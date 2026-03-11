Có thể xét học bạ, hỏi - đáp để tuyển sinh lớp 6 trường chất lượng cao

Trong dự kiến tuyển sinh lớp 6 năm học tới, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết, riêng đối với các trường THCS chất lượng cao; trường tư thục và trường có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu sẽ thực hiện phương thức xét tuyển theo tiêu chí sử dụng kết quả học tập, kết quả rèn luyện cấp tiểu học hoặc kết quả đánh giá năng lực học sinh theo các hình thức: hỏi - đáp, viết, thuyết trình…

Phụ huynh đưa con dự thi tuyển sinh lớp 6 một trường "đặc thù" ở Hà Nội năm học trước ẢNH: N.T.T

Cũng theo ông Tuấn, căn cứ điều kiện thực tiễn, các trường THCS báo cáo kế hoạch tuyển sinh trình UBND xã, phường phê duyệt. Xã, phường quy định hình thức đánh giá năng lực học sinh (nếu có) bảo đảm việc tuyển sinh thực hiện công bằng, khách quan, minh bạch, phù hợp với điều thực tiễn.

Hà Nội có một hệ thống các trường THCS công lập chất lượng cao, được xem là "đặc thù" của thủ đô và năm nào sở GD-ĐT cũng phải xoay xở hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 cho các trường này.

Tuyển sinh lớp 6 trường chất lượng cao tại Hà Nội những năm gần đây chủ yếu áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp kiểm tra đánh giá năng lực, với chỉ tiêu ổn định. Các trường thường tuyển học sinh có hồ sơ học tập tốt (học bạ tiểu học loại tốt, xuất sắc) và tổ chức bài thi đánh giá năng lực các môn toán, tiếng Việt, tiếng Anh.

"1 chọi 18", "1 chọi 20", "1 chọi 10", "1 chọi 8"… là những cụm từ xuất hiện nhiều trong mùa tuyển sinh nhiều năm nay ở các trường THCS chất lượng cao.

Trên địa bàn Hà Nội có nhiều trường tổ chức các kỳ thi, kiểm tra để tuyển sinh lớp 6, gồm: THCS Ngoại ngữ (thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội), THCS Nam Từ Liêm, THCS Thanh Xuân, THCS Cầu Giấy, THCS Lê Lợi, THCS Năng Khiếu và THCS - THPT Nguyễn Tất Thành (thuộc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội),...

Thi tuyển căng thẳng vào lớp 6 mâu thuẫn với quy định dạy thêm

Khi Thông tư 29 về quản lý dạy thêm, học thêm ra đời, nhiều ý kiến chỉ ra sự mâu thuẫn giữa một bên là quy định cấm dạy thêm, học thêm dưới mọi hình thức với học sinh tiểu học với một bên là trường chất lượng cao, trường "năng khiếu" ở cấp THCS vẫn tiếp tục mở ra với cách thức tuyển sinh căng thẳng, thậm chí "đánh đố" tăng dần.

Chưa kể, mới đây khi dự thảo sửa đổi, bổ sung luật Thủ đô, cơ quan soạn thảo còn đề xuất cho phép Hà Nội tái thành lập hệ thống trường chuyên từ cấp THCS, điều mà luật Giáo dục từ lâu đã bãi bỏ vì không phù hợp về khoa học giáo dục.

Do vậy, nhiều ý kiến cho rằng việc dạy thêm dù quy định thay đổi thế nào thì điều quan trọng vẫn phải đồng bộ với chính sách thi cử. Nếu chính sách không đồng bộ, một mặt cấm dạy thêm với tiểu học nhưng mặt khác vẫn cho tồn tại và thi tuyển đầu vào lớp 6 các trường đặc thù thì chuyện dạy thêm, học thêm và giảm áp lực với học sinh vẫn sẽ là câu chuyện không có hồi kết.

Tuy nhiên, vẫn còn ý kiến băn khoăn về mô hình này. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, từng phát biểu chỉ ra rằng, thực tiễn Hà Nội những năm qua nhiều cơ sở giáo dục luôn trong tình trạng quá tải. Do tốc độ đô thị hóa nhanh, có những trường số học sinh trên 60 em/lớp, nghĩa là Hà Nội vẫn chưa đáp ứng được đủ trường công lập để thực hiện giáo dục đại trà.

"Chính sách đặc thù khi đầu tư nhân rộng, xây dựng nhiều trường chất lượng cao, học phí cao trong triển khai nếu không thận trọng có thể dẫn đến phân tầng giáo dục, trường chất lượng cao chỉ dành cho con em gia đình có điều kiện, dẫn đến sự bất bình đẳng và tạo nên áp lực cho người học và nhân dân", bà Nga phân tích.

Cũng theo nữ đại biểu, việc cho phép phát triển hệ thống trường công chất lượng cao "sẽ không khuyến khích được khối tư thục phát triển, nếu trường công cũng cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt".

Còn ông Đặng Tự Ân, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GD-ĐT), cho rằng: việc thành lập trường chuyên, lớp chọn ở cấp THCS không đúng với luật Giáo dục, cũng như không phù hợp các quy định chuyên môn hiện hành của Bộ GD-ĐT. Quan trọng hơn, xét dưới góc độ khoa học và thực tiễn của giáo dục Việt Nam, đây không phải là hướng đi đúng, đồng thời cũng không phù hợp với xu thế đổi mới giáo dục của nhiều quốc gia phát triển trên thế giới.

"Không nên biến trẻ thành những "gà chiến" trong các lớp luyện thi khép kín. Trẻ cần môi trường cân bằng giữa học - chơi - vận động, đồng thời được rèn luyện kỹ năng mềm và nền tảng tư duy cơ bản, đủ rộng", ông Ân nêu quan điểm.