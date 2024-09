Có thể mưa rất lớn khi đội tuyển Việt Nam đấu Thái Lan, sân Mỹ Đình hiện thế nào?

Trận đấu giữa đội tuyển Nga và đội tuyển Thái Lan diễn ra trên sân Mỹ Đình vào 20 giờ ngày 7.9 đã bị hủy vì bão Yagi. Cơn bão đi qua, cơ sở vật chất của sân vận động ít nhiều bị ảnh hưởng. Mặc dù vậy, mặt cỏ trên sân Mỹ Đình không bị tác động lớn. Theo ghi nhận, mặt sân Mỹ Đình tuy có bị tác động một chút nhưng vẫn đảm bảo điều kiện để tổ chức trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan vào 20 giờ tối nay (10.9).

Mặt sân Mỹ Đình vào tối 9.9 ẢNH: THAIRATH SPORT

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ chiều 9 - 11.9 miền Bắc vẫn mưa rất lớn, lượng mưa từ 100 - 150 mm, có nơi trên 300 mm. Trong đó, riêng khu vực đồng bằng và ven biển Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, có nơi trên 300 mm. Thủ đô Hà Nội thuộc khu vực đồng bằng Bắc bộ nên sẽ chịu ảnh hưởng hình thái thời tiết giống như khu vực này. Vì vậy, TP.Hà Nội sẽ mưa ít nhất đến ngày 11.9.

Cho đến lúc này, TP.Hà Nội vẫn đang có mưa. Như vậy, trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan nhiều khả năng sẽ diễn ra dưới cơn mưa lớn.

Khả năng cao trận đấu giữa Việt Nam - Thái Lan sẽ diễn ra dưới mưa. Đội Việt Nam tối qua không thể tập trên sân Mỹ Đình vì mưa cực lớn nên trở về khách sạn tập gym ẢNH: THAIRATH SPORT

Trước đó, đội tuyển Thái Lan đã có buổi tập chính thức trên sân Mỹ Đình vào chiều 9.9. Khi vào sân, nhiều thành viên "voi chiến" đã sửng sốt trước khung cảnh ngổn ngang xung quanh khuôn viên sân, khi nhiều cây xanh bị bật gốc nằm la liệt.

Gió to làm bung cả một số bảng biển ở sân Mỹ Đình. Hình ảnh ngày 9.9 ẢNH: HOÀNG QUÂN

Bão Yagi làm hỏng cơ sở vật chất tại sân Mỹ Đình ẢNH: HOÀNG QUÂN

Tính đến lúc này, ghi nhận hơn 40 cây đổ xung quanh sân Mỹ Đình ẢNH: HOÀNG QUÂN

Đội tuyển Thái Lan tập trên sân Mỹ Đình vào chiều 9.9 ẢNH: FAT

Trung vệ lai Jonathan Khemdee ẢNH: FAT

Đội bóng xứ sở chùa vàng đã trải qua buổi tập trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Trả lời truyền thông, trung vệ mang hai dòng máu Thái Lan - Đan Mạch Jonathan Khemdee chia sẻ: "Tôi nghĩ thời gian qua chúng tôi đã tập luyện chăm chỉ. Bây giờ, mọi người đều tự tin và tin rằng đội tuyển Thái Lan của chúng tôi là một đội tốt. Đương nhiên, mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức để người hâm mộ bóng đá Thái Lan được vui với kết quả trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam".