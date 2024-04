Có tổ chức trả Việt Nam tối thiểu 10 USD/tấn carbon rừng

Hiện nay, Việt Nam chưa có thị trường bắt buộc với tín chỉ carbon (CO 2 ). Việc chuyển giao kết quả giảm phát thải được thực hiện thông qua các thỏa thuận đàm phán song phương giữa các bên liên quan theo thị trường tự nguyện.

Xác nhận lượng CO 2 vùng Bắc Trung bộ từ 2020 - 2024

Theo Cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT), đối với thị trường tín chỉ CO 2 rừng, hiện nay, Bộ NN-PTNT được Thủ tướng Chính phủ giao triển khai 2 thỏa thuận chuyển nhượng kết quả giảm phát thải.

Thứ nhất là Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA Bắc Trung bộ).

ERPA Bắc Trung bộ được ký vào ngày 22.10.2020 giữa Bộ NN-PTNT và Ngân hàng Thế giới (WB) với tư cách là bên được ủy thác của Quỹ Đối tác CO 2 lâm nghiệp (FCPF) nhằm chuyển nhượng lượng giảm phát thải 10,3 triệu tấn CO 2 ở vùng Bắc Trung bộ giai đoạn 2018 - 2024, với đơn giá 5 USD/tấn CO 2 , tương đương 51,5 triệu USD.

Khoảng 95% kết quả chuyển nhượng sẽ được chuyển giao lại cho Việt Nam để đóng góp vào cam kết quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính (NDC).

Tuy nhiên, theo báo cáo kết quả giảm phát thải kỳ 1 (giai đoạn 2018 - 2019) đã được WB xác nhận, kết quả giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ đạt 16,21 triệu tấn CO 2 . Việt Nam hoàn thành chuyển nhượng 10,3 triệu tấn CO 2 cho WB và đã tiếp nhận 51,5 triệu USD. Đối với 5,91 triệu tấn CO 2 còn dư, WB đã đồng ý mua bổ sung 1 triệu tấn CO 2 .

"Lượng 4,91 triệu tấn CO 2 còn dư, Bộ NN-PTNT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với WB để đo đếm, xác nhận lượng tín chỉ giai đoạn 2 (2020 - 2022), giai đoạn 3 (2023 - 2024); tìm kiếm các đối tác có nhu cầu tiếp nhận để tiến hành đàm phán chuyển nhượng, đảm bảo quyền lợi của quốc gia và huy động nguồn lực bổ sung cho công tác bảo vệ và phát triển rừng vùng Bắc Trung bộ", ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, cho biết.

Bán 5,15 triệu tấn CO 2 vùng Nam Trung bộ và Tây nguyên

Thỏa thuận đàm phán song phương thứ hai là Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên (ERPA Nam Trung bộ và Tây nguyên).

Ngày 31.10.2021, tại Hội nghị COP26, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan ký kết Ý định thư với Tổ chức Tăng cường tài chính lâm nghiệp (Emergent) - cơ quan nhận ủy thác của Liên minh Giảm phát thải thông qua tăng cường tài chính cho rừng (LEAF).

Theo đó, Việt Nam chuyển nhượng cho LEAF/Emergent 5,15 triệu tấn CO 2 giảm phát thải từ rừng tại vùng Nam Trung bộ và Tây nguyên trong giai đoạn 2022 - 2026. Diện tích rừng thương mại dịch vụ giảm phát thải đăng ký là 4,26 triệu ha, trong đó rừng tự nhiên 3,24 triệu ha và rừng trồng 1,02 triệu ha.

Cục trưởng Cục Lâm nghiệp thông tin, Bộ NN-PTNT đã hoàn thiện nộp hồ sơ đăng ký chí cấp tín chỉ theo tiêu chuẩn TREES; đồng thời, đang khẩn trương tổ chức các phiên đàm phán kỹ thuật với Emergent để hoàn thiện đề án đàm phán, báo cáo cáo Thủ tướng Chính Phủ xem xét quyết định.

Bộ NN-PTNT cũng đang khẩn trương tổ chức các phiên đàm phán kỹ thuật để hoàn thiện đề án chuyển nhượng 5,15 triệu tấn CO 2 giảm phát thải từ rừng tại vùng Nam Trung bộ và Tây nguyên trong giai đoạn 2022 - 2026.