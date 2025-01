Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 6.1.2025

- TP.HCM: Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của bà Trần Thị Hoàng Vi (ngụ 50/9 Bà Lê Chân, P.Tân Định, Q.1); bà Phạm Huỳnh Họa Mi (ngụ 645/12 Điện Biên Phủ, P.1, Q.3) và bà Lê Thị Quỳnh Như (ngụ 102/9/5 đường 100 Bình Thới, P.14, Q.11) theo phiếu chuyển (PC) 210/PC-TN ngày 6.6.2023; Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn (ngụ số 7, đường số 17, KP.Mỹ Gia 2-S5, P.Tân Phú, Q.7) theo PC 211/PC-TN ngày 6.6.2023; Công an Q.3 chưa trả lời đơn của bà Phù Thị Bích Thi (ngụ 43 Nguyễn Văn Yến, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú) theo PC 217/PC-TN ngày 6.6.2023; Công an Q.5 chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thanh Thủy (địa chỉ liên hệ: ấp 1A, xã Long Hòa, H.Cần Đước, Long An) theo PC 225/PC-TN ngày 20.6.2023.

- An Giang: Tỉnh ủy An Giang chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Trọng Phú (ngụ P.Bình Đức, TP.Long Xuyên) theo PC 219/PC-TN ngày 6.6.2023.

- Bà Rịa-Vũng Tàu: UBND TX.Phú Mỹ chưa trả lời đơn của bà Vũ Thị Thu (ngụ 53 Nguyễn Du, P.Phước Hiệp, TP.Bà Rịa) theo PC 230/PC-TN ngày 20.6.2023; UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Đức Máy (ngụ tổ 4, ấp Tân Trung, xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ) theo PC 231/PC-TN ngày 20.6.2023.

- Bình Dương: UBND tỉnh Bình Dương chưa trả lời đơn của ông Lê Ngọc Chấn (ngụ 41/13, KP.Quyết Thắng, P.Bình Thắng, TP.Dĩ An) theo PC 227/PC-TN ngày 20.6.2023.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.