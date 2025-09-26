Cơ sở y tế không khói thuốc là yêu cầu bắt buộc

Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Nếu bệnh viện còn dung túng cho khói thuốc, sẽ rất khó đòi hỏi xã hội thay đổi. Vì thế, người đứng đầu các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, các cơ sở khám chữa bệnh phải chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả xây dựng môi trường không khói thuốc. cơ sở y tế không khói thuốc không chỉ là yêu cầu bắt buộc, mà là tiêu chuẩn nghề nghiệp, là thước đo văn hóa của bệnh viện, là cam kết đạo đức của người thầy thuốc.

Cơ sở y tế không khói thuốc là tiêu chuẩn nghề nghiệp, là thước đo văn hóa của bệnh viện Ảnh: Hạ Huy

GS Thuấn đề nghị, mỗi bệnh viện, mỗi khoa, phòng, mỗi cán bộ y tế, người bệnh và người nhà người bệnh cùng chung tay để "cơ sở y tế không khói thuốc" trở thành chuẩn mực thường ngày.

Để nhân rộng mô hình triển khai quy định cơ sở y tế không khói thuốc lá, cuộc thi Cơ sở y tế không khói thuốc lá lần thứ 1 được Báo Sức khỏe và đời sống phát động, dành cho các cơ sở y tế trên toàn quốc. Các đơn vị dự thi đăng ký trực tuyến tại địa chỉ khongkhoithuocla.vn đến hết ngày 27.9.2025.