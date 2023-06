Coi chừng mất mạng khi học theo cách tự chế máy phát điện trên mạng xã hội

Làm hỏng đồ gia dụng, có thể gây chập điện, cháy nổ...

Khi gõ cụm từ "máy phát điện tự chế" trên TikTok, thì có vô số clip với nội dung hướng dẫn làm thiết bị này một cách đơn giản bằng những vật dụng đã hư hỏng như: chế máy phát điện từ nồi cơm điện bị hỏng, chế máy phát điện từ quạt điện bỏ đi, chế máy phát điện mini bằng những vật dụng tại nhà...

Vô số clip hướng dẫn làm máy phát điện tự chế trên mạng CHỤP MÀN HÌNH

Nguyễn Hồng Hải (25 tuổi, ngụ tại P.Phú Khương, tỉnh Bến Tre), chia sẻ để tiết kiệm chi phí Hải lên mạng xem những bài viết, clip hướng dẫn cách làm máy phát điện mini tự chế rồi làm theo.

"Mình đã tận dụng động cơ của xe đạp điện để làm ra máy phát điện. Nhưng khi khởi động máy rất nóng và khói bay nghi ngút. Lúc đó mình cảm thấy hoảng sợ nên đã tháo ra", Hải kể lại.

Nói về những máy phát điện tự chế trên mạng mà người viết đề cập, ông Đoàn Tất Linh, giảng viên chuyên ngành cơ khí và cơ khí tự động hóa, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, chia sẻ: "Hãy cẩn trọng nếu không tai họa khôn lường. Những máy phát điện tự chế, thô sơ không đảm bảo tính an toàn, khó kiểm soát tần số điện, làm hỏng đồ gia dụng, có thể gây chập điện, cháy nổ thậm chí là mất mạng. Bên cạnh đó, những máy phát điện tự chế chạy bằng xăng, dầu không kiểm soát được lượng thải khí CO và CO2 dẫn đến gây ô nhiễm môi trường".

Máy phát điện tự chế không kiểm soát nguồn điện, khí CO, CO2 CHỤP MÀN HÌNH

Ông Linh cảnh báo: "Carbon monoxide (CO) được tạo ra khi các nguồn nhiên liệu như: xăng, hơi đốt, dầu hay gỗ không cháy hết trong các thiết bị dùng chúng làm nhiên liệu như xe máy, ô tô, lò sưởi, bếp lò, máy phát điện… trong khi đó, CO là một khí không màu, không mùi, không vị. Quá nhiều CO trong không khí hít thở rất có thể làm giảm khả năng hấp thụ oxy, dẫn đến bị ngạt, hôn mê và gây tử vong".

Những máy phát điện tự chế hoạt động bằng xăng, khó kiểm soát lượng CO thải ra CHỤP MÀN HÌNH

Không đặt máy trong nhà khi vận hành nhằm tránh bị ngộ độc khí thải

Bên cạnh việc tự chế thì những ngày qua, không ít người đi mua máy phát điện để khắc phục tình trạng nắng nóng. Tuy nhiên, việc lựa chọn và sử dụng máy phát điện sao cho an toàn, đảm bảo chất lượng thì cần lưu ý những điều gì?

Theo ông Linh, hiện nay trên thị trường có rất nhiều dòng máy phát điện không rõ nguồn gốc xuất xứ, thông số kỹ thuật không đúng, dễ hư hỏng. Do đó, người tiêu dùng nên chọn các sản phẩm có thương hiệu uy tín, đảm bảo thông số máy chính xác, độ bền và tính an toàn cao.

"Nên đặt máy phát điện ở nơi thoáng khí, tránh để trong phòng kín, chật hẹp hay tầng hầm... Vì trong lúc máy làm việc sẽ tỏa ra một lượng nhiệt nên nếu đặt máy nơi kín sẽ hạn chế mức độ tản nhiệt, nguy hiểm hơn là có thể dẫn đến cháy nổ", ông Linh lưu ý.

Ông Linh. lưu ý thêm: "Máy phát điện sẽ thải ra khí CO cho nên mọi người không được đặt máy trong nhà khi vận hành nhằm tránh bị ngộ độc khí thải. Hãy đặt máy phát điện ở tầng thượng có mái che, thoáng để tránh tình trạng khói và tiếng ồn gây ra khó chịu cho các thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, khi phát hiện các nạn nhân bị ngạt khí, cần nhanh chóng đưa nạn nhận ra khỏi nơi có khí độc, trường họp nạn nhân thở yếu hoặc bất tỉnh cần phải đưa ngay đến bệnh viện".