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    Cố vấn của bà Melania Trump hé lộ thông tin về nỗ lực trung gian ngừng bắn ở Ukraine

    Cố vấn của bà Melania Trump hé lộ thông tin về nỗ lực trung gian ngừng bắn ở Ukraine

    La Vi - Trí Đỗ
    Cố vấn của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump tiết lộ Tổng thống Nga Vladimir Putin mong muốn bà làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại Ukraine.

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