Chuỗi bán lẻ Cocolux đứng trước "bài toán" trải nghiệm

Sự phát triển của thương mại điện tử đang thay đổi thói quen mua sắm mỹ phẩm, đặt ra yêu cầu mới cho các cửa hàng vật lý. Không chỉ cung cấp sản phẩm, điểm bán cần tạo thêm trải nghiệm để thu hút và giữ chân khách hàng.

Trong ngành làm đẹp, cửa hàng vẫn có lợi thế nhờ khả năng trải nghiệm sản phẩm trực tiếp, lựa chọn màu sắc và nhận tư vấn. Tuy nhiên, để tạo dấu ấn khác biệt, những giá trị này cần được kết hợp với các hoạt động tương tác và kết nối cộng đồng. Đây cũng là hướng đi Cocolux theo đuổi khi phát triển Flagship, mở rộng vai trò cửa hàng từ điểm mua sắm mỹ phẩm thành không gian trải nghiệm, giao lưu và kết nối người tiêu dùng.

Thỏ Da LAB và điểm chạm cộng đồng tại Flagship Cocolux 134 Cầu Giấy

Minh chứng cho định hướng này là chương trình gặp gỡ Thỏ Da LAB do Cocolux phối hợp cùng CeraVe tổ chức tại Flagship 134 Cầu Giấy, Hà Nội hôm 21.11, với các hoạt động giao lưu, ký tặng và thưởng thức âm nhạc dành cho cộng đồng người hâm mộ.

Flagship Cocolux 134 Cầu Giấy là địa điểm tổ chức chương trình giao lưu nghệ sĩ và kết nối cộng đồng

Điểm đáng chú ý của cách tổ chức này nằm ở khả năng mở rộng nhóm khách hàng tiếp cận cửa hàng. Một sự kiện âm nhạc có thể thu hút những người vốn quan tâm đến nghệ sĩ nhưng chưa có nhiều cơ hội trải nghiệm hệ thống bán lẻ mỹ phẩm. Ngược lại, khách hàng thường xuyên mua sắm tại Cocolux cũng có thêm lý do để quay lại, tham gia các hoạt động ngoài nhu cầu lựa chọn sản phẩm.

Đông đảo người hâm mộ tham gia chương trình gặp gỡ Thỏ Da LAB tại Flagship Cocolux 134 Cầu Giấy

Đồng hành cùng chương trình, CeraVe gửi đến người tham dự các phần quà gồm sản phẩm chăm sóc da và vật phẩm mang hình ảnh Thỏ Da LAB. Qua đó, sự kết hợp giữa thương hiệu đồng hành và đơn vị bán lẻ tạo ra nhiều điểm tiếp xúc với người tiêu dùng trong cùng một không gian.



Flagship Cocolux và chiến lược gắn kết dài hạn

Khác với một cửa hàng bán lẻ thông thường, Flagship Cocolux được xem là không gian thể hiện rõ nét hơn định vị và trải nghiệm thương hiệu. Nơi đây cũng cho phép doanh nghiệp triển khai các hoạt động tương tác, giới thiệu sản phẩm và thử nghiệm những hình thức kết nối khách hàng mới. Việc đưa các chương trình giao lưu nghệ sĩ, hoạt động cộng đồng và trải nghiệm làm đẹp vào Flagship cho thấy nỗ lực mở rộng cách khách hàng tương tác với thương hiệu.

Nghệ sĩ Thỏ Da LAB gần gũi giao lưu cùng người hâm mộ tại sự kiện Cocolux x CeraVe

Chia sẻ về định hướng phát triển, CEO Cocolux cho biết: "Chúng tôi không muốn giới hạn trải nghiệm tại cửa hàng trong hoạt động mua sắm. Cocolux hướng đến việc xây dựng những không gian nơi khách hàng có thể khám phá sản phẩm, gặp gỡ, chia sẻ sở thích và tham gia các hoạt động cộng đồng. Chúng tôi tin rằng những kết nối này sẽ góp phần tạo nên giá trị lâu dài cho thương hiệu".

Thỏ Da LAB hát live cực đỉnh "Bản tình ca không tên" tại không gian Flagship Cocolux 134 Cầu Giấy

Định hướng này đặt trải nghiệm khách hàng bên cạnh các yếu tố cốt lõi của bán lẻ như chất lượng sản phẩm, nguồn gốc hàng hóa, giá bán và dịch vụ tư vấn. Những hoạt động giải trí không thay thế chức năng kinh doanh của cửa hàng mà đóng vai trò bổ trợ, giúp thương hiệu tạo thêm sự gắn kết với người tiêu dùng.



Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các kênh phân phối ngày càng rõ nét, phát triển cửa hàng vật lý theo hướng đa chức năng là lựa chọn đáng chú ý. Tuy nhiên, hiệu quả của mô hình không chỉ nằm ở khả năng thu hút khách tham dự một sự kiện mà còn phụ thuộc vào chất lượng trải nghiệm, mức độ hài lòng và khả năng duy trì mối quan hệ với khách hàng sau đó.

Sự kiện gặp gỡ Thỏ Da LAB là một trong những hoạt động Cocolux triển khai nhằm mở rộng kết nối giữa thương hiệu và cộng đồng khách hàng

Từ sự kiện gặp gỡ Thỏ Da LAB, câu chuyện phát triển Flagship của Cocolux không chỉ dừng ở việc mở rộng không gian mua sắm. Việc kết hợp làm đẹp với các hoạt động văn hóa, giải trí và cộng đồng đang mở ra một hướng tiếp cận mới, trong đó cửa hàng vừa là điểm bán, vừa là nơi thương hiệu xây dựng những kết nối dài hạn với người tiêu dùng.

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Chuỗi Mỹ phẩm chính hãng Cocolux)

Website: www.cocolux.com

Hotline: 0988888825

MST: 0107837344