Có thể truy cứu hình sự nếu để vật nuôi tấn công gây thương tích, chết người

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh vừa có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Y tế, Sở Nội vụ; UBND phường, xã, đặc khu về việc thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dại do động vật - vật nuôi.

Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát tình hình thực tiễn tổ chức triển khai đầy đủ, có hiệu quả các biện pháp tiêm vắc xin, tuyên truyền phòng, chống bệnh dại trên địa bàn.

Đồng thời duy trì cơ chế chia sẻ thông tin ngay khi phát hiện người bị chó, mèo tấn công phải đi điều trị dự phòng hoặc phát hiện động vật nghi mắc bệnh dại. Bảo đảm truy vết nguồn lây, khoanh vùng, xử lý trên động vật và hướng dẫn người bị phơi nhiễm đi điều trị dự phòng kịp thời, không bỏ sót đối tượng có nguy cơ.

Tiêm vắc xin phòng bệnh dại tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

UBND TP.HCM yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường, xã, đặc khu thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm.

Đối với chủ nuôi chó, mèo (cá nhân vi phạm) sẽ bị phạt tiền nếu không tiêm phòng vắc xin dại, không đeo rọ mõm nơi công cộng, không xích giữ chó, hoặc để chó thả rông gây tai nạn.

Buộc bồi thường và xử lý hình sự nếu vật nuôi tấn công gây thương tích hoặc chết người, chủ nuôi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải bồi thường toàn bộ thiệt hại theo quy định.

UBND TP.HCM yêu cầu thực hiện các nội dung trên trong tháng 5.2026. Đồng thời báo cáo kết quả triển khai, số liệu quản lý đàn chó, mèo, kết quả tiêm phòng, tình hình dịch bệnh, cùng các khó khăn, vướng mắc…

Bệnh dại vẫn diễn biến đáng lo ngại trên phạm vi cả nước

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan trực thuộc khẩn trương tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các giải pháp phòng chống bệnh dại.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm 2025 và từ đầu năm 2026 đến nay, bệnh dại vẫn diễn biến đáng lo ngại trên phạm vi cả nước. Số người tử vong tiếp tục ở mức cao, với 77 ca trong năm 2025 và 30 ca từ đầu năm 2026 đến nay. Một số địa phương vẫn ghi nhận ca bệnh trên cả người và động vật.

Kết quả đánh giá nguy cơ cấp tỉnh, thành phố cho thấy có 12 địa phương thuộc nhóm nguy cơ cao, gồm: Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Đắk Lắk, Gia Lai, Nghệ An, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá, nguy cơ phát sinh bệnh dại do tác động của nhiều yếu tố. Trong đó đáng chú ý là công tác quản lý đàn chó, mèo còn chưa chặt chẽ, tình trạng thả rông chó, không có dây xích, không đeo rọ mõm để chó cắn người còn phổ biến. Tỷ lệ tiêm phòng định kỳ vắc xin dại cho đàn chó, mèo chưa đạt yêu cầu.

Việc xử lý ổ dịch dại động vật, như xử lý chó nghi mắc bệnh dại, quản lý đàn chó nuôi trong vùng dịch, tiêm phòng bao vây ổ dịch, chia sẻ thông tin giữa ngành thú y và y tế, thông tin tuyên truyền cho cộng đồng dân cư nơi có ổ dịch dại ở một số nơi còn chưa kịp thời…