Cơ trưởng chuyến bay Flydubai kể lại 'điều đáng sợ nhất' trong vụ không tặc

Ông Smit Machchhar, cơ trưởng của hãng hàng không Flydubai, bị thương nặng nhưng đã góp phần ngăn chặn thành công một vụ âm mưu không tặc trên chuyến bay 1073 vào tháng trước.

Kẻ tiến hành vụ tấn công ngay trong buồng lái lại chính là cơ phó chuyến bay. Cơ quan điều tra cho biết người này đã dùng rìu thoát hiểm trong buồng lái để bất ngờ tấn công cơ trưởng Machchhar.

Ông Smit Machchhar kể lại: "Khi mới bị đánh, tôi tưởng rằng cấu trúc máy bay đã gặp sự cố nghiêm trọng và có thứ gì đó rơi trúng đầu mình... Suy nghĩ tiếp theo của tôi là phải gọi người đến hỗ trợ, nếu không tình hình sẽ trở nên tồi tệ. Tôi không muốn đi sâu vào chi tiết bên trong buồng lái, nhưng phản ứng ngay lập tức của tôi là tháo dây an toàn, cố gắng đỡ các đòn tấn công nhiều nhất có thể. Khi các cú đánh nhắm vào đầu, tôi đã quay người lại để chặn chúng, và đó là lúc tôi bị thương ở đây... Ngay lập tức, tay tôi với tới núm mở cửa và tôi hét lớn gọi đồng nghiệp, gọi tên anh ấy."

Trong cuộc trao đổi với ấn phẩm The National của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào ngày 16.10, phi công Machchhar – một công dân Ấn Độ – cũng hé lộ khoảnh khắc đáng sợ nhất trong vụ việc.

Cơ trưởng Smit Machchhar được điều trị tại bệnh viện ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ẢNH: REUTERS

"Điều đáng sợ nhất mà tôi nghe và cảm nhận được là tiếng động cơ dần tắt. Ý tôi là âm thanh động cơ chuyển từ trạng thái hoạt động hết công suất sang trạng thái tắt dần – đây là điều hoàn toàn không ai mong muốn ở giai đoạn đó của chuyến bay. Tiếp đó, tôi cảm nhận được phần mũi máy bay chúi xuống rất nhanh. Thành thật mà nói, khi đó tôi không chắc liệu mình có thể sống sót hay không. Tôi có chấp nhận buông xuôi không à? Không, tôi có thể khẳng định chắc chắn 100% rằng tôi đã không bỏ cuộc. Nhưng liệu tôi có chắc chắn rằng mình sẽ xoay chuyển được tình thế không? Câu trả lời là không. Tôi đã nỗ lực hết sức trong khả năng của mình, còn những người khác – khi đến lượt họ – đã thực hiện đúng những gì cần làm và cứu vãn tình hình. Tuy nhiên, nếu trước đó có bất kỳ dấu hiệu nào – dù là trên mặt đất hay ở đâu khác – thì chắc chắn tôi đã lên tiếng, đã đặt câu hỏi hoặc hành động ngay. Nhưng chuyện này đối với tôi hoàn toàn vô lý", ông nhớ lại.

Theo thông tin từ Tổng chưởng lý UAE vào ngày 9 tháng 10, viên phi công phụ người Oman đã âm mưu chiếm quyền điều khiển chuyến bay từ Dubai đến Tel Aviv vào ngày 30 tháng 9, với ý định lao máy bay vào một nhà ga tại sân bay Ben Gurion của Israel trong một vụ tấn công tự sát. Tuy nhiên, âm mưu này đã bị cơ trưởng ngăn chặn kịp thời.