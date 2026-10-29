Cơ sở hạt nhân Mỹ cháy, kích hoạt tình trạng khẩn cấp

Theo CNN, vụ cháy xảy ra vào ngày 28.10 tại Phòng thí nghiệm quốc gia Savannah River, nằm trong Cơ sở hạt nhân Savannah River của Bộ Năng lượng Mỹ. Đây là nơi sản xuất vật liệu cho vũ khí hạt nhân.

Tình trạng khẩn cấp được ban bố vào lúc 17 giờ 39, khiến toàn bộ hoạt động lưu thông tại cơ sở bị tạm thời ngừng lại. Giao thông đường sắt, đường sông và đường không trong khu vực cũng bị giới hạn để đề phòng. Các nhân viên không tham gia công tác ứng phó khẩn cấp được yêu cầu trú ẩn để đề phòng.

Cơ sở Savannah River thuộc Bộ Năng lượng Mỹ ở bang Nam Carolina ẢNH: REUTERS

Đến 21 giờ 18, các hoạt động được khôi phục và tình trạng khẩn cấp chấm dứt vào lúc 21 giờ 45. Toàn bộ công nhân làm việc theo ca được cho phép trở lại để làm việc như bình thường.

Các quan chức cho biết ngọn lửa đã được dập tắt và vụ việc không gây ô nhiễm phóng xạ ra bên ngoài. Một nhân viên tại cơ sở bị thương nhẹ và đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Cơ quan chức năng không nêu rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy.

Theo AP, thông báo tình trạng khẩn cấp được đưa ra hôm 28.10 là mức cao thứ 2 trong 3 cấp độ khẩn cấp tại địa điểm này và cho thấy "đã xảy ra điều gì đó nghiêm trọng hơn". Ông Edwin Lyman, Giám đốc an toàn năng lượng hạt nhân tại Hiệp hội Các nhà khoa học quan tâm (Mỹ), cho biết có một vùng đệm giữa các cơ sở hạt nhân và khu vực công cộng, giúp ngăn ngừa khả năng ô nhiễm phóng xạ. Tuy nhiên, nếu xảy ra cháy tại nơi có vật liệu phóng xạ, cơ quan chức năng cần phải hết sức thận trọng vì nguy cơ phát tán chất này và nguy cơ ô nhiễm, nguy cơ người dân bị phơi nhiễm.

Cơ sở hạt nhân nói trên được xây dựng vào đầu thập niên 1950, là nơi sản xuất plutonium và tritium cho vũ khí hạt nhân trong thời Chiến tranh Lạnh. Hiện nay, cơ sở này tập trung xử lý chất thải và quản lý vật liệu hạt nhân. Khu vực phòng thí nghiệm xảy ra cháy chủ yếu là nơi nghiên cứu thay vì sản xuất và lữu trữ vật liệu hạt nhân.

Theo CNN, Cơ sở Savannah River có hơn 13.000 người lao động làm việc, gồm nhân viên liên bang và nhân viên hợp đồng.

"Với vai trò là một trong những bộ phận quan trọng nhất của tổ hợp vũ khí quốc gia, địa điểm này cũng là một trong những khu công nghiệp lớn an toàn nhất thế giới. Đảm bảo an ninh quốc gia, bảo vệ người lao động, công chúng và môi trường là những mục tiêu cao nhất của chúng tôi", trang web của cơ sở hạt nhân nêu.