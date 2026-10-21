Có ý kiến đề xuất Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7 được nghỉ hưởng nguyên lương

Sáng 21.10, tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tờ trình về một số dự án luật sửa đổi, bổ sung; trong đó có bộ luật Lao động và luật Việc làm.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải ẢNH: QUOCHOI.VN

Bộ trưởng Nội vụ có nhiệm vụ thông báo lịch nghỉ lễ, tết hằng năm

Đối với bộ luật Lao động, Chính phủ đề xuất chuyển thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia từ Chính phủ sang Thủ tướng.

Đồng thời, chuyển nhiệm vụ thông báo lịch nghỉ lễ, tết hằng năm cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ (thực hiện trước ngày 30.9 năm trước).

Cùng đó là chuyển thẩm quyền phê duyệt Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động từ Chính phủ sang Thủ tướng.

Dự thảo còn quy định ngày 24.11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam" và là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương. Điều này nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW.

Đặc biệt, dự thảo cắt giảm điều kiện kinh doanh theo hướng bỏ ngành nghề "cho thuê lại lao động" khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện; chuyển từ cấp phép sang cơ chế đăng ký ký quỹ và thông báo hoạt động.

Tương ứng tại luật Việc làm, Chính phủ đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh theo hướng bỏ Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. Doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thông báo hoạt động cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở trước khi hoạt động.

Và để bảo đảm thống nhất với luật Thương mại điện tử, dự thảo quy định doanh nghiệp dịch vụ việc làm hoạt động qua thương mại điện tử chỉ cần tuân thủ pháp luật về thương mại điện tử.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh ẢNH: QUOCHOI.VN

Đề xuất nghiên cứu ngày 27.7 được nghỉ hưởng nguyên lương

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho hay, Ủy ban cơ bản tán thành việc bỏ điều kiện kinh doanh, chuyển từ cấp giấy phép sang thông báo tại nội dung sửa đổi, bổ sung bộ luật Lao động,

Song song với đó, Ủy ban đề nghị tiếp tục rà soát các quy định để hoàn thiện cơ chế hậu kiểm, bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước, quyền, lợi ích của người lao động, không tạo khoảng trống pháp lý; bổ sung trách nhiệm xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu điện tử về doanh nghiệp cho thuê lại và người lao động thuê lại.

Đồng thời, hoàn thiện quy định về năng lực doanh nghiệp, ký quỹ, trách nhiệm liên đới của bên thuê lại khi doanh nghiệp vi phạm hoặc mất khả năng trả lương, đóng bảo hiểm xã hội; rà soát quy định chuyển tiếp về giấy phép đã cấp, doanh nghiệp đã thông báo theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP, hợp đồng đang thực hiện, xử lý tiền ký quỹ.

Về nghỉ lễ, tết, Ủy ban tán thành bổ sung "Ngày Văn hóa Việt Nam" (24.11 dương lịch), người lao động nghỉ, hưởng nguyên lương.

Đặc biệt, có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27.7 (Ngày Thương binh - Liệt sĩ) là ngày nghỉ được hưởng nguyên lương.

Về lĩnh vực việc làm, cơ quan thẩm tra cơ bản nhất trí bỏ giấy phép, chuyển sang thông báo hoạt động dịch vụ việc làm.

Cạnh đó cần tiếp tục rà soát các quy định về tổ chức dịch vụ việc làm công phù hợp thẩm quyền theo luật Tổ chức Chính phủ; sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu bảo hiểm thất nghiệp, rà soát chức năng của Trung tâm dịch vụ việc làm.

Chuyển thẩm quyền quản lý về hoạt động chữ thập đỏ Tại dự thảo, Chính phủ đề xuất chuyển chức năng quản lý nhà nước về hoạt động chữ thập đỏ từ Bộ Nội vụ sang Bộ Y tế, nhằm phù hợp chức năng, nhiệm vụ: 5/7 lĩnh vực hoạt động chữ thập đỏ mang tính chuyên ngành y tế sâu (cứu trợ, chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu, hiến máu/mô/tạng, ứng phó thảm họa). Việc chuyển giao giúp bảo đảm chuyên môn, tối ưu hóa bộ máy trong bối cảnh Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã chuyển về trực thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.



