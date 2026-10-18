Có thể bạn chưa biết: Một phút đôi khi có đến 61 giây

Vì sao một phút có thể kéo dài 61 giây?

Theo cách tính thời gian thông thường, một phút có 60 giây, một giờ có 60 phút và một ngày kéo dài 24 giờ. Tuy nhiên, trong một số năm, thế giới từng ghi nhận những phút đặc biệt kéo dài đến 61 giây. Nguyên nhân nằm ở cơ chế điều chỉnh thời gian được gọi là giây nhuận (leap second).

Giây nhuận được sử dụng để đồng bộ thời gian nguyên tử, vốn dựa trên dao động của nguyên tử, với thời gian thiên văn được xác định theo chuyển động quay của Trái đất. Vấn đề là Trái đất không quay với tốc độ hoàn toàn ổn định, khiến hai hệ thống đo thời gian dần xuất hiện chênh lệch.

Giây nhuận giúp đồng bộ thời gian nhưng tiềm ẩn nguy cơ gây lỗi máy tính, khiến thế giới chuẩn bị loại bỏ cơ chế này ẢNH: TẠO BỞI AI

Để khắc phục, các nhà khoa học thỉnh thoảng bổ sung một giây vào Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Khi đó, đồng hồ sẽ hiển thị 23 giờ 59 phút 60 giây trước khi chuyển sang ngày mới, thay vì kết thúc ở giây thứ 59 như thông thường.

Cơ chế này được áp dụng từ năm 1972. Tuy nhiên, việc bổ sung giây nhuận không diễn ra hằng năm mà phụ thuộc vào mức độ chênh lệch giữa hai hệ thống thời gian. Lần gần nhất thế giới bổ sung giây nhuận là ngày 31.12.2016.

Giây nhuận có thể gây lỗi hệ thống máy tính toàn cầu

Dù chỉ kéo dài một giây, cơ chế này có thể gây rắc rối cho những hệ thống máy tính được lập trình với giả định mỗi phút luôn có 60 giây. Việc bổ sung giây nhuận không theo chu kỳ cố định cũng khiến các nhà phát triển khó dự đoán và chuẩn bị trước.

Thực tế, giây nhuận từng gây ra sự cố công nghệ. Năm 2012, nền tảng Reddit gặp tình trạng ngừng hoạt động sau khi thế giới bổ sung một giây vào hệ thống thời gian.

Mối lo hiện nay còn liên quan đến khả năng xuất hiện giây nhuận âm, tức loại bỏ một giây thay vì bổ sung. Theo Cục Cân đo Quốc tế (BIPM), xác suất cần áp dụng giây nhuận âm trước năm 2035 là khoảng 30%.

Đáng nói, giây nhuận âm chưa từng được triển khai. BIPM cảnh báo việc này có nguy cơ gây gián đoạn các hạ tầng quan trọng chưa được chuẩn bị, bao gồm giao thông, năng lượng, viễn thông và các dự án không gian. Chi phí chuẩn bị có thể tương đương những nỗ lực ứng phó sự cố máy tính năm 2000 (Y2K). Trước những rủi ro trên, BIPM đã bỏ phiếu đẩy nhanh kế hoạch chấm dứt cơ chế giây nhuận, chuyển thời điểm từ năm 2035 lên ngày 20.5.2027.

Thay vì tiếp tục điều chỉnh từng giây, phương án mới cho phép chênh lệch thời gian tích lũy đến mức một giờ trước khi cần điều chỉnh. Cách tiếp cận này giúp duy trì tính liên tục của UTC trong nhiều thế kỷ, đồng thời giảm nguy cơ gián đoạn các hệ thống công nghệ phụ thuộc vào thời gian chính xác.