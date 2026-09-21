Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia làm việc cùng Long Châu

Buổi làm việc có sự tham dự của: ông Joel Smouha - Tham tán Thương mại & Đầu tư, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade); bà Heidi Roscher - Giám đốc Dịch vụ Doanh nghiệp Hiệp hội Dược phẩm bổ trợ Australia (CMA); đại diện 8 thương hiệu chăm sóc sức khỏe từ Úc; ông Ngô Quốc Bảo - Giám đốc cấp cao Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu cùng lãnh đạo cấp cao của các đơn vị.

Cuộc gặp gỡ không chỉ góp phần củng cố quan hệ hợp tác bền chặt trong lĩnh vực y tế Việt - Úc mà còn mở ra triển vọng mới, hướng đến mục tiêu mở rộng tiếp cận những giải pháp chăm sóc sức khỏe tiên tiến, giúp nâng cao sức khỏe cộng đồng. Đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của các hệ thống bán lẻ dược phẩm trong kết nối thương hiệu quốc tế với thị trường và người tiêu dùng Việt Nam.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Long Châu và đoàn đại biểu Úc, mở ra những cơ hội kết nối mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Theo thống kê của Hiệp hội Thực phẩm chức năng vào năm 2021, tại Việt Nam, tỷ lệ người sử dụng thực phẩm chức năng (bao gồm: thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường…) đã lên đến hơn 80% dân số.

Các chuyên gia phân tích, sự gia tăng nhu cầu gắn với xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động ngày càng được quan tâm. Cùng với dư địa tăng trưởng, thị trường thực phẩm bổ sung tại Việt Nam cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, nguồn gốc và tính minh bạch của sản phẩm.

Đại diện cơ quan thương mại Úc cho rằng, với những thương hiệu có lợi thế nền tảng lâu năm, chú trọng các tiêu chuẩn về chất lượng như: Nature's Way, Blackmores, Swisse, Gnosis by Lesaffre, Witsbb, Life Space Group, Lipa Pharmaceuticals, Longevity Life Sciences, PharmaCare…đây là tiềm năng rất lớn. Thời gian qua, các thương hiệu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bổ trợ Úc cũng đang đẩy mạnh sự hiện diện tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó xác định Việt Nam là thị trường quan trọng.

Ông Joel Smouha - Tham tán Thương mại & Đầu tư, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (bên trái) thảo luận cùng ông Ngô Quốc Bảo - Giám đốc cấp cao Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu (bên phải)

Trong bối cảnh đó, hệ thống bán lẻ dược phẩm đóng vai trò nền tảng chiến lược để kết nối các thương hiệu chăm sóc sức khỏe quốc tế với thị trường và người tiêu dùng nội địa. Ở Việt Nam, Long Châu sở hữu lợi thế về độ phủ, nguồn lực chuyên môn và nền tảng công nghệ. Với mạng lưới hơn 2.700 nhà thuốc, gần 240 trung tâm tiêm chủng "gần dân, sát dân", phủ rộng khắp 34 tỉnh, thành cùng đội ngũ hơn 22.000 chuyên viên y tế cộng đồng, hiện đơn vị đang phục vụ hơn 36 triệu khách hàng, tương đương hơn ⅓ dân số cả nước.

Trên hành trình vì một Việt Nam khỏe mạnh, Long Châu xác định "tính minh bạch" và "sự an toàn" là tôn chỉ hàng đầu trong mọi hoạt động. Theo đó, hệ thống tiên phong hợp tác chiến lược cùng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế); xây dựng "liên minh minh bạch" giúp người dân có thể an tâm tiếp cận các sản phẩm chính hãng, rõ nguồn gốc và được kiểm chứng chất lượng. Trong thực tiễn triển khai, đơn vị luôn tuân thủ nguyên tắc đúng thuốc, đúng lúc, đúng nơi, đúng người khi tư vấn, hỗ trợ khách hàng. Song song, Long Châu đẩy mạnh hợp lực chiến lược toàn diện với các tập đoàn dược phẩm uy tín hàng đầu trong và ngoài nước nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các giải pháp y tế thế hệ mới, chất lượng, công bằng cho người dân.

Phát huy nền tảng công nghệ và mạng lưới rộng khắp, Long Châu kết nối các thương hiệu quốc tế với nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người Việt

Ông Ngô Quốc Bảo - Giám đốc cấp cao Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu khẳng định: "Tại Long Châu, chúng tôi luôn đặt sức khỏe, sự an toàn của khách hàng là trọng tâm trong mọi hoạt động. Với mạng lưới rộng khắp, khả năng tiếp cận người tiêu dùng trên toàn quốc và hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe ngày càng hoàn thiện, chúng tôi nỗ lực tiếp tục trở thành nền tảng kết nối quan trọng, giúp các thương hiệu quốc tế mở rộng hiện diện tại Việt Nam, đồng thời mang đến cho người Việt thêm những lựa chọn chăm sóc sức khỏe uy tín, chất lượng và minh bạch về nguồn gốc".

Trong thời gian tới, Long Châu và Austrade, Hiệp hội Dược phẩm bổ trợ Australia và các doanh nghiệp dược phẩm sẽ tiếp tục thắt chặt hợp tác, chung tay phát triển hệ sinh thái y tế bền vững, góp phần đưa những tiến bộ y khoa trên thế giới đến gần hơn với người Việt thông qua hệ thống nhà thuốc cộng đồng. Sự kết hợp giữa các giải pháp chăm sóc đột phá, tiên tiến của Úc và mạng lưới rộng khắp, nguồn lực mạnh mẽ của Long Châu hứa hẹn sẽ mang đến những dấu ấn đột phá trong lĩnh vực dự phòng, chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

Chuyến thăm và làm việc góp phần mở rộng kết nối giữa các thương hiệu chăm sóc sức khỏe Úc và thị trường Việt Nam thông qua hệ thống Long Châu

Được biết, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade) là cơ quan chính phủ của Úc có nhiệm vụ thúc đẩy thương mại quốc tế và đầu tư, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp Úc mở rộng và phát triển thị trường toàn cầu.

Hiệp hội Dược phẩm bổ trợ Australia (CMA) là tổ chức đại diện cho ngành dược phẩm bổ trợ tại Australia, đóng vai trò kết nối giữa doanh nghiệp trong ngành với các cơ quan quản lý, đối tác và thị trường quốc tế, đồng thời thúc đẩy các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn và tính minh bạch trong lĩnh vực dược phẩm bổ trợ.