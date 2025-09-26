Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Cơ sở y tế không khói thuốc là yêu cầu bắt buộc

Liên Châu
Liên Châu
26/09/2025 03:41 GMT+7

GS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết các cơ sở y tế trên cả nước đã tích cực triển khai mô hình bệnh viện không khói thuốc, tuy nhiên trước sự xuất hiện của các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng với nhiều chiêu thức tiếp thị nhắm vào thanh thiếu niên, ngành y tế càng phải kiên định và quyết liệt hơn.

Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Nếu bệnh viện còn dung túng cho khói thuốc, sẽ rất khó đòi hỏi xã hội thay đổi. Vì thế, người đứng đầu các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, các cơ sở khám chữa bệnh phải chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả xây dựng môi trường không khói thuốc. cơ sở y tế không khói thuốc không chỉ là yêu cầu bắt buộc, mà là tiêu chuẩn nghề nghiệp, là thước đo văn hóa của bệnh viện, là cam kết đạo đức của người thầy thuốc.

Cơ sở y tế không khói thuốc: Yêu cầu bắt buộc cho sức khỏe cộng đồng - Ảnh 1.

Cơ sở y tế không khói thuốc là tiêu chuẩn nghề nghiệp, là thước đo văn hóa của bệnh viện

Ảnh: Hạ Huy

GS Thuấn đề nghị, mỗi bệnh viện, mỗi khoa, phòng, mỗi cán bộ y tế, người bệnh và người nhà người bệnh cùng chung tay để "cơ sở y tế không khói thuốc" trở thành chuẩn mực thường ngày.

Để nhân rộng mô hình triển khai quy định cơ sở y tế không khói thuốc lá, cuộc thi Cơ sở y tế không khói thuốc lá lần thứ 1 được Báo Sức khỏe và đời sống phát động, dành cho các cơ sở y tế trên toàn quốc. Các đơn vị dự thi đăng ký trực tuyến tại địa chỉ khongkhoithuocla.vn đến hết ngày 27.9.2025.

Khói thuốc tăng nguy cơ cao huyết áp ở thanh thiếu niên

Khói thuốc tăng nguy cơ cao huyết áp ở thanh thiếu niên

Người trẻ tuổi thường tiếp xúc với khói thuốc lá , dù chủ động hay thụ động, đều có nguy cơ bị huyết áp cao hơn nhiều so với người bình thường, theo nghiên cứu vừa được công bố trên tập san y học JAMA Network Open (thuộc Hiệp hội Y khoa Mỹ).

Nicotin và khói thuốc lá: Đâu là nguyên nhân gây bệnh ?

Khoa học nói gì về việc nhiều quán cà phê thường mịt mù khói thuốc?

