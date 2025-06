Cơ quan chức năng thông báo kết luận chính thức về chất lượng sản phẩm Hikid

Theo văn bản thông báo kết quả thử nghiệm mẫu do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội công bố ngày 26.5.2025: Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 1-9 tuổi: Hikid Premium (HSD: 2026.08.23) và Sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 1-9 tuổi: Hikid Goat Gold (HSD: 2026.06.10) do Công ty TNHH XNK & TM Phương Linh (Địa chỉ: 33 Nguyễn Như Đổ, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội) nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm - đạt theo chỉ tiêu chất lượng của đơn vị sản xuất công bố đối với các chỉ tiêu đã kiểm nghiệm. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cũng đề nghị doanh nghiệp tiếp tục đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường và thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm.

Kết luận này không chỉ là một thông tin quan trọng với người tiêu dùng, mà còn khẳng định niềm tin vào chất lượng của dòng sản phẩm dinh dưỡng bổ sung Hikid - sản phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc đang được nhiều gia đình Việt tin dùng.

Công ty TNHH XNK & TM Phương Linh là nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền sữa Hikid tại Việt Nam từ năm 2014 đến nay. Hikid được sản xuất bởi Tập đoàn ILDONG FOODIS (Hàn Quốc) - một trong những doanh nghiệp lớn uy tín tại Hàn Quốc có trên 50 năm bề dày kinh nghiệm trong ngành dinh dưỡng. Các sản phẩm Hikid đưa về Việt Nam đều được nhập khẩu nguyên lon và đã có giấy phép lưu hành, hồ sơ công bố sản phẩm và chứng nhận an toàn thực phẩm.

Sự minh bạch trong hoạt động phân phối cùng sự kiểm định chất lượng từ cơ quan chức năng chính là nền tảng vững chắc để Công ty TNHH XNK & TM Phương Linh bảo vệ người tiêu dùng trong bối cảnh thị trường xuất hiện không ít sản phẩm trôi nổi, kém chất lượng, gây nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng đã được phát hiện thời gian qua.