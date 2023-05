Cờ Việt Nam tung bay tại SEA Games 32

Cùng ngày, đại quân đoàn thể thao Việt Nam với 138 thành viên, do Trưởng đoàn Đặng Hà Việt - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - dẫn đầu, đã có mặt tại Campuchia. "Đoàn thể thao Việt Nam sẽ thi đấu với niềm tự hào dân tộc và quyết tâm cao nhất, phấn đấu có mặt trong tốp đầu của đại hội", Trưởng đoàn Đặng Hà Việt khẳng định.

Đoàn thể thao VN tại lễ thượng cờ các nước dự SEA Games 32

NGỌC DƯƠNG

Đoàn thể thao Việt Nam BÙI LƯỢNG

Làng VĐV BÙI LƯỢNG

Các VĐV làm thủ tục nhập làng

Đến thời điểm này, những đội tuyển Việt Nam đã thi đấu hoặc chuẩn bị thi đấu với tổng cộng gần 200 người, được ban tổ chức bố trí ở trong làng VĐV của đại hội, gồm đội jujitsu, võ gậy, kun bokator, pencak silat, cờ ốc, kun khmer…



Riêng đội U.22 Việt Nam và đội bóng đá nữ ở tại khách sạn Phnom Penh do ban tổ chức bố trí. Vào những ngày tới, các đội tuyển khác của đoàn Việt Nam sẽ lần lượt đến Campuchia tùy theo lịch thi đấu. Vấn đề đảm bảo an ninh an toàn, ăn uống, sử dụng thuốc của đoàn Việt Nam (để tránh doping và những sự cố khác có thể xảy ra) được kiểm soát chặt chẽ. Theo chia sẻ của ông Đặng Hà Việt, vào 17 giờ 30 ngày 4.5, đoàn thể thao Việt Nam được vinh dự đón tiếp Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đến làng VĐV thăm hỏi, động viên. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ VH-TT-DO Nguyễn Văn Hùng.

Ngày 5.5, 52 thành viên của đoàn sẽ tham gia diễu hành tại lễ khai mạc SEA Games 32, với người cầm cờ Việt Nam là kình ngư Nguyễn Huy Hoàng.