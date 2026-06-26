Cổ thụ phủ xanh Trà Vinh như 'Đà Lạt ở miền Tây' lập kỷ lục trong lành

"Truyền nước biển" để kéo dài tuổi thọ cây cổ thụ

Năm 2024, Trà Vinh gây chú ý khi được Tổ chức theo dõi chất lượng không khí toàn cầu của Thụy Sĩ xếp thứ 3 trong số 15 thành phố có chất lượng không khí trong lành nhất Đông Nam Á, đồng thời đứng đầu Việt Nam về chỉ số này.

Thành quả ấy không chỉ đến từ điều kiện tự nhiên thuận lợi mà còn là kết quả của nhiều thế hệ người dân gìn giữ màu xanh đô thị, đặc biệt là chăm sóc cây cổ thụ.

Hàng cây dầu cổ thụ tạo thành những "đường hầm xanh" trên nhiều tuyến phố trung tâm phường Trà Vinh ẢNH: DUY TÂN

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND phường Trà Vinh, cho biết trước thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính (1.7.2025), toàn TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (cũ) có hơn 13.000 cây xanh đô thị, trong đó gần 1.000 cây cổ thụ. Riêng phường Trà Vinh hiện quản lý hơn 700 cây có tuổi đời hàng chục đến hàng trăm năm, phổ biến nhất cây dầu, cây sao.

Một cây cổ thụ ở Ao Bà Om với những bộ rễ nổi lên mặt đất vô cùng độc đáo

ẢNH: DUY TÂN

Hệ thống cây xanh tập trung nhiều tại khu hành chính cũ, công viên và những tuyến đường trung tâm như Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Hồng Thái, Điện Biên Phủ, Lê Lợi...

Không đơn thuần là cây công trình, cây xanh ở Trà Vinh đã trở thành một phần bản sắc của địa phương. Công tác chăm sóc, bảo dưỡng được thực hiện thường xuyên từ tưới nước, cắt tỉa đến kiểm tra sức khỏe cây.

Những tán cây hàng chục mét phủ bóng mát, góp phần điều hòa khí hậu và cải thiện chất lượng không khí đô thị ẢNH: DUY TÂN

Riêng với cây cổ thụ, địa phương vẫn duy trì nhiều biện pháp chăm sóc đặc biệt để kéo dài tuổi thọ. Một trong những nét đặc biệt là phương pháp "truyền nước biển" cho cây.

Đây là kinh nghiệm được áp dụng nhiều năm qua nhằm bổ sung vi lượng và tăng sức sống cho những cây lâu năm, nhất là các cây dầu, sao cổ thụ.

Ao Bà Om là một trong những danh thắng nổi tiếng nhất của vùng đất Trà Vinh cũ, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long ẢNH: DUY TÂN

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, TP.Trà Vinh (cũ) được chia thành các phường Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức và Hòa Thuận.

Dù tên gọi hành chính thay đổi nhưng những hàng cây xanh đặc trưng vẫn được giữ nguyên, tiếp tục tạo nên dấu ấn riêng của vùng đất này.

Gần 500 cây dầu cổ thụ bao quanh Ao Bà Om tạo nên khung cảnh xanh mát và độc đáo hiếm có ở miền Tây ẢNH: DUY TÂN

Theo ông Bình, sở dĩ Trà Vinh có được hệ thống cây xanh đồ sộ như hiện nay là nhờ ý thức bảo vệ cây cối đã ăn sâu vào đời sống cộng đồng, đặc biệt là trong đồng bào Khmer - nhóm cư dân chiếm tỷ lệ lớn tại địa phương.

Tinh thần ấy được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Tại nhiều khu dân cư, những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi luôn được người dân bảo vệ như một phần ký ức của vùng đất.

Ánh nắng xuyên qua những tán cây cổ thụ tại Ao Bà Om tạo nên khung cảnh thơ mộng như tranh vẽ ẢNH: DUY TÂN

Ao Bà Om xanh mát quanh năm với gần 500 cây dầu cổ thụ

Nhắc đến không gian xanh của Trà Vinh không thể không nhắc Ao Bà Om (phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long). Đây là một trong những danh thắng nổi tiếng nhất miền Tây, đồng thời là biểu tượng văn hóa của cộng đồng Khmer Nam bộ.

Không gian xanh mát cùng mặt nước yên bình khiến Ao Bà Om được ví như "Đà Lạt thu nhỏ" giữa miền Tây ẢNH: DUY TÂN

Nhìn từ trên cao, Ao Bà Om gần như là một hình vuông nên còn được gọi là "ao Vuông". Xung quanh mặt nước rộng lớn là hàng ngàn cây xanh đặc hữu của vùng đất giồng cát, trong đó có gần 500 cây dầu cổ thụ tuổi đời hàng trăm năm.

Những bộ rễ cây cổ thụ nổi lên mặt đất quanh Ao Bà Om tạo nên vẻ đẹp độc đáo, thu hút đông đảo du khách ẢNH: DUY TÂN

Những thân cây khổng lồ với bộ rễ nổi ngoằn ngoèo trên mặt đất tạo nên khung cảnh vừa kỳ vĩ vừa huyền bí.

Chính mật độ cây xanh dày đặc đã giúp khu vực này có bầu không khí mát mẻ quanh năm, trở thành điểm đến yêu thích của người dân và du khách.

Những cây dầu cổ thụ nổi quanh Ao Bà Om ẢNH: DUY TÂN

Ngay bên cạnh Ao Bà Om là chùa Âng, một trong những ngôi chùa Khmer cổ kính và nổi tiếng nhất Nam bộ. Tọa lạc trong khuôn viên rộng khoảng 4 ha, ngôi chùa được bao bọc bởi hàng trăm cây sao, dầu cổ thụ, tạo nên cảnh quan thanh tịnh và trang nghiêm.

Hình thù lạ mắt của bộ rễ cây cổ thụ ẢNH: DUY TÂN

Giữa nhịp phát triển đô thị ngày càng nhanh, Trà Vinh vẫn giữ được màu xanh đặc trưng qua nhiều thế hệ.

Hơn 1.000 cây cổ thụ vừa tạo nên bầu không khí trong lành, vừa là tài sản vô giá, góp phần tạo nên bản sắc riêng cho vùng đất từng được xem là đô thị mát mẻ bậc nhất miền Tây.