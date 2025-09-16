COFIDEC tiên phong chuyển đổi xanh, nâng tầm vị thế bền vững ngành thủy sản Việt Nam

Trong bức tranh đầy thách thức và cơ hội đó, Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải (COFIDEC), một đơn vị thành viên của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA), đã khẳng định vị thế tiên phong khi chủ động nắm bắt và tích cực thực hiện cuộc cách mạng này.

Vững vàng đà xuất khẩu, chinh phục thị trường khó tính

Nửa đầu năm 2025, COFIDEC đã đạt được những kết quả kinh doanh vượt trội, thể hiện năng lực thích ứng và quản trị hiệu quả. Cụ thể, công ty ghi nhận doanh thu đạt tương đương 58,6% kế hoạch năm và tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Điểm sáng đặc biệt phải kể đến là kim ngạch xuất khẩu hoàn thành 54,3% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận cũng đạt mức ấn tượng, vượt 24% so với kế hoạch đã đề ra.

Để duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh chi phí đầu vào và áp lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế liên tục gia tăng, COFIDEC đã phải nỗ lực duy trì đơn hàng và điều chỉnh linh hoạt trong sản xuất. Các mặt hàng chủ lực như chả giò, rau củ đông lạnh, và thủy sản tẩm bột vẫn được xuất khẩu đều đặn sang các thị trường khó tính, đòi hỏi tiêu chuẩn cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Australia.

Sự tin cậy từ các đối tác lâu năm đến từ Nhật Bản là minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu của COFIDEC ẢNH: SATRA

Bên cạnh việc củng cố vị thế trên thị trường xuất khẩu, COFIDEC đang thực hiện một bước đi chiến lược mới là tích cực mở rộng thị phần tại thị trường trong nước. Ông Đoàn Văn Nam - Giám đốc COFIDEC – cho biết: công ty đã xác định thị trường nội địa là "trụ cột thứ hai, bổ trợ cho hoạt động xuất khẩu". Việc đưa các sản phẩm chế biến sẵn và sơ chế nhanh mang thương hiệu COFIDEC FOODS vào các hệ thống bán lẻ lớn như SATRA, AEON Mall, và Emart không chỉ giúp đa dạng hóa nguồn doanh thu mà còn tạo ra một "bước đệm" vững chắc trước những biến động của thị trường quốc tế.

Các sản phẩm COFIDEC FOODS được công nhận với nhiều chứng nhận quan trọng như: HACCP, ISO 22000, BRC và HALAL ẢNH: SATRA

Chiến lược này đã mang lại nhiều lợi ích kép. Một mặt, nó giúp COFIDEC ổn định sản lượng, điều phối hoạt động sản xuất một cách hiệu quả hơn. Mặt khác, việc hiện diện tại các hệ thống siêu thị uy tín đòi hỏi sản phẩm phải tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng cao, từ đó củng cố nhận diện thương hiệu và xây dựng niềm tin lâu dài với người tiêu dùng Việt Nam.

"Xanh hóa sản xuất": Nền tảng cho tương lai bền vững

Không chỉ thực hiện chiến lược đa dạng hóa thị trường, nhận thức được tầm quan trọng của phát triển bền vững, COFIDEC đã và đang triển khai một chiến lược "xanh hóa sản xuất" toàn diện. Nỗ lực này được thể hiện rõ ràng qua các hành động cụ thể. Cụ thể, trong năm 2025, công ty đã lên kế hoạch đầu tư nâng cấp kho lạnh và cải tạo nhà xưởng tại Xí nghiệp Chế biến thực phẩm Việt Nhật, một bước đi quan trọng để tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên. Hơn nữa, COFIDEC đang tập trung phát triển các vùng nguyên liệu sạch tại Đồng bằng sông Cửu Long theo tiêu chuẩn Global G.A.P. nhằm đảm bảo tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ khâu đầu vào.

COFIDEC đang tập trung phát triển các vùng nguyên liệu sạch tại Đồng bằng sông Cửu Long theo tiêu chuẩn GlobalGAP ẢNH: SATRA

Sự cam kết này còn mở rộng đến các hoạt động môi trường. COFIDEC đã được vinh danh là "Doanh nghiệp xanh tiêu biểu của TP.HCM" năm 2024 nhờ các tiêu chí như sử dụng năng lượng tiết kiệm, tái chế phụ phẩm và ứng dụng công nghệ xử lý nước thải tuần hoàn…

Hơn nữa, để đảm bảo hiệu quả của chiến lược "xanh hóa", COFIDEC đã song hành triển khai "số hóa quản trị", biến công nghệ thành chất xúc tác cho sự phát triển bền vững. Công ty đã phối hợp với SATRA để triển khai hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) để quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả hơn, tiết kiệm nhân lực và giảm thiểu sai sót.

Song song đó, COFIDEC đã xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng toàn diện. Công ty đã được công nhận với nhiều chứng nhận quan trọng, bao gồm HACCP, ISO 22000, BRC và HALAL. Đây không chỉ là bằng chứng về cam kết an toàn thực phẩm và quản lý chất lượng mà còn là "tấm hộ chiếu" cần thiết để sản phẩm của COFIDEC có thể thâm nhập và duy trì sự hiện diện tại các thị trường quốc tế.

Vươn tầm vị thế, xây dựng tương lai bền vững Những thành tựu kinh doanh ấn tượng và các bước đi chiến lược trong nửa đầu năm 2025 đã chứng minh rằng COFIDEC không chỉ là một trong những doanh nghiệp chế biến thủy sản hàng đầu của Việt Nam mà còn là một hình mẫu về phát triển bền vững. Bằng việc kết hợp hài hòa giữa chiến lược kinh doanh linh hoạt và tầm nhìn phát triển "xanh hóa" toàn diện, COFIDEC đã xây dựng một nền tảng vững chắc cho tương lai. Chăm lo và phát triển cho người lao động luôn là mô hình ESG mà COFIDEC theo đuổi ẢNH: SATRA Ba trụ cột chiến lược – "xanh hóa sản xuất" (thể hiện qua các sáng kiến môi trường và vùng nguyên liệu sạch), "số hóa quản trị" (làm nền tảng cho hiệu quả và minh bạch), và "phát triển con người" (làm gốc rễ của mọi sự phát triển) – đã tạo nên một mô hình kinh doanh kiên định và có trách nhiệm. Những nỗ lực này không chỉ giúp COFIDEC duy trì đà tăng trưởng và chinh phục các thị trường khó tính mà còn góp phần định hình một tương lai bền vững, trách nhiệm hơn cho ngành thủy sản Việt Nam.



