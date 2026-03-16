Cố vượt rào chắn khi có tín hiệu tàu hỏa: Bị phạt bao nhiêu?

Chuông báo reo, đèn tín hiệu đường sắt bật, rào chắn bắt đầu đóng... nhưng vẫn còn tồn tại số ít trường hợp người điều khiển phương tiện cố tình vượt qua đường ngang. Hành động này đến từ tâm lý nóng vội, không muốn mất thời gian chờ tàu hỏa.

Những tưởng điều này không ảnh hưởng đến ai nhưng thực tế vi phạm nghiêm trọng luật giao thông đường bộ và đường sắt, nguy hiểm đến tính mạng và gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Hành vi cố tình vượt rào chắn đường sắt khi có tín hiệu tàu hỏa đang đến sẽ bị phạt nặng ẢNH: C.T

Căn cứ theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định 100), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP (Nghị định 123) hành vi vượt đường ngang đường sắt khi đã có tín hiệu cảnh báo tàu hỏa đang di chuyển đến sẽ bị phạt hành chính và tước bằng lái xe.

Căn cứ khoản 8, điều 47, Nghị định 100 (sửa đổi bổ sung bởi điểm đ, khoản 34, điều 2, Nghị định 123), phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô vượt rào chắn (barie) đường ngang, cầu chung khi chắn đang dịch chuyển; vượt đường ngang, cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của nhân viên gác đường ngang, cầu chung khi đi qua đường ngang, cầu chung.

Ngoài ra, hình thức phạt bổ sung đi kèm sẽ tước bằng lái người điều khiển 1 - 3 tháng theo quy định tại khoản 10, điều 47 cùng Nghị định.

Đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy, mức phạt tiền cho hành vi tương tự kể trên từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng theo khoản 5, điều 47, Nghị định 100 (sửa đổi bổ sung bởi điểm g, khoản 34, điều 2, Nghị định 123); hình thức phạt bổ sung tước bằng lái 1 - 3 tháng theo khoản 10, điều 47 Nghị định 100.

Người điều khiển xe máy vượt rào chắn khi tàu đang di chuyển đến bị phạt 6 triệu đồng ẢNH: C.T

Trong trường hợp người điều khiển phương tiện làm hỏng barie, giàn chắn, các thiết bị khác tại đường ngang, cầu chung; điều khiển xe bánh xích, xe lu bánh sắt, xe siêu trường siêu trọng, quá khổ đi qua đường ngang mà không thông báo cho tổ chức quản lý đường ngang, không thực hiện đúng biện pháp an toàn bị phạt 5 - 7 triệu đồng theo khoản 9, điều 47, Nghị định 100.

Việc áp dụng hình thức phạt hành chính kết hợp tước giấy phép lái xe góp phần giúp người tham gia giao thông nâng cao ý thức, tránh xảy ra những vụ tai nạn thương tâm.