Cơ trưởng ngất xỉu ngay sau khi máy bay cất cánh

Máy bay Boeing 747-8 chật cứng hành khách phải lập tức quay đầu tới sân bay gần nhất trong khi các tiếp viên cố gắng cứu cơ trưởng ngất xỉu, theo tạp chí hàng không Aviation Herald.

Đó là chuyến bay LH463 của hãng hàng không Lufthansa vừa khởi hành từ Miami, Florida, Mỹ hướng tới Frankfurt, Đức vào ngày 19.1 nhưng vụ việc đến nay mới công bố.

Thời điểm đó, quyền điều khiển chiếc Boeing 747-8 được trao cho cơ phó của chuyến bay, người tiếp tục hành trình đến bờ biển phía đông của Mỹ và Canada.

Cơ trưởng ngất xỉu trên chuyến bay của hãng Lufthansa khiến may bay phải quay đầu ẢNH: AFP

Cơ trưởng được đưa đến phòng chờ của phi hành đoàn trên máy bay, nơi có hai tiếp viên sơ cứu.

Nhưng họ quyết định quay đầu ở độ cao 9.000m trên Nova Scotia. Chuyến bay đã hạ cánh tại Montreal ở Canada - cách nơi dự kiến hạ cánh hơn 2.414 km.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến cơ trưởng ngất xỉu và chưa có thông tin cập nhật nào về tình trạng của ông.

Trong một tuyên bố với The Sun, người phát ngôn của hãng Lufthansa cho biết, hành khách ở Montreal đã được đặt lại chỗ trên các chuyến bay khác. "Chuyến bay hạ cánh ở đó bình thường và an toàn, đồng nghiệp đã được chăm sóc y tế. Lufthansa lấy làm tiếc về sự bất tiện đã gây ra cho hành khách. Sự an toàn của hành khách và thành viên phi hành đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi".

Các phi công ngất xỉu không phải là chưa từng xảy ra, trong đó có cơ trưởng Jet2 ngất giữa Manchester và Madeira. Chuyến bay đó, vào tháng 8 năm 2019, đã buộc phải hạ cánh sớm ở Porto trước khi cơ trưởng được đưa đến bệnh viện khi hạ cánh.

Năm ngoái, một phi công đã qua đời khi đang bay trên chuyến bay của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ giữa Seattle và Istanbul.

Chiếc Airbus 350 đã rời Seattle và đang trên đường đến Istanbul thì thảm kịch xảy ra. Người đàn ông 59 tuổi này đã làm việc cho hãng hàng không từ năm 2007 và đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế gần nhất, hãng hàng không quốc gia này cho biết.