12.2020.

- Bình Định: Viện KSND tỉnh Bình Định chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Mỹ Trang (ngụ Đội 1, thôn Thuận Truyền, xã Bình Thuận, H.Tây Sơn) theo PC 758/PC-TN ngày 30.12.2020.

- Bình Thuận: TAND H.Đức Linh chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Sĩ Minh (ngụ 217, ĐT 766, tổ 2, thôn 3, xã Tân Hà, H.Đức Linh) theo PC 760/PC-TN ngày 30.12.2020.

- Cà Mau: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh H.Phú Tân (ấp Cái Đôi Vàm, TT.Cái Đôi Vàm, H.Phú Tân, tỉnh Cà Mau) chưa trả lời đơn của ông Trần Văn Xinh (ngụ ấp Chà Là, xã Phú Thuận, H.Phú Tân) theo PC 683/PC-TN ngày 10.12.2020.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.