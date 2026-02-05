Coca - Cola Tết Fest 2026: ‘Dệt’ tết mới từ giá trị truyền thống và hiện đại

Không gian trải nghiệm đa điểm chạm hiện đại

Tại TP.HCM, Coca ‑ Cola Tết Fest 2026 diễn ra trong 3 ngày, từ 30.1 đến 1.2.2026 tại Quảng trường Lê Lợi - Nguyễn Huệ. Lễ hội tết mang đến không gian sôi động, nơi tinh thần tết truyền thống được làm mới bằng những sắc màu hiện đại.

Điểm nhấn của sự kiện gồm các hoạt động chuẩn bị tết tương tác sáng tạo, cùng bức tường thêu khổng lồ được tạo nên từ hàng ngàn mảnh ghép thủ công do chính khách tham quan thực hiện, thể hiện tinh thần "Dệt nên Tết mới" từ chính sự gắn kết cộng đồng.

Chuỗi hoạt động tương tác đa điểm chạm thu hút đông đảo người tham gia

Song song đó, không gian ẩm thực giao thoa mang đến hành trình thưởng thức đa dạng, với phố ẩm thực quy tụ hơn 100 món ăn đặc trưng từ các quán thuộc Coca ‑ Cola Foodmarks, nơi ẩm thực truyền thống được làm mới theo phong cách hiện đại.

Đêm nhạc hội đầy sôi động

Không khí lễ hội tiếp tục được đẩy lên cao trào với đêm nhạc hội tối 31.1, quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ được đông đảo khán giả yêu thích. Âm nhạc, ánh sáng và màn pháo hoa bùng nổ đã khuấy động không khí lễ hội, tạo nên khoảnh khắc đón năm mới đầy hứng khởi và rực rỡ cho người dân thành phố.

Đêm nhạc hội sôi động "khuấy đảo" giới trẻ Sài Gòn

Trước đó, không khí lễ hội cũng được lan tỏa đến giới trẻ Thủ đô Hà Nội thông qua chuỗi sự kiện tại Đại học Phenikaa, Đại học Đại Nam và Đại học Xây Dựng Hà Nội được tổ chức từ ngày 20.1 đến ngày 26.1. Kết hợp giữa mô hình trải nghiệm tương tác ban ngày và đêm nhạc hội sôi động vào buổi tối, chuỗi sự kiện tạo ra sân chơi văn hóa lành mạnh, giúp các bạn trẻ lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ cùng bạn bè trước khi chính thức bước vào kỳ nghỉ tết Nguyên đán.

Bên cạnh lễ hội, Coca ‑ Cola Việt Nam và Quỹ Coca ‑ Cola Toàn cầu (The Coca‑Cola Foundation) cũng đã triển khai gói hỗ trợ với tổng ngân sách hơn 12 tỉ đồng, phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và CARE Quốc tế tại Việt Nam, nhằm hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và chăm lo tết cho các hoàn cảnh khó khăn.

Tiêu biểu là chương trình "Chợ Tết 0 Đồng", được triển khai năm thứ 4 liên tiếp, trao tặng hơn 6.000 phần quà nhu yếu phẩm đến các hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM, Tây Ninh, Đà Nẵng, Thái Nguyên và Bắc Ninh, góp phần mang đến một cái tết ấm no và đủ đầy hơn cho cộng đồng.

Coca-Cola triển khai gói hỗ trợ với tổng ngân sách hơn 12 tỉ đồng hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và chăm lo tết cho các hoàn cảnh khó khăn

"Đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt suốt hơn 3 thập kỷ qua, Coca ‑ Cola luôn trân trọng và nỗ lực mang đến những khoảnh khắc gắn kết mỗi dịp tết, đồng thời không ngừng đóng góp tích cực cho cộng đồng. Với chúng tôi, tết vừa gìn giữ các giá trị truyền thống, vừa mở ra những trải nghiệm mới cho các thế hệ. Thông qua sự kiện Coca ‑ Cola Tết Fest 2026, chúng tôi hướng đến việc tạo nên không gian giao thoa hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, nơi các thế hệ cùng kết nối và "dệt" nên những trải nghiệm tết tươi mới và trọn vẹn", ông Ruben Luengas, Tổng giám đốc Coca‑Cola Việt Nam và Campuchia, chia sẻ.