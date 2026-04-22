'Cô Thắm' Tường Vi: Muốn sống vui vẻ, chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng

Ở tuổi 37, Tường Vi luôn khiến nhiều người xuýt xoa bởi vẻ ngoài trẻ trung, ngọt ngào Ảnh: NVCC

Tường Vi sinh năm 1989 tại TP.HCM. Cô là gương mặt quen thuộc trong các dự án phim như Bỗng dưng muốn khóc, Cá Rô em yêu anh, Lệ phí tình yêu, Cô Thắm về làng, Hoa hồng cho sớm mai… Dành tâm huyết cho nghiệp diễn song hành trình nghệ thuật của diễn viên 8X đôi lúc vẫn có những “khoảng lặng”. Chia sẻ với Thanh Niên, “cô Thắm” cho biết bản thân chưa từng rời xa nghệ thuật, mà chỉ là đang chờ đợi những cơ hội phù hợp để bứt phá.

“Với tôi, năng lượng dành cho nghệ thuật chưa bao giờ mất đi, chỉ là chờ đúng thời điểm để được thể hiện. Tôi không đặt nặng việc phải xuất hiện liên tục, mà quan tâm dự án đó có thực sự phù hợp với mình hay không. Làm nghề, tôi vẫn ưu tiên chất lượng hơn số lượng, vì mỗi vai diễn đều cần sự đầu tư nghiêm túc. Dù có những khoảng lặng trong hành trình làm nghề, tôi xem đó là thời gian để mình quan sát, tích lũy và chuẩn bị tốt hơn. Cuối cùng, điều quan trọng nhất vẫn là khi cơ hội đến, mình đã sẵn sàng cho vai diễn đó hay chưa”, sao phim Bỗng dưng muốn khóc tâm sự.

Tường Vi luôn trong tâm thế đón nhận những cơ hội đến với mình Ảnh: NVCC

Khi chứng kiến nhiều đồng nghiệp liên tục có bước tiến mới, đặc biệt ở lĩnh vực điện ảnh, Tường Vi cho biết cô cảm thấy vui nhiều hơn áp lực. Theo nữ diễn viên, sự phát triển của phim Việt là tín hiệu tích cực, đồng thời cho thấy ngày càng có nhiều vai diễn được đặt đúng người. Diễn viên 8X bày tỏ: “Mỗi khi một vai diễn được khán giả đón nhận, tôi nghĩ đó là vì diễn viên thực sự phù hợp với nhân vật. Tôi cũng chờ một vai như vậy đến với mình”.

Chia sẻ về tiêu chí chọn vai, Tường Vi cho biết yếu tố quan trọng nhất vẫn là “có gì hay ở nhân vật mình sẽ hóa thân”. Sau nhiều năm làm nghề, cô luôn hướng đến những vai có màu sắc riêng, mới mẻ hơn thay vì lặp lại hình ảnh cũ. Trước ý kiến cho rằng ngoại hình ngày càng rạng rỡ khiến Tường Vi kén, không nhận lời diễn những vai xấu, nữ diễn viên cho rằng việc chỉn chu là cần thiết khi xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, trên màn ảnh, yếu tố quan trọng vẫn là sự phù hợp với nhân vật. Cô khẳng định không ngại thay đổi hình ảnh, kể cả làm xấu bản thân nếu vai diễn yêu cầu, bởi điều ưu tiên là làm nổi bật nhân vật hơn là giữ vẻ ngoài của mình.

Cuộc sống kín tiếng của diễn viên Tường Vi

Cuộc sống kín tiếng của "cô Thắm" Tường Vi vẫn luôn được khán giả quan tâm Ảnh: NVCC

Ở tuổi 37, diễn viên Cô Thắm về làng vẫn giữ lối sống kín tiếng, ưu tiên thời gian cho gia đình. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cô cũng đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh, song sẽ triển khai vào thời điểm phù hợp. Theo Tường Vi, cô không muốn ôm đồm nhiều việc cùng lúc, khi hiện tại phần lớn thời gian đã dành cho phim ảnh. Sao nữ cho biết, cô ưu tiên sự thoải mái trong cuộc sống, chọn những điều mang lại niềm vui để giữ năng lượng tích cực. Đối với nữ diễn viên, cuộc sống khó tránh khỏi những lúc không như ý, song khi giữ được tâm thế nhẹ nhàng, bản thân cũng dễ lan tỏa năng lượng tốt đến mọi người.

“Tôi nghĩ trong cuộc sống, ai cũng sẽ có những giai đoạn gặp biến cố mà mình không thể tránh được. Bản thân tôi cũng vậy, có lúc rất bế tắc, thậm chí không hiểu vì sao chuyện đó lại xảy ra với mình và cũng chưa biết phải vượt qua bằng cách nào. Nhưng tôi luôn tự nhắc mình rằng mọi thứ đều có sự sắp đặt. Khi nghĩ như vậy, tôi thấy nhẹ lòng hơn và cố gắng thích nghi với hoàn cảnh, vì tôi tin rồi mình cũng sẽ vượt qua. Tôi thích chia sẻ những điều tích cực hơn. Với tôi, điều quan trọng không phải là mình đã trải qua chuyện gì, mà là mình đã bước qua nó như thế nào”, Tường Vi trải lòng về những biến cố đã qua.

Nữ diễn viên luôn giữ vững quan điểm: "không lấy chuyện tình cảm để đánh bóng tên tuổi" Ảnh: NVCC

Ở thời điểm hiện tại, diễn viên sinh năm 1989 cho biết cô hài lòng với cuộc sống. Nữ diễn viên không xem đời tư là “công cụ” để thu hút sự chú ý hay đánh bóng tên tuổi, mà chủ động giữ khoảng riêng cho bản thân. Đặc biệt trong chuyện tình cảm, cô chọn cách kín tiếng và hạn chế chia sẻ, nhằm duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. “Tôi có thể cởi mở khi chia sẻ về công việc hay cuộc sống, nhưng riêng chuyện tình yêu thì xin phép được giữ kín. Đây là quan điểm làm nghề của tôi từ trước đến nay và đến hiện tại vẫn không thay đổi. Mọi người chỉ cần biết hiện tại tôi đang vui vẻ và hạnh phúc”, Tường Vi cho hay.

Giữ đời tư kín tiếng cũng khiến chuyện tình cảm của nữ diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm. Vì thế, Tường Vi thường xuyên nhận những câu hỏi như: “Đã có bạn trai chưa?”, “Khi nào lấy chồng?”… người đẹp 8X bày tỏ sự biết ơn khi làm nghề nhiều năm vẫn được khán giả thương yêu và nhớ đến. Song, nữ diễn viên cho biết bản thân không xem việc kết hôn là mục tiêu tiên quyết trong cuộc sống mà thay vào đó là "phải sống thật vui vẻ và làm cho bản thân được 'nâng cấp' mỗi ngày". "Mục tiêu của tôi là sống vui vẻ, hạnh phúc, chứ không phải đi lấy chồng", Tường Vi chia sẻ.

Diễn viên quê TP.HCM cho hay, dù vẫn chưa tìm được “nửa kia” để nương tựa song gia đình cũng không vì thế mà tạo áp lực. Nói về chuyện tình cảm, diễn viên Cá rô em yêu anh cho biết: “Chuyện tình cảm, tôi nghĩ khi duyên đến thì mình đón nhận, không nên cưỡng cầu. Nghĩ vậy cho đầu óc thoải mái hơn”.