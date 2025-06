Co thắt bao xơ là gì?

Lớp này có vai trò bảo vệ túi ngực, thường mềm mại và đàn hồi. Tuy nhiên, ở một số người, mô sợi tăng sinh quá mức và giảm khả năng tổ chức hóa, khiến mô trở nên dày, cứng và ít đàn hồi, dẫn đến tình trạng co thắt bao xơ.

Cách phát hiện co thắt bao xơ

Sau phẫu thuật nâng ngực, độ mềm mại là tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả. Thông thường, ngực sẽ mềm dần từ 3 tháng đến 1 năm, và sau 1 năm gần như đạt độ mềm tối đa, tương đương với mô tuyến vú tự nhiên.

Nếu từ 6 tháng đến 1 năm mà ngực vẫn cứng, khách hàng cần theo dõi kỹ ở cả tư thế đứng và nằm vì co thắt bao xơ mức độ nhẹ (độ 1, 2) rất khó nhận biết bằng mắt thường. Trong trường hợp nghi ngờ, nên chụp MRI chuyên sâu để kiểm tra.

Với co thắt bao xơ độ 3, 4, thường xuất hiện triệu chứng đau, nhói, ngực biến dạng như lệch độ nhô, chân ngực không đều, khe ngực rộng, thậm chí biến dạng cả bầu ngực. Khi đó, cần can thiệp bằng phẫu thuật bóc bao xơ và tái tạo khoang ngực. Dưới đây là chia sẻ của ThS.BS Hồ Cao Vũ về nguyên nhân, dấu hiệu, phương pháp phẫu thuật bóc bao xơ tạo hình lại khoang ngực.

Các nguyên nhân chính gây co thắt bao xơ

Khoang đặt túi hẹp hoặc thiết kế sai: Bác sĩ tạo khoang quá nhỏ, thiếu đều hoặc không phù hợp với lồng ngực gồ/lõm, khiến túi bị kẹt, chịu áp lực liên tục. Áp lực này kích thích mô sợi tăng sinh và dày lên, dẫn tới co thắt.

Túi ngực quá lớn so với mô ngực: Túi quá cỡ ép lên mô mềm, làm giảm tưới máu và gây viêm kéo dài. Phản ứng viêm thúc đẩy cơ thể tạo mô xơ dày, cứng quanh túi.

Tổn thương mô trong quá trình mổ: Phẫu tích thô bạo hoặc lạm dụng dao đốt điện gây bỏng mô, tụ máu và đau kéo dài. Mô bị tổn thương khó lành, tạo môi trường viêm mạn tính – tiền đề hình thành bao xơ cứng.

Tụ máu hoặc tụ dịch sau phẫu thuật: Máu/dịch ứ đọng làm tăng áp lực khoang, đẩy lệch túi và chèn ép mô. Tình trạng viêm cục bộ kích hoạt nguyên bào sợi tăng sản xuất collagen, khiến bao xơ dày và co thắt mạnh.

Chăm sóc hậu phẫu không đúng: Bỏ qua băng ép, thuốc kháng viêm/kháng sinh hoặc vận động quá sớm làm chậm lành thương và dễ nhiễm trùng kín. Mô xơ vì thế phát triển bất thường, tăng nguy cơ co thắt.

Cơ địa phản ứng với vật liệu (hiếm): Một số ít bệnh nhân mẫn cảm với silicone hoặc vỏ túi, dẫn đến phản ứng xơ hóa quá mức dù phẫu thuật và chăm sóc đúng chuẩn.

Dấu hiệu nhận biết bao xơ

Cấp độ 1: Ngực vẫn mềm và trông bình thường, bao xơ có độ cứng nhẹ khi sờ vào ở tư thế nằm ngửa.

Cấp độ 2: Ngực trông bình thường, không có biểu hiện sưng đau, không biến dạng nhưng sờ vào thấy cứng hơn bình thường, đặc biệt ở tư thế nằm ngửa.

Cấp độ 3: Ngực cứng và bị thay đổi hình dáng do co thắt, có thể có dạng tròn hoặc túi độn ngực bị co kéo hướng lên trên - xuống dưới gây biến dạng, xuất hiện tình trạng đau co thắt, âm ỉ liên tục vùng ngực, biến dạng bầu vú.

Cấp độ 4: Bầu vú bị méo mó, xô lệch, mất cân xứng, bao xơ có độ cứng nhiều, co thắt và gây đau đớn nhiều, khó chịu liên tục vùng ngực.

Vì sao cần chụp MRI trước phẫu thuật bóc bao xơ?

Chụp MRI nhũ chuyên sâu giúp đánh giá chính xác tình trạng bao xơ, pocket, túi ngực và các bất thường xung quanh mà siêu âm hay X-quang khó phát hiện, từ đó hỗ trợ bác sĩ lên kế hoạch phẫu thuật bóc bao xơ hiệu quả.

Quy trình tháo túi ngực và bóc bao xơ bằng dao siêu âm

Chụp MRI nhũ chuyên sâu: để đánh giá tuyến vú, túi ngực, pocket và các bệnh lý liên quan. Tầm soát nguy cơ ung thư: các tổn thương liên quan đến túi ngực. Khám lâm sàng: lên phương án phẫu thuật, xử lý các biến chứng như bao xơ, tụt túi, vỡ túi, thông khe…, và chỉ định đặt túi mới nếu cần. Thực hiện xét nghiệm tiền phẫu tại bệnh viện chuyên sâu: Thời gian phẫu thuật dao động từ 1 tiếng 15 phút đến 1 tiếng 30 phút, kéo dài hơn nếu có bóc bao xơ, vỡ túi hoặc tái tạo khoang. Rạch da 3-3,5 cm: tại quầng vú hoặc chân ngực, dùng dao siêu âm để cắt mô và lấy túi ngực cũ, đồng thời kiểm tra thương hiệu và thông số túi. Vệ sinh khoang túi và xét nghiệm dịch: nếu túi bị vỡ hoặc có dịch bất thường. Bóc bao xơ bằng dao siêu âm: lấy mô xơ làm giải phẫu bệnh, sinh thiết lạnh nếu nghi ngờ ác tính. Tạo hình lại khoang đặt túi: nếu có đặt lại túi mới, khắc phục các bất thường như tụt túi, khoang rộng/hẹp hoặc thông khe. Mặc áo định hình hậu phẫu: Trường hợp tháo túi đơn thuần có thể xuất viện trong ngày, còn trường hợp bóc bao xơ, tổn thương nặng cần lưu viện và dẫn lưu một đêm.

Tháo túi ngực, bóc bao xơ và đặt lại túi mới khi sử dụng dao siêu âm không nghỉ dưỡng, không uống thuốc giảm đau hay kháng sinh và có thể về trong ngày.