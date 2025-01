Cô thủ khoa kể chuyện thay đổi bản thân từng ngày

Câu chuyện truyền cảm hứng cho sinh viên

Những ngày đầu bước vào giảng đường đại học, My từng là một cô gái nhút nhát, thiếu tự tin và mơ hồ về mục tiêu tương lai. "Mình chỉ nghĩ đơn giản là học để tốt nghiệp, nhưng chính Đoàn – Hội đã thay đổi mình", My chia sẻ. Khi bén duyên với các hoạt động, My ấn tượng trước sự giỏi giang và đa năng của các anh chị đi trước. "Mình tự hỏi rằng: "Anh chị làm được, mình thì sao?". Câu hỏi này thôi thúc mình phải làm gì đó để thay đổi bản thân", thủ khoa Hà My kể.

Nguyễn Hà My: 'Đoàn - Hội đã thay đổi đời mình' ẢNH: NVCC

Quyết tâm lột xác, My lấy tình cảm từ gia đình, thầy cô, bạn bè và những người đồng chí làm động lực. Họ luôn là nguồn sức mạnh tinh thần, quan tâm, ủng hộ và khích lệ cô không ngừng tiến bước.



Nhờ tham gia các phong trào sinh viên tại trường, My dần trưởng thành hơn. Các hoạt động không chỉ giúp My tự tin, mà còn mang lại những kỹ năng quan trọng như giao tiếp, tổ chức, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề…

"Những kỹ năng này rất hữu ích trong việc học, giúp mình tự tin hơn khi thảo luận nhóm, thuyết trình hay làm việc với bạn bè và giảng viên. Ngược lại, việc học tập cung cấp cho mình kiến thức vững chắc và khả năng tư duy logic áp dụng vào thực tế công việc. Từ đó, mình đưa ra những giải pháp sáng tạo, hiệu quả cho các hoạt động phong trào. Càng tích cực tham gia hoạt, càng học tập hăng say, mình càng cảm nhận được sự thay đổi trong chính mình. Mình đã thoát khỏi kén, dần tự tin và trưởng thành hơn", My bộc bạch.

Cô sinh viên luôn hết mình trong tất cả hoạt động ẢNH: NVCC

Với khả năng truyền cảm hứng, dẫn dắt mọi người hướng tới mục tiêu chung và lối sống trách nhiệm, My đã chiếm được sự tin tưởng của bạn bè, được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên trường. Sau đó cô tự ứng cử tham gia Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM. Những vai trò này không chỉ mang lại cho My những trải nghiệm quý giá mà còn mở ra nhiều cơ hội trên con đường tương lai. Với sự nỗ lực không ngừng, My đã đạt được hàng loạt thành tích nổi bật trong công tác Đoàn – Hội, tiêu biểu là Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm học 2023-2024.

"Đây là giải thưởng mình rất tự hào. Mình được biết giải thưởng này còn tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua, học tập và nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong sinh viên Việt Nam. Niềm vinh dự ấy đã thắp lên, giúp mình có cơ hội nhìn lại quá trình trưởng thành của bản thân, là hành trang để mình viết nên những cột mốc mới", My nói.

Cô thủ khoa 'gì cũng giỏi'

My cho biết nhờ các kỹ năng học được giúp cô biết cách xử lý nhiệm vụ, giải quyết vấn đề hiệu quả hơn. Nhờ vậy, cô áp dụng ngay vào việc học tập và xuất sắc thủ khoa tốt nghiệp niên khóa 2021-2024 ngành giáo dục mầm non với điểm tốt nghiệp 3.59/4.00.

"Bí kíp của mình chính là sự tự chủ. Khi ấy, mình luôn ở thế chủ động, hiểu rõ giá trị của bản thân, từ đó có động lực mạnh mẽ để theo đuổi mục tiêu. Nhờ tự chủ trong học tập, mình mở rộng vốn hiểu biết, tự tin bày tỏ suy nghĩ và giao tiếp tích cực hơn, đúng với phương châm: "Tự học, tự chủ là điều cốt yếu". Các bạn hãy chủ động và tự chủ nhiều hơn, đó cũng là cách để bản thân có thêm cơ hội", My bộc bạch.

Cô luôn là "đầu tàu" trong các hoạt động, phong trào ẢNH: NVCC

Ngoài tự chủ, cô sinh viên luôn duy trì đam mê và kỷ luật. My tham gia đầy đủ các buổi học, tích cực trao đổi bài vở với thầy cô và bạn bè, tận dụng những khoảng thời gian thoải mái nhất để tiếp thu kiến thức. "Nếu thấy quá sức, mình sẽ chia nhỏ mục tiêu, đọc thêm sách và luôn giữ sức khỏe thật tốt", My chia sẻ.

Theo My, sẽ không khó để đạt được thành công nếu bạn kiên trì theo đuổi và tìm ra phương pháp học tập, rèn luyện phù hợp. "Mình luôn lấy câu nói: "Mỗi cá thể sẽ đều thành công và tỏa sáng ở lĩnh vực nào đó miễn là chúng ta kiên trì theo đuổi đến cùng" làm phương châm trên con đường đi đến thành công trong học tập và rèn luyện. Mình nghĩ rằng thành công là điều không đơn giản nhưng nếu chúng ta có quyết tâm, kiên trì đến cùng thì không gì là không thể", My nói.

Hiện tại, My vừa trúng tuyển viên chức tại Trường Cao đẳng Sư phạm T.Ư TP.HCM (ngôi trường bạn đã theo học), ở Phòng Công tác chính trị - học sinh sinh viên.