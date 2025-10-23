Cơ quan thuế cam kết đồng hành cùng hộ kinh doanh trong xóa thuế khoán

Tặng miễn phí phần mềm cho 2 triệu hộ kinh doanh

Sáng 23.10, tại Hà Nội, Công ty cổ phần MISA tổ chức lễ công bố chương trình "Tặng miễn phí phần mềm cho 2 triệu hộ kinh doanh thực hiện xóa bỏ thuế khoán theo Nghị quyết 68-NQ/TW".

Chương trình nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ nộp thuế khoán sang kê khai dành cho hộ kinh doanh. Theo đó, MISA sẽ tặng 3 tháng sử dụng miễn phí phần mềm MISA eShop, kèm theo 1 năm sử dụng miễn phí chữ ký số và 5.000 hóa đơn điện tử.

Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại sự kiện sáng 23.10.

Phát biểu khai mạc lễ công bố, Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn bày tỏ trân trọng những cố gắng của Công ty cổ phần MISA trong triển khai các hoạt động hỗ trợ, kết nối và lan tỏa thông tin chính sách tới cộng đồng người nộp thuế.

Ông Sơn cho biết, đến nay, 98% hộ kinh doanh kê khai đã nộp thuế điện tử, hơn 18.500 hộ khoán chuyển sang kê khai, và 133.000 hộ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Những con số này cho thấy sự chuyển biến tích cực của chính sách, khả năng thích ứng nhanh và chủ động của hộ kinh doanh trước giai đoạn thay đổi lớn.

Hiện nay, ngành thuế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như nghiên cứu, sửa đổi chính sách; đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại, hướng dẫn thực tế; đơn giản hóa chế độ kế toán và ứng dụng công nghệ dễ sử dụng. Mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới là giúp hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi, an toàn, minh bạch, hiện đại.

"Cơ quan thuế cam kết sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò đồng hành cùng cộng đồng tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh để chính sách quản lý thực sự đi vào cuộc sống. Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng, hộ kinh doanh Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò trở thành lực lượng năng động, minh bạch và bền vững trong kỷ nguyên mới của đất nước", ông Sơn nói.

Xây dựng môi trường thuế thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ

Chiều 23.10, tại hội thảo "Thúc đẩy tự giác tuân thủ, đóng góp đầy đủ thuế xây dựng kỷ nguyên hùng cường" do Báo Lao Động tổ chức, cũng đề cập câu chuyện xóa thuế khoán từ năm sau, bà Lê Thị Chinh, Phó trưởng ban Nghiệp vụ (Cục Thuế), cho biết, để hộ kinh doanh yên tâm chuyển đổi, cơ quan thuế đã, đang và sẽ quyết liệt tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ tại đề án "Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán".

Tinh thần là đồng hành cùng người nộp thuế, đặc biệt chú trọng thực hiện 3 nhóm giải pháp.

Bà Lê Thị Chinh, Phó trưởng ban Nghiệp vụ (Cục Thuế), phát biểu tại hội thảo chiều 23.10.

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, chính sách, đảm bảo minh bạch và công bằng, dễ thực hiện. Theo đó, chủ trì xây dựng luật Quản lý thuế; tham mưu, đề xuất sửa đổi luật Thuế thu nhập cá nhân (dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 trong tháng 10.2025).

Đồng thời, các thông tư, nghị định hướng dẫn sẽ được rà soát để sửa đổi đồng bộ, đảm bảo triển khai đồng bộ và đạt kết quả. Mục tiêu đề ra nhằm xây dựng khung pháp lý rõ ràng, minh bạch, đơn giản hóa, tự động hóa mẫu biểu kê khai giúp hộ kinh doanh tự thực hiện, yên tâm khi chuyển đổi từ thuế khoán sang phương pháp kê khai.

Thứ hai, đơn giản hóa thủ tục, phát triển dịch vụ thuế điện tử thông minh. Thực hiện đơn giản hóa các mẫu biểu, tăng cường cung cấp dịch vụ thuế điện tử thông minh, tự động hóa.

Thứ ba, đổi mới công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, hướng dẫn người nộp thuế dễ hiểu, dễ làm; tuyên truyền đến từng người, từng địa điểm.

Với những giải pháp đã và sẽ triển khai, ngành thuế sẽ tiếp tục đồng hành cùng người nộp thuế xuyên suốt quá trình chuyển đổi, góp phần hình thành văn hóa tuân thủ tự nguyện, lan tỏa tinh thần hợp tác, minh bạch trong toàn xã hội. Khi được tạo điều kiện và nhìn nhận đúng vai trò, hộ kinh doanh sẽ trở thành lực lượng kinh tế năng động, cạnh tranh, phát triển bền vững, đóng góp tích cực với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo ông Mai Sơn, hiện ngành thuế đang ứng dụng các công nghệ mới như blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống quản lý thuế thế hệ mới, dự kiến triển khai từ năm 2026. Mục tiêu là sử dụng phân tích dữ liệu lớn (big data) và quản lý rủi ro để nâng cao hiệu quả giám sát và hỗ trợ người nộp thuế.

"Ngành thuế cam kết sẽ tiếp tục xây dựng môi trường thuế thuận lợi, giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế. Theo tính toán, mục tiêu tới đây là cắt giảm khoảng 44% chi phí hành chính, cao hơn mức 30% yêu cầu chung. Đó là cam kết và cũng là mong muốn của chúng tôi để quản lý thuế ngày càng hiệu quả, góp phần mang lại nguồn lực cho phát triển đất nước và bảo đảm an sinh xã hội", Phó cục trưởng Cục Thuế nhấn mạnh.