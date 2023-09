Cơ sở thẩm mỹ vi phạm tại TP.HCM bị chuyển hồ sơ sang công an xử lý hình sự

Theo đó, Sở Y tế TP.HCM nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc điều trị sẹo, gây biến chứng tại cơ sở làm đẹp có tên là "Pfizers"; đồng thời nhận phản ánh đối với Công ty TNHH Pfizer (Việt Nam) về việc cơ sở này quảng cáo trên mạng xã hội sử dụng logo có dấu hiệu vi phạm nhãn hiệu hàng hóa của tập đoàn đa quốc gia Pfizer Inc., là Tập đoàn dược phẩm đa quốc gia về dược phẩm và công nghệ sinh học.

Mới đây, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã phối hợp Phòng y tế Q.3, UBND P.Võ Thị Sáu và Công an P.Võ Thị Sáu (Q.3) tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Pfizers (Hồ Xuân Hương, P.Võ Thị Sáu, Q.3). Đây là cơ sở thẩm mỹ được UBND Q.3 cấp giấy chứng nhận đăng ký "Hộ kinh doanh PFIZERS" (cấp vào tháng 5.2023), ngành nghề kinh doanh là chăm sóc da, do bà T.T.K.M làm chủ hộ.

Cơ sở thẩm mỹ này sau khi vi phạm vẫn ngang nhiên hoạt động mặc dù bị tạm đình chỉ hoạt động SỞ Y TẾ TP.HCM CUNG CẤP

Qua kiểm tra, được biết vào tháng 6.2023, UBND Q.3 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với "Hộ kinh doanh Pfizers" do có hành vi sử dụng các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người, làm thay đổi màu sắc da trên bộ phận cơ thể người (theo quy định pháp luật, các cơ sở do UBND quận, huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì tuyệt đối không được thực hiện các thủ thuật này). Hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 4,5 tháng.

Tuy nhiên, hộ kinh doanh này không những không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên mà còn cố tình tái phạm với hành vi vi phạm, tiếp tục quảng cáo điều trị sẹo, tiêm...

Qua tổng hợp hồ sơ, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM nhận thấy đây là trường hợp tái phạm đối với hành vi vi phạm nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự theo quy định.