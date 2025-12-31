COCOLUX có mặt tại AEON MALL Long Biên, khẳng định chiến lược mở rộng bài bản

Cocolux khai trương cửa hàng đầu tiên tại AEON MALL Long Biên - Dấu mốc chiến lược trong hành trình mở rộng hệ thống

Việc chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại AEON MALL Long Biên đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của Cocolux - hệ thống bán lẻ mỹ phẩm chính hãng đang tăng trưởng mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam. Ngay trong những ngày đầu mở cửa, cửa hàng đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan và mua sắm, trở thành một trong những điểm đến nổi bật tại trung tâm thương mại lớn bậc nhất khu vực miền Bắc.

Gian hàng Cocolux được thiết kế hiện đại, trưng bày hơn 300 thương hiệu

Cửa hàng Cocolux tại AEON MALL Long Biên được đầu tư quy mô với 02 gian hàng, sở hữu thiết kế hiện đại, trẻ trung cùng gam màu nổi bật, tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không gian mua sắm được bố trí khoa học, ánh sáng được tính toán kỹ lưỡng nhằm tôn lên màu sắc, chất liệu và trải nghiệm dùng thử sản phẩm của khách hàng.

Một trong những điểm nhấn thu hút sự quan tâm đặc biệt là khu vực photobooth trải nghiệm, nơi khách hàng có thể check-in, lưu lại những khoảnh khắc mua sắm và tương tác cùng thương hiệu. Sự kết hợp giữa mua sắm - trải nghiệm - kết nối cảm xúc đã giúp cửa hàng COCOLUX tại AEON MALL Long Biên nhanh chóng trở thành điểm dừng chân quen thuộc của đông đảo khách hàng mỗi ngày.

Photobooth tại cửa hàng là sự kết hợp giữa mua sắm - trải nghiệm - kết nối cảm xúc

Sự xuất hiện của COCOLUX tại AEON MALL Long Biên không chỉ đơn thuần là mở thêm một điểm bán mới, mà còn thể hiện rõ định hướng mở rộng bài bản, có chọn lọc, tập trung vào những vị trí chiến lược nhằm tiếp cận tệp khách hàng chất lượng cao và nâng tầm trải nghiệm mua sắm mỹ phẩm.

Chiến lược mở rộng điểm bán rõ nét: Tập trung trung tâm thương mại lớn

Việc lựa chọn AEON MALL Long Biên làm điểm đặt cửa hàng đầu tiên trong hệ thống AEON không phải là quyết định ngẫu nhiên, mà nằm trong chiến lược mở rộng điểm bán đã được Cocolux hoạch định rõ ràng. Theo đó, Cocolux tập trung mạnh vào các trung tâm thương mại lớn như AEON MALL, Vincom - nơi hội tụ lưu lượng khách hàng ổn định, đa dạng và có nhu cầu cao về trải nghiệm mua sắm chất lượng.

Khách hàng mua sắm tại cửa hàng Cocolux

Song song với việc mở rộng tại các trung tâm thương mại, Cocolux cũng liên tục đầu tư vào các cửa hàng quy mô lớn tại các vị trí đắc địa. Trước đó, sự kiện khai trương Flagship Cocolux tại 134 Cầu Giấy đã tạo được tiếng vang lớn, khẳng định tốc độ phát triển mạnh mẽ cũng như tham vọng xây dựng hệ thống bán lẻ mỹ phẩm chuẩn mực, hiện đại tại Việt Nam.

Việc liên tiếp khai trương các điểm bán quan trọng cho thấy Cocolux không chạy theo số lượng một cách dàn trải, mà ưu tiên chất lượng vị trí, quy mô cửa hàng và khả năng tạo trải nghiệm khác biệt cho khách hàng.

Đầu tư vào dịch vụ và danh mục sản phẩm – Khẳng định vị thế nhà bán lẻ hàng đầu

Song hành với chiến lược mở rộng hệ thống, Cocolux đặc biệt chú trọng đầu tư vào chất lượng dịch vụ và danh mục sản phẩm. Hiện nay, Cocolux phân phối hơn 300 thương hiệu mỹ phẩm chính hãng, bao phủ đầy đủ các phân khúc từ trang điểm, chăm sóc da, chăm sóc cá nhân, đến nước hoa… đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng.

Cocolux với nhiều hoạt động collab cùng các thương hiệu lớn trên toàn cầu

Không chỉ là nhà bán lẻ uy tín, Cocolux còn là đối tác của nhiều nhãn hàng lớn trên toàn cầu, đồng thời giữ vai trò đối tác chiến lược trong nhiều chiến dịch truyền thông, sự kiện trải nghiệm và hoạt động ra mắt sản phẩm. Các sự kiện hợp tác nổi bật như Cocolux x Club Clio, Cocolux x Loreal, Cocolux x Bioderma… hay các chương trình đồng hành cùng hoa hậu, KOLs, nghệ sĩ đã góp phần củng cố hình ảnh thương hiệu uy tín, chuyên nghiệp và luôn bắt nhịp xu hướng.

Việc khai trương cửa hàng đầu tiên tại AEON MALL Long Biên không chỉ là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Cocolux, mà còn phản ánh rõ tầm nhìn dài hạn của thương hiệu: xây dựng một hệ thống bán lẻ mỹ phẩm chính hãng, hiện đại, lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm. Với nền tảng chiến lược rõ ràng, sự đầu tư nghiêm túc và tốc độ mở rộng mạnh mẽ, Cocolux đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong việc nâng tầm chuẩn mực mua sắm mỹ phẩm tại Việt Nam.

Hệ thống cửa hàng Cocolux: https://cocolux.com/cua-hang

Website: cocolux.com

Hotline: 0988888825